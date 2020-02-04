 Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью hromadske.

Говоря о том, почему президент Франции Эмманюэль Макрон решил возобновить контакты с Россией, посол сообщил, что предыдущая стратегия не давала хороших результатов.

"Точкой отсчета для президента Макрона было то, что предыдущие отношения с Россией не могли продолжаться. Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держались от них дистанцию ​​- это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался "нормандский саммит", не было никакого прогресса. Итак, первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким соблюдением условий такого диалога", - сказалл посол.

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Вместе с тем де Понсен добавил, что позиция Франции абсолютно не изменилась ни относительно территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне Европейского Союза: "То есть, диалог - да, но диалог требовательный и приносящий результаты, так как мы видим возвращение к "нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским".

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол.