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 Политика Украины
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Все про:Богуцкая Лиза (6) Головаха (2) Слуга народа (633)

 Такая культура общения - это и есть прошлое, - Головаха о высказываниях "слуги народа" Богуцкой

Во время полемики необходимо соблюдать культуру общения, и ни в коем случае нельзя переходить на личности.

Такое мнение в эфире программы "Громадська хвиля" на Громадском радио выразил социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, комментируя сообщение в соцсети народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, передает Цензор.НЕТ.

В частности, профессор заметил, что не имеет обиды по поводу того, что депутат его не знала, потому что он о ней "также не слышал". Однако заметил, что сообщение Богуцкой было неприятным для него, и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста...", - резюмировал Головаха.

Напомним, народный депутат от СН Елизавета Богуцкая написала 31 января пост в Facebook, где прокомментировала дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера". В частности, социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. Богуцкая написала сообщение, используя некорректные высказывания в отношении Евгения Головахи. В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173596
 
   
 Топ комментарии
 
Новые хозяева жизни. Быдло к власти пришло под зелеными флагами.
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Миха Чаплыга
10 ч. ·

НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
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он усомнился в адекватности зе,

а это у них считается невоспитанностью.

да хоть у папы евойного спросите.
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шо предлагаешь ей вернуться опять к продаже билетов в туалет ? а как же управление страной . на кого оставить ?
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«Кожню продавчиню квитків у привокзальному сортирі, можна навчити керувати Малороссієй !»
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дичайше ХАМСТВО= хуцпа є головною-колективною зюроєю мафіозної мішпухи"свої люди"..І коли вони кажуть що їхня групова гавкатня "випадкова" НЕ ВІРТЕ!!! Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької - Цензор.НЕТ 2085 це такий спосіб виживання у них. НУ НЕ РОЗУМІЮТЬ"богообрані"як так при ґої сперичатися зі"своїм"
САМ СЕНС правди їм недоступний... різниці між РОЗУМНИМ і хитрим вони не розуміють Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької - Цензор.НЕТ 2085
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Головаха выглядел беспардонным и и невоспитанным в дискуссии.Горлопан.Аргументы были ничтожны по сути.
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он усомнился в адекватности зе,

а это у них считается невоспитанностью.

да хоть у папы евойного спросите.
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Новые хозяева жизни. Быдло к власти пришло под зелеными флагами.
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Там все такие, метку ставить негде. Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать." Этот ДЭБИЛ советник по экономике у ПРОФАНА!
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Миха Чаплыга
10 ч. ·

НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
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Пенсионеры вас привели к власти. И вас жаба давит дать им покушать бесплатно ? Скоты вы после этого.
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Одноклеточные все равно не поймут, что натворили
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А зелені і є натуральними патентованими совками.
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Немцы о нынешней зеленой власти

https://taz.de/Die-Ukraine-nach-Selenskis-Wahlsieg/!5638760/

"Украина после победы Зеленского на выборах
Безмолвный в Киеве

Украиной правит серийный герой, который знает о русских комиках больше, чем о своей стране. Интеллектуальная катастрофа...."

Вовочку просто бараном называют. Перевод статьи тута
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Команда зхеленского-быдлокоманда во главе с самим зе.Разумков пытается дистанциироваться,если еще провалит и продажу земли,у него будет шанс войти в историю.
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До речі, пан Євген помилився, називаючи Лізу Богуцьку молодим поколінням. Вона точно за віком до нього не належить. І так, правда, навіть повага і толерантність у молодих вишюща на порядок.
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Зрелая с***! Но способная - внешность не позволяла зарабатывать на шесте, так она пустила в ход оральные способности в качестве блоггерши, спекулируя крымским происхождением...
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
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У Шустера если сравнивать Дубилета и остальных горлопанов,то это всё равно, что сравниватьТеслу Маска и бричку.
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Про яку культуру спілкувуання та полеміки говорить шановний професор?Рівень культури нинішньої влади- це запропонувати бабці продати пса,та ще вміння грати самі знаєте чим на роялі...
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На то она и богуцкая, чтобы не знать ни истории Украины, ни ее ученых.
Их таких целое стадо зашло в Раду.
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Алла, а хіба приЙмати- це стадо? Хоча, Ви ж про розумову недостатність? Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької - Цензор.НЕТ 559
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После произошедшего, что с нее можно взять окроме мандата?
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Треба ще аналізи з психлікарні на предмет розумового здоровья
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Та ні, така "культура" спілкування не з минулого, така "культура" спілкування це наша сьогоднішня реальність. Зебіли всі такі, починаючи з хама Зеленського і закінчуючи останнім зебільним ідіотом. Зебіли, ви це зробили, разом.
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И сделаем вас ещё не раз!
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Ай, молодець! Чесно і відкрито, але тільки, придурку, не нас, а себе. Себе, ідіоте ви так зробили. Це ж тобі, дебіле, жити серед цього хамства і ненависті, в цьому зебільному дурдомі. Тобі і твоїм дітям.
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Зеленський наївний? Не смішіть. А від статті заказухою тхне.
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Заказуха? А почему её не стало? НЕФОРМАТ!
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Может её не стало потому что её этот немец прочитал и сказал , что он такого не говорил (
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Вы посмотрите интервью немца с Дейнегой и сравните то что было написано в статье и тогда окажется или немец на видео врёт ( хотя вряд ли ) или кто-то статью написал от себя про этого немца
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Ну интервью этого немца с дейнегой на 24 я смотрел ещё где то месяц назад и там он заявил , что петя конечно не подарок , но при зе он не хочет больше продливать контракт , так не видет больше смысла служить в армии которую настраивают на капитуляцию
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А ему нравится жить среди быдла. Он и сам быдло, и дети его. Быдло выбирает быдло.
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Баран, то есть ты, это и есть быдло.....
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Кацап, а чего ты своего аквафреша стесняешься?
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И сделаем вас ещё не раз!
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А не смущает, что ты тут один такой придурок?
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Нет, не смущает! Тут собирается ШАКАЛАдная аудитория. Других тут быстро банят. И меня скоро не будет. Но запалить ШАКАЛАдный пердак.... Это святое!
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А где собирается зебилоидная аудитория?? Схожу , поржу.
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Меня этот вопрос тоже волнует - только вот ответа не разу от свидетелей зе не получил
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"А где собирается зебилоидная аудитория?" Отвечаю. Нигде не собирается! Живут себе люди. Чхать на вас,националозабоченных, хотели! Зебильную аудиторию вполне устраивают действия власть. Жопы у нас не горят.

А вот придурки, вроде вас, воют и на Цензоре, и фес заваен, олигархи воют и плачут.
А это означает, что Зеленский наступил туда куда нужно....
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Слушай ты когда ты эти шесть лет жрал пил срал и трахался это нациналозабоченая аудитория не пустила сруский мир к тебе домой и смотрю тебя это сильно расстроило
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А что вы, уважаемый профессор, от нее хотите - "служанка". Если судить по их делам, словам, поступкам, то к месту привести слова литературного героя: "- Вы стоите на самой низшей ступени развития, - перекричал Филипп Филиппович, - ... позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба..."
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"В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию."
Источник: https://censor.net.ua/n3173596

Возраст прифессора то может и почтенный, но проблема с краткосрочной памятью (раз фамилию путает) таки у Богуцкой. А проблемы с краткосрочной памятью - симптом нехороший...
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Псы безродные и кухарки пришли к власти
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А причем здесь вообще прошлое? Что за бред.
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Это Головаха вело себя не лучше, быдляк такой же...
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Доктор философских наук должен знать, что полемика переводится как военное искусство ,

является видом спора, при котором не важно найти компромисс или истину, а важно морально и иформационно уничтожить противника, в том числе используются и ложные аргументы и подмена подмена понятий и т.д.
Поэтому и полемика является недопустимой, но для кацапов здесь можно делать исключение)))
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Вы откуда набрались столь искаженных представлений? В полемике, как и в любом споре недопустимы никакие ложные аргументы.
Из википедии:
"В полемике, как и в споре вообще, недопустимы (нечестны) некорректные приёмы: подмена тезиса, аргумент к силе[en] или к невежеству, использование ложных и недоказанных аргументов и т. п."
И немного от себя: Полемика - один из распостраненных и древнейших видов спора в научных кругах. И как в любом споре, его цель - установление ИСТИНЫ, а истина не может базироваться на обмане. И ни "кацапы", ни "хохлы" здесь ни при чем.
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Полемика используется в пропаганде, информационных диверсиях, в информационной войне и т.д. Это инструмент военного дела.
То, что на заборе написали свое видение правил, это их проблемы.
Полемика это самый грязный и извращенный вид спора в применении методов.
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А если я в споре тебе в рыло заеду? Это полемика?
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Все зависит от ключевого слова если)))
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Вы вообще понимаете о чем говорите? Полемика - это спор. При чем тут пропаганда и диверсия? Зачем вы мне расскрываете полет своей бурной фантазии? Приведите пож. свои источники знаний.
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Полемика является спором ради спора, а не ради поиска истины.
Теперь докажите мне обратное)
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Может вы сначала докажите свое утверждение? Может вам и нравится заниматься бессмысленными вещами, но любой спор - это поиск истины. Не бывает "спора ради спора".
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Полеміка несет цель доказать превосходство своей позиции, а не искать истину.
Искать истину єто привилегия дискуссии.
Многие мешают в кучу єти две формьі, а потом начинаются разборки, кто ровнее)))
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Все смешалось "кони-люди". Давайте говорить об истинных вещах, а не об подмене понятий. Так можно докатиться до того, что футбол - это игра, целью в которой есть победить, даже нарушая правила, если этого не видит судья. Если в матче побеждают путем нарушений правил, то это уже к спорту не имеет никакого отношения, даже если вся команда в красивых гетрах и кроссовках. Суть любого спора - это поиск ИСТИНЫ, будь то дискуссия или полемика, используя истинность суждений. Если же одна из сторон использует заведомо ложные доводы, то это уже к полемике не имеет никакого отношения. Ну это как играть краплеными картами - поробовать можно, но может дорого обойтись.
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нема сенсу з тобою сперичатися... ти ІДІЙОТ який намагається грати роль ДЕМАГОГА Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької - Цензор.НЕТ 8367
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А, я понял, вы путаете "полемику" с "разглагольствованием". Т.е. вы попутали понятия и теперь пытаетесь как-то сохранить лицо.
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"переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее." - це такий стиль спілкування притаманний кацапам, якщо в них нема інших аргументів. то вони переходять до обговорення зовнішності, шукають в ній недоліки, якими докоряють опоненту.
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
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Мерзкая блевотина лиза окончательно берега потеряла.мразь!!
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Зрелая с***! Но способная - внешность не позволяла зарабатывать на шесте, так она пустила в ход оральные способности в качестве блоггерши, спекулируя крымским происхождением...
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
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"Тут тільки єдине - це рівень культури." - єх добродію, - де культура, а де зелена цвіль. Між іншим прийшло на думку - колись була така група "Красная Плесень", а в нас тепер "Зелёная Плесень" рулить державою.
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про яку культуру йдеться? Про що Ви?? Ці злидні виховувались в малороських іпінях, хто б мав їм привити "культуру спілкування"? А тепер дорвались до корита, то взагалі гальми втратили. Бидло залишиться бидлом, навіть, якщо йому в руки поклади гетьманську булаву, чи царський скипетр.. Це такий рівень сьогоднішної влади, - або в штанях прямо в будівлі Ради коперсаються, або повіям листівки пишуть, або хамлять з екранів телевізору, або брешуть, або мордяки одне одному мутузять.. Єдине чим вони оволоділи досконало, - хамуватість, бидлячество та недоумкуватість.
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а втім, який президент, така в нього і "команда"..(
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нормальное у нас молодое поколение - зеле 42, лизке ,судя фейсу, все 50
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Млять!
Девяносто прОцентов наших дОцентов вместо "портфЕль" говорят "пОртфель"!
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Шановний пане професор, зебілізм та культура поняття несумісні.
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депутатка СН Ліза Богуцька певний час продавала квитки в туалеті на ст. м. "Вокзальна", повідомляє А.Шара на сайті https://site.ua/anatoliy.shara/25588-zvichna-tupist-deputata-slugi-narodu-abo-yak-obisralas-liza-bagutskaya/ у відповідь на її обрАзи соціолога Головахи, доктора філософії
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