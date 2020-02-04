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 Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация

Введение пошлин на импорт топлива происхождением из России приведет к потере Украиной значительных средств, "как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на горючее".

Об этом, как сообщает Обозреватель, говорится в обращении Украинской Зерновой Ассоциации к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку

В Ассоциации привели статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине, в частности:

  • Доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019, тогда, как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%.

  • В общем поставки российского дизельного топлива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн т;

  • Внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10% - до 0,81 млн т.

  • Уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, которое поставляется по трубопроводам. Если в январе-июле 2019 доля российского дизтоплива составляла 44%, то уже в августе-октябре 2019 – лишь 20%, что свидетельствует о дальнейшем снижении поставок российского дизтоплива на украинский рынок.

Также ассоциация поддержала "имплементацию Директивы 2003/96 / ЕС в части закрепления в Налоговом кодексе Украины компенсации аграриям стоимости акцизного сбора на топливо, которое используется сельхозтехникой".

Представители считают, что оплата аграриями акцизного сбора на топливо является необоснованной, поскольку они не производят и не продают, а только используют топливо для собственных нужд.

С целью недопущения негативных последствий Украинская зерновая ассоциация призвала Гончарука поддержать ее позицию и способствовать имплементации Директивы 2003/96 / ЕС относительно компенсации судовладельцам и аграриям стоимости акцизного сбора на топливо.

Источник: https://censor.net.ua/n3173604
 
 
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Можно еще и воду в крысм продавать Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация - Цензор.НЕТ 6905 топлива они из рахи захотели...
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От покидьки, бабло кров'ю не пахне.
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Введение пошлин на импорт топлива происхождением из России приведет к потере Украиной значительных средств, "как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на горючее". Источник: https://censor.net.ua/n3173604
-- что в этом ещё есть кроме лжи и манипуляций ? Украина ввела пошлины и при этом потеряла ? Так можно так писать абсурдно ?
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"Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация" - слов нет ..... один мат......
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А зачем вам дизтопливо? Ви чьто сеять собрались? А где? Земля скоро будет уже не ваша, а наша. До конца марта закон примем и всё, не ходи собака в двор. А с апреля призыв с 16-ти лет сделаем, должен же кто нашу землю защищать.
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