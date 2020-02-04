 Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
12:28 Адвокат убежден, что ночной домашний арест - при необходимости, с электронным браслетом, со сдачей загранпаспортов, с запретом на общение с рядом лиц - не помешает следствию. И в то же время позволит Юлии Кузьменко проводить операции и заботиться о собственном сыне, который после развода остался с ней.
12:20 Адвокат цитирует прокурора, которому еще "необходимо установить мотив" через 1,5 месяца после задержания подозреваемых.
Также Беспалый говорит о запланированных сложных эндоваскулярных операциях детям, в которых Кузьменко должна принять участие - это 19 операций на сердце, которые хирург должна была бы сделать в ближайшие две недели.
График операций он предоставил суду еще в начале заседания.
11:52 Адвокат: Прокурор во время своего выступления приводил аргумент в пользу того, что Антоненко и Кузьменко общались "не только по поводу ДТП" с родными Антоненко, случайным свидетелем которого стала Кузьменко. Однако адвокат напоминает, что из-за этого ДТП они познакомились - однако никогда не скрывали, что общались и дальше, в частности, ездили вместе в АТО, ходили на концерт. Писала об этом Кузьменко и в фейсбуке.
Касательно "изображения Гитлера с другими фашистами" в фейсбуке Кузьменко - адвокат открывает пост и показывает, что на фото изображен Черчилль.
11:42 Адвокат Беспалый говорит о манипуляции фактами, в частности о рассуждениях следствия о "нетипичной" неактивности Юлии Кузьменко в Фейсбуке ночью с 19-го на 20-е июля 2019 года.
Также адвокат обращает внимание на еще один аргумент следствия - фиксацию мобильного телефона Кузьменко за сутки до убийства Шеремета "рядом с местом совершения преступления", а именно в районе Льва Толстого. Такие GPS координаты сохранились в ее старом телефоне.
Также, по словам Беспалого, следствие оперирует данными, которые ему дал оператор связи, и в это же время - когда Кузьменко якобы была на Льва Толстого - оператор связи дает совершенно другую информацию о месте нахождения Юлии Кузьменко (в районе ее дома).
11:35 Прокурор просит продлить действие меры пресечения Кузьменко на 60 дней. Напомним, вчера решением суда Кузьменко оставили под стражей.
По времени уже должно было бы начаться заседание по делу Андрея Антоненко - однако скорее всего оно не начнется до окончания рассмотрения дела Кузьменко. Заседание по Кузьменко задержали на час - вероятно, для того, чтобы найти свободный зал суда, окна которого выходят во внутренний двор. Под основным входом со стороны улицы - акция в поддержку Кузьменко.
11:24 Зузак говорит, что "критически относится" к показаниям свидетелей об алиби Кузьменко.
Также Зузак снова повторяет, что "в 2019 году Кузьменко размещала в соцсети изображение Адольфа Гитлера" и утверждает, что Кузьменко имеет два действующих загранпаспорта, неоднократно пересекала границу, выезжала из страны - а значит может скрываться от следствия.
11:15 Прокурор говорит, что вывод экспертов, согласно которому была идентифицирована Кузьменко, "сомнению не подлежит". После этого Зузак традиционно переходит к подробному рассказу о макете МОН-50, найденном у Антоненко.
11:04 Суд переходит к рассмотрению поданного обвинением ходатайства. Прокурор Сергей Зузак говорит о том, что Кузьменко должна оставаться под стражей, о том, что следственные действия продолжаются. Подозрение Кузьменко он считает обоснованным.
Далее он рассказывает о самодельном взрывном устройстве, использованном для убийства Шеремета.
10:58 Адвокат просит присоединить к делу материалы с сайта террористов "Трибунал", где в списках лиц, которых нужно ликвидировать, есть и Кузьменко. Так адвокат опровергает тезис прокурора о том,что Кузьменко может бежать на неподконтрольную территорию.
Также адвокат хочет присоединить к делу график операций Юлии Кузьменко и различные научные материалы о недостоверности методологии анализа походки - напомним, на данном этапе заключение британского эксперта Бирча остается единственным доказательством против Кузьменко.
Просит адвокат присоединить к делу и переписку между Кузьменко и Антоненко, которая свидетельствует о том, когда и при каких обстоятельствах познакомились подозреваемые.
Прокурор не возражает - по его словам, эти материалы важны для обьективного рассмотрения. Суд удовлетворяет ходатайство адвоката Беспалого.
10:54 Людей пустили в зал и заседание, которое должно было начаться в 10, началось.
Юлию Кузьменко в зал суда привезли, и в данный момент ее адвокат просит разрешить ей сидеть рядом с ним.
Прокурор не возражает против этого. Кузьменко выводят и разрешают ей сесть рядом с защитой.
На данный момент заседание еще не началось.
На 11:30 запланировано слушание ходатайств по делу Андрея Антоненко, а на 14 - по делу Яны Дугарь.
Как под судом, так и в коридорах здания, много журналистов и людей, которые пришли поддержать хирурга.
Напомним, вчера Печерский суд рассматривал дело Кузьменко с 15 до 19, в результате ее оставили под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, в результате заседание решили продолжить сегодня. Также вчера были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Для других - доказательства это тайна следствия, пусть сидит.
Значит дело не в доказательствах, а в персоналиях.
Мы снимали, как выносили деньги в сумках из банка, грузили в машину Daewoo зеленого цвета. Эта машина ехала в СБУ, а мы сзади снимали. Потом с крыши облпотребсоюза снимали эти сумки во дворе СБУ - как из них доставали деньги. И именно эти деньги раздавали в сквере напротив. Эту запись я отдал Петрулевичу. - Где эта запись сейчас? - Так в СБУ должна остаться. У них спрашивайте. - То есть, вы не оставили себе копию? - Нет. Нас выгнали с ИРТА. Вот сейчас это смешно выглядит - не сохранили вещдок! Но какая запись - все осталось там! И на миллионы оборудования. Ничего не вывезли, все там осталось. Нас захватили, посадили в подвал и грозили поджечь. И вот как получилось: когда в Луганск зашел Путин, он кинул Ефремова. Зашла русская блатота и наша злыдота, пожалуйста: "Грабьте! Убивайте!" И у тех, кто поверил Ефремову, все отобрали, все порезали на металлолом. А у Путина простое оправдание: "Украинская армия не пустила нас на Киев, вот я и не выполнил обещание - форс-мажор!" (Смеется). И если Тихонова, Голенко, Пристюка, Кравченко арестовать и спросить: кто же их в эту беду втянул? - они ответят: "Ефремов!"
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/106321-efremov_sdal_lugansk_pod_garantii_ot_putina__eks-nardep_landik
Звичайно вголос вони таке не скажуть.
Вони замінюють це словами: «Он поддєржівал баригу мародьора !!!»
Дмитро Корчинський
39 хв ·
Офіційно 45 поранених з початку року і 12 загиблих, з них в зоні відведення військ в Золотому - 20 поранених і 3 загинуло.
По фронту це найбільші втрати на одному участку. Минулого року на цій ділянці було 4 поранених.
Це селища, де Зеленський "розвів" наші війська і ОСОБИСТО гарантував безпеку місцевим жителям!
Будемо "розводити" далі???
В столицю масово везуть поранених, натомість журналістів та активістів максимально відволікають абсурдністю судилищ влаштованих показово.
Мені здається, що демонструються не суди! Демонструється саме їх абсурдність!
Нам показують що будуть діяти свавільно, як в 90х.
Тільки братки в наших "правових" структурах тепер.
Маруся Звіробій
Січень
2019 - 3 загиблих
2020 - 11 загиблих
Інфографіки від Новинарня
было
стало
Источник: https://censor.net.ua/n3173608
Это пять.
Нет, это десять.
Это "торжество" криминалистики, путать Гиплера с Черчиллем.
Ну что, Квартал, кто сядет на место Антоненко, если вы их отпустите?
Что говорят по по этому поводу сценаристы запоребрика?
Он на арене поднял ор:
- Свинарчукам в тюрьму дорога!
Я - всем барыгам приговор!
... А посадил Врача от Бога!
С собакой на базар беги -
Садить он будет за долги!