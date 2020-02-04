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 Политика Украины
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Все про:Богуцкая Лиза (6) Головаха (2) Слуга народа (633)

 Такая культура общения - это и есть прошлое, - Головаха о высказываниях Богуцкой

Во время полемики необходимо соблюдать культуру общения, и ни в коем случае нельзя переходить на личности.

Такое мнение в эфире программы "Громадська хвиля" на Громадском радио выразил социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, комментируя сообщение в соцсети народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, передает Цензор.НЕТ.

В частности, профессор заметил, что не имеет обиды по поводу того, что депутат его не знала, потому что он о ней "также не слышал". Однако заметил, что сообщение Богуцкой было неприятным для него, и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста...", - резюмировал Головаха.

Напомним, народный депутат от СН Елизавета Богуцкая написала 31 января пост в Facebook, где прокомментировала дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера". В частности, социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. Богуцкая написала сообщение, используя некорректные высказывания в отношении Евгения Головахи. В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173596
 
   
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Головаха выглядел беспардонным и и невоспитанным в дискуссии.Горлопан.Аргументы были ничтожны по сути.
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он усомнился в адекватности зе,

а это у них считается невоспитанностью.

да хоть у папы евойного спросите.
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Новые хозяева жизни. Быдло к власти пришло под зелеными флагами.
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Миха Чаплыга
10 ч. ·

НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
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Пенсионеры вас привели к власти. И вас жаба давит дать им покушать бесплатно ? Скоты вы после этого.
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Одноклеточные все равно не поймут, что натворили
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А зелені і є натуральними патентованими совками.
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Команда зхеленского-быдлокоманда во главе с самим зе.Разумков пытается дистанциироваться,если еще провалит и продажу земли,у него будет шанс войти в историю.
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До речі, пан Євген помилився, називаючи Лізу Богуцьку молодим поколінням. Вона точно за віком до нього не належить. І так, правда, навіть повага і толерантність у молодих вишюща на порядок.
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У Шустера если сравнивать Дубилета и остальных горлопанов,то это всё равно, что сравниватьТеслу Маска и бричку.
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Про яку культуру спілкувуання та полеміки говорить шановний професор?Рівень культури нинішньої влади- це запропонувати бабці продати пса,та ще вміння грати самі знаєте чим на роялі...
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На то она и богуцкая, чтобы не знать ни истории Украины, ни ее ученых.
Их таких целое стадо зашло в Раду.
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После произошедшего, что с нее можно взять окроме мандата?
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Та ні, така "культура" спілкування не з минулого, така "культура" спілкування це наша сьогоднішня реальність. Зебіли всі такі, починаючи з хама Зеленського і закінчуючи останнім зебільним ідіотом. Зебіли, ви це зробили, разом.
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А что вы, уважаемый профессор, от нее хотите - "служанка". Если судить по их делам, словам, поступкам, то к месту привести слова литературного героя: "- Вы стоите на самой низшей ступени развития, - перекричал Филипп Филиппович, - ... позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба..."
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"В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию."
Источник: https://censor.net.ua/n3173596

Возраст прифессора то может и почтенный, но проблема с краткосрочной памятью (раз фамилию путает) таки у Богуцкой. А проблемы с краткосрочной памятью - симптом нехороший...
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