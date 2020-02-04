 Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация

Об этом, как сообщает Обозреватель, говорится в обращении Украинской Зерновой Ассоциации к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку

В Ассоциации привели статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине, в частности:

Доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019, тогда, как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%.

В общем поставки российского дизельного топлива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн т;

Внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10% - до 0,81 млн т.

Уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, которое поставляется по трубопроводам. Если в январе-июле 2019 доля российского дизтоплива составляла 44%, то уже в августе-октябре 2019 – лишь 20%, что свидетельствует о дальнейшем снижении поставок российского дизтоплива на украинский рынок.

Также ассоциация поддержала "имплементацию Директивы 2003/96 / ЕС в части закрепления в Налоговом кодексе Украины компенсации аграриям стоимости акцизного сбора на топливо, которое используется сельхозтехникой".

Представители считают, что оплата аграриями акцизного сбора на топливо является необоснованной, поскольку они не производят и не продают, а только используют топливо для собственных нужд.

С целью недопущения негативных последствий Украинская зерновая ассоциация призвала Гончарука поддержать ее позицию и способствовать имплементации Директивы 2003/96 / ЕС относительно компенсации судовладельцам и аграриям стоимости акцизного сбора на топливо.