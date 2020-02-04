 Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

По словам министра, в Украине все подозрения на коронавирус сняты и случаи заболевания сейчас не зафиксированы даже у тех людей, которые прибыли из Китая. Однако пока в Украине нет системы, которая может идентифицировать инфекцию.

"На самом деле в лабораторных наших центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас происходит лабораторное исследование. И тогда, когда оно не дает положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их (результаты анализов. - Ред.) за границу", - рассказала Скалецкая.

Она добавила, что ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая и они уже 5 февраля будут в Киеве.

"Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже с этой недели мы начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас сегодня есть много специалистов и эпидемиологов , которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - отметила глава Минздрава.

К тому же она утверждает, что даже если новый коронавирус и дойдет до Украины, то осложнения возникают лишь у каждого четвертого больного, у всех остальных - "течение обычного вируса".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована в Гонконге