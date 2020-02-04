EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  4540  83
Все про:иностранец (301) ВСУ (446)

 "ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ

"Настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом, когда желание сделать что-то и для себя заставляет действовать, а не сидеть на месте".

Об этом пишет в Фейсбуке бывший контрактник ВСУ Зигфрид.

Зигфрид служил по контракту в минометной батарее. Он из семьи эмигрантов из СССР, поэтому свободно владеет русским.

"Характер нордический, и действительно, Зигфрид мотивирован так, что сразу вспоминаешь германскую мифологию. Зигфрид имел хорошую работу в ЕС и Канаде, он имеет опыт военной службы, и его отношение к службе абсолютно профессиональное. И понимание минометного дела у него глубокое, знания и практика фундаментальные, есть чему поучиться. Очень мотивированный боец и интересный человек", - писал в своей статье Юрий Бутусов.


"Я гражданин одной европейской страны, получивший военное образование в одной из лучших армий мира. Пять лет назад я приехал в Украину, потому что чувствовал глубокую симпатию к украинскому народу, внезапно вынужденному сражаться за свою свободу, достоинство и право на самоопределение. Я считал своим долгом вмешаться и не стоять в стороне. Меня не надо было наставлять или контролировать, я сам был мотивирован до кончиков волос. При этом никакие сказки про "гражданский конфликт" мне можно было не рассказывать. Специфика действий российских спецслужб давно и тщательно изучена и то, что здесь происходило, было самым неприкрытым вторжением российской армии, с потенциалом на дальнейшую взрывную эскалацию. Это абсолютно в духе наследников КГБ, во время своего существования массово сеявших террор и смерть по всей планете, но избежавших клейма преступной организации. На тот момент они предпринимали попытку возвращения Украины вооружённым путём под свой контроль, это казалось лёгким путём, ведь армия здесь практически прекратила своё существование.

Но появились непредсказуемости в виде добробатов, самоотверженно принявших главный удар на себя и отразивших его.
И вот в это попал я, по своей воле, не за деньги, славу или блестящие цацки. Пришлось преодолевать такую массу трудностей, которые среднестатистический украинец даже не заметил бы - выбивание права на поступление на воинскую службу по контракту, получения УБД как признания своих заслуг, какие-то льготы я даже не упоминаю, всё равно ничего не получу, да и не нужно оно мне. Особых геройств за мной не замечено, в каких-то жутких битвах не участвовал, если приходилось воевать, то делал это умело и самоотверженно, служил ответственно.

Но мир вокруг менялся. Менялись политические реалии. Пришлось наживую ознакомиться со многими данностями и особенностями украинского общества. Я рад, что смог найти хороших друзей, людей просветлённых, талантливых, умных и креативных. Они - основа успешной и процветающей страны. Но есть одно но, и это "но" ужасно. Цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным. Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку. Та идея национального государства, которую яростно защищают активные слои общества, изначально являлась химерой, повторением устаревших шаблонов и схем и не нашло позитивного отклика в мире, а привело лишь к разобщению и глубокому расколу общества, чему коррумпированный и дегенеративный политикум радостно рукоплескал. Не нашлось ни одного крупного политика, понимающего драгоценную субьектность государственности и способного остановить этот откат в прошлое", - написал Зигфрид.

"На фоне этого, армия и её развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Да и зачем её развивать, если очень удобно оставаться при декларативном назывании России агрессором, не желая проводить окончательное, максимально логическое заключение - с врагом надо бороться.
ВСУ сегодняшнего дня - это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе.
В любой битве одержит верх солдат инициативный, умный, умеющий применить свои способности самым эффективным способом. И этот образ бойца никак не воспитывается, не поддерживается и не пользуется уважением в армии, превратившейся в многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания.

Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперёд и побеждать. ЗСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться.

ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть, - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ 01


Уже никак не получается чувствовать себя частью этого лубочно-кукольного театра, слишком велика разница в менталитете, запросах и целях. Это - не моя армия, не то, чем я лично мог бы гордиться и что я мог бы рекомендовать.
Очень много в последнее время было красных линий и обратных точек отсчёта. Я ждал, немного надеялся на изменения к лучшему, постепенно теряя терпение.

Читайте: В 503-м батальоне морской пехоты ВМС ВСУ по контракту служат граждане Германии и США. ФОТО


И вот, настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом, когда желание сделать что-то и для себя заставляет действовать, а не сидеть на месте. Через несколько дней самолет поднимет меня в воздух и всё, перелистывается страница в этой занимательной книге и начинаются новые приключения", - написал Зигфрид.

ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть, - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173601
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да нет, Лев Абрамович! Зигфрид как раз был самым настоящим украинцем, добровольно пошедшим защищать всех нас, и Вас в том числе, от рашистов, "рузьке мир"!
 показать весь комментарий
 
 
Ну не может бить Зигфрид украинцем! Вот Дубилет, Брагар, Шафиры, Дубинский, Лозинский, да много у нас истинных патриотов и украинцев! За Владимира Александровича я вообще молчу.
 показать весь комментарий
 
чувак подменяет понятия. Советская Армия - победительница. её наследники - победители. настоящий герой - вернувшийся домой с победой а не зажмуренный обиженный терпила как херои Крут и нынешние киборги
 показать весь комментарий
 
и истинные арийцы, воены великого Рейха тоже потерпели от Красной Армии. так шо этот комплекс на века "ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ - Цензор.НЕТ 7573
 показать весь комментарий
 
Это и был нужный для Украины,главнокомандующий.....
 показать весь комментарий
 
 
Він був, ви просто не відчули, як не відчули війни.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ты там видчув )) Ты до сих пор веришь в чушь,шо гиркина выпустили из за заложников в Донецк. И никак нельзя его было остановить по пути.
 показать весь комментарий
 
 
Канечьна нет, просто Гиркин бил таки наш челавечек...
 показать весь комментарий
 
Воєн дивану, а в статті виходить брешуть?
 показать весь комментарий
 
Немец есть немец. В этом и отличие менталитета от украинских лохов. Все четко понял. Назвал вещи своими именами. - Иногда очень жалею,что не победил Гитлер. Уж лучше с немцами быть.Чем с лохами-рабами.И их дебильноватыми господами.
 показать весь комментарий
 
Да если тебе будут говорить что тебе не надо открывать ответный огонь иначе под трибунал пойдешь и каждый день будут обстреливать о каком боевом духе будет речь
 показать весь комментарий
 
 
На жаль це правда. Шмаркля жодного разу не відвідав поранених в госпіталях України. Військові бачать таке відношення до захисників України. І це точно не налаштовує на піднесення бойового духу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника ПорошенкоИсточник: https://censor.net.ua/n3173601

ТОБІ ГОВНОБОТ ЦЕ НІЧОГО НЕГОВОРИТЬ
 показать весь комментарий
 
 
"....наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173601

Зигфрид лично знаком с Зеленским, что делает вывод о том, что тот хороший, но наивный ( на пятом десятке! )?
Он не видит кукловодов, которые объединившись, привели во власть "наивного" Зе?
 показать весь комментарий
 
Молодец. Реальность во всей красе: жлобье и скудоумие правят бал.
 показать весь комментарий
 
 
Яка зрадна зрада! Виявляється в армії Порошенка вважають зрадником та крадієм, а не так, як тут пише його свиноферма.😂
 показать весь комментарий
 
 
А хіба армія десь з іншого джерела інформацію отримувала, а не з беніно-кацапських унітазів ?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто в армії у нас примусово транслювали 1+1 і забороняли 5й канал та Прямий?
 показать весь комментарий
 
 
Єврейська демагогія, або хуцпа.
Людина завльнилася ЗАРАЗ, а не при Пороху.
ЧОМУ?
До тоді він бачив зміни на краще, тоді було нормальне вище командування, тоді у нього була надія на те, що армій зміниться.
А зараз це все змінилося.
Чому?
Бо ти зробив це разом! Ти!
Радій і пишайся!
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю, що в тебе у всьому винуваті виключно євреї. Не нагадуй.
 показать весь комментарий
 
 
В усьому винуваті не євреї, а єврей Коломойський і його лялька з рукою у дупі.
 показать весь комментарий
 
Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника ПорошенкоИсточник: https://censor.net.ua/n3173601
 показать весь комментарий
 
 
А вони до цієї фрази статтю не дочитали.😂
Дуже багато букаф!
 показать весь комментарий
 
 
Малоросс, когда он сказал про наивного Зелемойского, то стало понятно, что в политике он тоже фантазёр - всё и сразу, при население, которое голосовало за Зелемойского...
 показать весь комментарий
 
Ага! А Зєлєнского - Наполійоном! І цікаво якщо армія деградввала останнім часом, то чи означає це, що до того вона була у кращому стані?
 показать весь комментарий
 
 
Читай, "наполеон", моє бачення ситуації трохи вище цього мого коментаря (до якого ти відписався).
 показать весь комментарий
 
То я хочу уточнення. Про які червоні лінії говорить Зігфрід? І чому він звільнився чепюрез 9 місяців після Порошенка? Хтось перейшов червоні лінії?
 показать весь комментарий
 
 
Прочитай всю статтю. Повір в себе - ти це зможеш!
 показать весь комментарий
 
Зелемойский не перешел красные линии, он их отодвинул...
 показать весь комментарий
 
Ну один Зигфрид это конечно же вся армия)) Ну наконец-то у нас теперь настоящий главнокомандующий за которого не стыдно и воинов поприветсвует и в госпиталь съездит узнает что да как, а блин то Эрдоган и Помпео, а наш Вислючек Оманский чем занят?
 показать весь комментарий
 
 
так вроде он служил при порохе а ушёл при твоей зелёной жопе . вы зедауны ладно бы своему мозгу враги только были вы же и страну в совковую жопу обратно тянете . жди когда тебе укрпочта газ посылками начнёт присылать.
 показать весь комментарий
 
 
А прочитати стяттю тобі віра не дозволила?
 показать весь комментарий
 
Прочитали. Написано, що Зеля здається.

"....наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173601
 показать весь комментарий
 
 
Ну і? А чому ж ви, шановна, повністю речення не процитували, а лише його закінчення?
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, не хочешь рассказать опять сказку про то, что Порошенко не создал ВСУ?

"На тот момент они предпринимали попытку возвращения Украины вооружённым путём под свой контроль, это казалось лёгким путём, ведь армия здесь практически прекратила своё существование."
https://censor.net.ua/news/3173601/vsu_prevratilis_v_otryjku_sovkovogo_rabstva_armiya_sposobna_tolko_prinyat_boyi_i_geroicheski_pogibnut
 показать весь комментарий
 
Пошла информационная атака на армию.
Началась реализация плана *выборы на оккупированных территориях без выведения войск РФ*
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас еще излишки продадут и будет норм
 показать весь комментарий
 
 
Петя сказал что он сам быпобедил врага и без добровольцев и без волонтеров
 показать весь комментарий
 
 
возможно он и прав - совка в ВСУ ещё много
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы изменить вещи нужно сначала назвать их своими именами.
 показать весь комментарий
 
 
Обрання клоуна-клоніста головнокомандуючим виявило кілька моментів:
1.Клоун не любить військових і волонтерів.
2.Зелена влада своїми вчинками деморалізує армію.
3.Частина офіцерів показала своє пристосуванське нутро.
4.Обравши між віною і соромом сором - ми отримаємо сором і війну.
5.Країна тримається на потугах меншості, більшість готова годувати армію іншої країни - какая разніца.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОРОХОБОТЫ АУУУ?
 показать весь комментарий
 
 
Алеша разбуй глаза, все здесь или тебя читать не учили, только писать?)))
 показать весь комментарий
 
 
Где реакция клоуна, ааааа ему похер главное шаурма двойная и видосик с подсобки!
 показать весь комментарий
 
 
ну да...только при порошенко почему то служил,а при "хорошем наивном парне" зелебене пришлось уволиться...
 показать весь комментарий
 
 
та тебе ніхто у порядні не записує...не переймайся "ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ - Цензор.НЕТ 9472
 показать весь комментарий
 
может у человека для себя определил красные линии - и в конце концов до них дошел? Я например искренне поддерживал и армию и волонтерам помогали и термобелье с медикаментами отправляли, но когда к власти выбрали как говорят большинство абсолютно непригодное, аморфное депутатство и такое же аморфное презеденстство - что-то во мне сломалось... скоро год - нет ни одной посадки - возвращаются казнокрады януковича, судьи , прокуроры, откровенные сепары вроде Штепы и Гепы с портным ******сом, и прочими бене- ахмето-медведчуками прекрасно себя развлекают с инвестиционными нянями, когда начатое при Порохе инклюзивное образование всодится лишь к получению школой дополнительной стстьи списания бабок а дети - да какаяразница кто за ними там смотрит - непрофессионалы и неспециалисты - так кто пойдет на 4000 и не зеленых а гривен?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кто этот героичный герой...пускаю слезу... "ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ - Цензор.НЕТ 3667
 показать весь комментарий
 
Наши "слуги" уже глаз положили на бабушкину собаку . Денег в казне нет , ума тоже , тут ещё война ...
 показать весь комментарий
 
Порохоботы бы радостно рукоплескали этой статье и орали что это Зеленский довел ВСУ. К сожалению Зигфрид упомянул ПеПо. Какой облом!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну Зелю он тоже упомянул нехорошими словами, если тебе от этого полегчает.
 показать весь комментарий
 
он забыл еще меркель и прочих микронов упомянуть...
а так да...рускаваезычный смотрит руцкие каналы.
 показать весь комментарий
 
Том Сойер наигрался и захотел новых игрушек. Чтоб не выглядеть предателем пёрнул на прощание... "ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ - Цензор.НЕТ 9948
 показать весь комментарий
 
 
Да правильно он сказал. Все наши госструктуры прогнили насквозь. Они не выполняют возложенных на них функций - только дерибанят бюджеты и имущество, гребут взятки с частников и частных предприятий, создают синекуры для заслуженых прикорытников.
Причем ВСУ только часть огромной картины всеобщего загнивания и разложения государства.
 показать весь комментарий
 
 


Еспресо
З сайту СБУ прибрали зображення козака- переможця, який вбиває двоголового змія на території Донбасу

"ВСУ превратились в отрыжку совкового рабства. Армия способна только принять бой и героически погибнуть", - гражданин ФРГ Зигфрид уволился из ВСУ - Цензор.НЕТ 1508
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, фас:

" Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель."
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко не проводив реформи по великому рахунку, але армія хоч воювала. а зеленський повністю деморалізував армію і веде до знищення. і це страшно...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Deutschland, Deutschland über allen....

https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc


 показать весь комментарий
 
Читал ещё вчера сей опус. Ну, в целом, он прав. Правда, нынче, Бундесвер, так им воспеваемый, тоже в детский сад превратился. Анархии как у нас, правда нет (немцы есть немцы), но, их сократили до неприличия (видимо Меркель посчитала, что, пущай американцы их охраняют, а мы денежку сэкономим), к тому же ВСУ по части боевого опыта может им фору дать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Красиво сказал про Падлашенку....
 показать весь комментарий
 
а **** этого остолопа вообще тут печатают ?

это что, личность какая-то особая ? в жутких битвах сам признает не участвовал, сидел на воротах где-то в серой зоне, куда даже арта террористическая не долетала ...

а по-сути, значит, выполнял роль наблюдателя за нашими воинами от немецкой разведки (а может даже и от фсб-шечки под прикрытием шрьодеров всяких) ...

и вот теперь этот "умник" строчит наклепы на украинскую армию, фактически на тех, кто и сегодня продолжают отдавать жизни за то, чтобы у него в берлине не возникла вдруг "восточно-берлинская народная республика" организованная выходцами из сирии и дыныры
 показать весь комментарий
 
у проффкаментаторов мобилизация? гиганта государственной мысли петрушку, какой то буржуйский зелебот вором и госпреступником обозвал и наоборот, зеленушку, этот порохобот добрым и наивным нарёк. а министр обороны - жлоб..... да ватник он!! конец "поэмы о нибелунге" ))))) пошла жара !!!!
 показать весь комментарий
 
 
******* вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского **********

Дурак ты, Зигфрид.
И текст этот как раз из кремлевских методичек.
Интересно, а снесем мы этих зелебобиков, организуем временную военную Хунту. Введем военное положение.
Вернется этот Зигфрид в Украину?
Сомневаюсь.
Потому что искатель приключений.
 показать весь комментарий
 
Если организуете военную хунту в комментах на Цензоре, то Бутусов вас просто забанит.
 показать весь комментарий
 
Це тільки мені трохи тхне заказухою? Ну якась ненатуральність відчувається
 показать весь комментарий
 
 
А все почему? Да потому что не воюем. Армия, которая сидит в казармах, разлагается. Она и до этого была не особо боеспособной, а после того, как засиделась в окопах, и подавно такой не является.
 показать весь комментарий
 
На жаль, все вірно сказав німець. Статистика звільнень з лав збройних сил це підтверджує.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх