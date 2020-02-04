 Такая культура общения - это и есть прошлое, - Головаха о высказываниях "слуги народа" Богуцкой

Такое мнение в эфире программы "Громадська хвиля" на Громадском радио выразил социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, комментируя сообщение в соцсети народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, передает Цензор.НЕТ.
В частности, профессор заметил, что не имеет обиды по поводу того, что депутат его не знала, потому что он о ней "также не слышал". Однако заметил, что сообщение Богуцкой было неприятным для него, и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.
"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста...", - резюмировал Головаха.
Напомним, народный депутат от СН Елизавета Богуцкая написала 31 января пост в Facebook, где прокомментировала дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера". В частности, социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. Богуцкая написала сообщение, используя некорректные высказывания в отношении Евгения Головахи. В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию.
САМ СЕНС правди їм недоступний... різниці між РОЗУМНИМ і хитрим вони не розуміють
а это у них считается невоспитанностью.
да хоть у папы евойного спросите.
10 ч. ·
НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
бабуся_казкарка
Охренеть... "Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoю
https://taz.de/Die-Ukraine-nach-Selenskis-Wahlsieg/!5638760/
"Украина после победы Зеленского на выборах
Безмолвный в Киеве
Украиной правит серийный герой, который знает о русских комиках больше, чем о своей стране. Интеллектуальная катастрофа...."
Вовочку просто бараном называют. Перевод статьи тута
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
Их таких целое стадо зашло в Раду.
А вот придурки, вроде вас, воют и на Цензоре, и фес заваен, олигархи воют и плачут.
А это означает, что Зеленский наступил туда куда нужно....
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
Возраст прифессора то может и почтенный, но проблема с краткосрочной памятью (раз фамилию путает) таки у Богуцкой. А проблемы с краткосрочной памятью - симптом нехороший...
является видом спора, при котором не важно найти компромисс или истину, а важно морально и иформационно уничтожить противника, в том числе используются и ложные аргументы и подмена подмена понятий и т.д.
Поэтому и полемика является недопустимой, но для кацапов здесь можно делать исключение)))
Из википедии:
"В полемике, как и в споре вообще, недопустимы (нечестны) некорректные приёмы: подмена тезиса, аргумент к силе[en] или к невежеству, использование ложных и недоказанных аргументов и т. п."
И немного от себя: Полемика - один из распостраненных и древнейших видов спора в научных кругах. И как в любом споре, его цель - установление ИСТИНЫ, а истина не может базироваться на обмане. И ни "кацапы", ни "хохлы" здесь ни при чем.
То, что на заборе написали свое видение правил, это их проблемы.
Полемика это самый грязный и извращенный вид спора в применении методов.
Теперь докажите мне обратное)
Искать истину єто привилегия дискуссии.
Многие мешают в кучу єти две формьі, а потом начинаются разборки, кто ровнее)))
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&rlz=1C1GCEU_ukUA823UA824&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&aqs=chrome.0.69i59j0j69i60l2.4271j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
Девяносто прОцентов наших дОцентов вместо "портфЕль" говорят "пОртфель"!