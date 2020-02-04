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 Политика Украины
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Все про:Россия (74897) Франция (2178) нормандская четверка (1077) Понсен (16)

 Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен

Франция выступает за диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не является хорошей стратегией.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью hromadske.

Говоря о том, почему президент Франции Эмманюэль Макрон решил возобновить контакты с Россией, посол сообщил, что предыдущая стратегия не давала хороших результатов.

"Точкой отсчета для президента Макрона было то, что предыдущие отношения с Россией не могли продолжаться. Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держались от них дистанцию ​​- это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался "нормандский саммит", не было никакого прогресса. Итак, первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким соблюдением условий такого диалога", - сказалл посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые пункты минских соглашений заслуживают уточнения и детализации, - посол Франции в Украине де Понсен

Вместе с тем де Понсен добавил, что позиция Франции абсолютно не изменилась ни относительно территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне Европейского Союза: "То есть, диалог - да, но диалог требовательный и приносящий результаты, так как мы видим возвращение к "нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским".

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3173593
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильно, її потрібно ставити в стійло наче тупу скотину.
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Можна і в кут. Але не як школяра, а як дорослу людину - у колвнно-ліктьову позу. І жарити. Всім світом.
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Залиште це китайцям - їх багато (близько 140 млн офіційних гомосексуалістів). Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен - Цензор.НЕТ 6023
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Китайцям, так китайцям. Аби лиш результат був. 😁
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Канечьна. Россиюшку надо любить и вустрицами кормить!
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Эту лядь нужно ставить раком и на площади! Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 445
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Некоректне порівняння. росія - це політичний гопнік. Відповідною має бути реакція.
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Вместе с тем де Понсен добавил, что позиция Франции абсолютно не изменилась ни относительно территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне Европейского Союза: "То есть, диалог - да, но диалог требовательный и приносящий результаты, так как мы видим возвращение к "нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским" Источник: https://censor.net.ua/n3173593
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Понсен говорить про результати, але не говорить, що ці результати можуть бути негативними. Тобто ми бачимо зовсім інший вектор руху Франції. Варто було би виключити Францію з Нормандського формату.
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Корочше - цей Поцсен приїхав топити за *****. Франція нам не союзник.
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да они всю историю думали только о себе - так шо не удивительно
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жабоеды хреновы.. дух маршала Петена вселился в некрофила Макрона и его посла де Понсена..
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Да, эти научат...

Як французи просто перестали стріляти, а де Голля, який закликав боротися, дали під трибунал.
Отже, до кінця тридцятих років французька армія вважалася найпотужнішою в Європі. Коли Гітлер домовився зі Сталіним і вторгся до Польщі, Франція, слідом за Англією, оголосила Німеччині війну.
За ідеєю, це подія сама по собі мала змусити Гітлера присісти і включити задню.
Але щось пішло не так.
10 травня 1940 німці почали наступ в Арденнах, а 14 червня німецька армія увійшла в Париж. Через тиждень Франція капітулювала.
Особливо знущальний зигзаг історії полягає в тому, що вже напередодні поразки французький уряд закликав до влади героїв-переможців Першої світової - 84 -літнього маршала Філіпа Петена (перемога під Верденом в 1916 році) і 72-літнього генерала Максима Вейгана (під час підписання Компьенского перемир'я зачитував німцям його умови).

Через тиждень після призначення герой-переможець Вейган запропонував припинити "безглузде кровопролиття" і укласти з німцями перемир'я. Ще через 2 тижні, напередодні вступу німців до Парижа, про перемир'я заговорив і маршал Петен.
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Вже після падіння Парижа, коли французький уряд втік в Бордо, не бажаючого здаватися прем'єр-міністра Поля Рейно відправили у відставку, а його місце зайняв Петен, який негайно закликав французів "просто перестати стріляти".
За цей місяць французи так втомилися від війни, ну так втомилися, що пропозиція Петена була сприйнята на ура. "Довгоочікуваний мир", "наші хлопчики більше не гинуть", ось це все.

І тільки 50-літній Шарль де Голль з Лондона баламутив воду і закликав французів продовжувати чинити опір.
У відповідь миротворці з уряду Петена заочно піддали де Голля військовому трибуналу і засудили до смерті, а заодно і до конфіскації майна, щоб два рази не вставати.
Отже, Франція окупована, але не повністю. Уряд Петена приніс нації довгоочікуваний мир (тобто, капітуляцію) і "домовився десь посередині". Рейх забрав собі 60% території Франції, решта 40%, так і бути, залишилося за французьким урядом.
Сам уряд перебрався в містечко Віші, а залишений клаптик суверенної Франції гордо назвали "Вільної зоною".
Епоха республіки закінчилася, почалася епоха колабораціонізму. Слово "колабораціонізм", до речі, придумав рятівник нації маршал Петен.
Характерно, що дії уряду Віші представляли собою реванш махрової, ватної Франції над республікою.
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Перше, що зробили "нові обличчя", це змінили Конституцію. Вся влада переходила до "глави держави" Петена, а гасло французької революції "Свобода, рівність, братерство" було замінено на "Праця, сім'я, батьківщина". Потім "нові обличчя" почали боротьбу з інакомислячими. Першими під роздачу потрапили комуністи і масони.

Потім дійшла черга до євреїв. Почали з перепису євреїв, продовжили забороною займати державні посади, і вже до кінця року перейшли до арештів усіх євреїв-іноземців. У грудні 1940-го в таборах "Вільної зони" сиділо більше 50 000 євреїв.
Далі більше. У 1941 уряд Віші зайнявся єврейською "деолігархізацією". За новим законом їхні підприємства "аріанізовувались" і конфісковувались на користь "нових облич". Братський Рейх теж не залишився у програші, тому що "нові обличчя" щедро постачали її робочими руками.
Будувати в Німеччині "новий світовий порядок" відправлялися пачками як євреї, так і французи. Причому апетити Рейху росли рік від року.
В рамках колаборації уряд миротворців взяв участь і в гітлерівському "остаточному вирішенні єврейського питання".
«Нові обличчя» відправили в німецькі концтабори 76 000 євреїв.
З відщепенцями з Опору, яких де Голль з Лондона всіляко підбивав розхитувати мир і новий порядок, теж особливо не церемонилися.
У 1943 "нові обличчя" створили "Французьку Міліцію". Нова Міліція покликана боротися з "тероризмом" (Опором) і "виразкою єврейства". А що поробиш, такий ось був "запит суспільства".
Дивно, але перемир'я з "братньою Німеччиною", договорняки десь посередині і навіть боротьба з євреями не врятували колабораціоністів від повної окупації. Коли в 1942-му союзники висадилися в північній Африці, французькі колонії перейшли на сторону воюючої Франції. Гітлер зрозумів, що досить награвся в миротворця, і в 43-му окупував Францію повністю. До бенкету приєдналася Італія, відкусивши собі Корсику й південний схід "Вільної зони". З цього моменту влада уряду Віші стала просто картонною.
6 червня 1944, день "Д". Союзники висадилися в Нормандії і почали колупати Рейх із заходу. 19 серпня бабахнуло повстання Опору в Парижі. Через тиждень він був звільнений. Де Голль з тріумфом пройшов по Єлисейських Полях.
Тим часом у "нових облич" тривало веселе шоу. Вони встигли заарештуватися німцями, потім евакуюватися до Німеччини і навіть - будете сміятися - взяти участь у "французькому уряді у вигнанні".
У травні 1945-го шоу різко змінило продюсерів. «Нові обличчя» були доставлені в Париж, де постали перед судом. Петен, Лаваль і ще ряд товаришів були визнані державними зрадниками. Фінальною дією шоу був розстріл. З конфіскацією, зрозуміло.
Мораль всієї історії проста і доступна: "борітеся - й поборете".
Де Голль, тягнув націю боротися за свою незалежність, домігся свого.
Петен, який закликав перестати стріляти заради якого завгодно миру, в кінці кінців отримав свій символічний контрольний постріл. З поваги до похилого віку обвинуваченого і його заслугам в роки Першої світової війни смертна кара для Анрі Філіпа Петена була замінена на тюремне ув'язнення. У 1951 році він був переведений з в'язниці в цивільну лікарню, де і помер.
Автор: Максим Сердечний
За матеріалами https://enigma.ua/
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Это мерзавец в чистом виде. Людоед в костюме и с галстуком.
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Політика умиротворення агресора до добра ніколи не доводила,і зараз не доведе.Нічому вас історія так і не навчила...
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вот нихера не знакомы французы с народным мокшанским творчеством... и, в частности, с поговорками про свиней за столом...
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скоро новый президент во Франции ,будет действовать противоположно,чем этот ,этот не оправдал надежд большинства французов - это точно
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вот мне не понятно - зачем тогда посылать почти 600 военных в Африку - не логично как то))
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Згоден її треба п.здити можливо й ногами.
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Французы всегда были политическими шлюхами и ссыкунами...
Достаточно вспомнить их поведение и участие в первой и второй МВ...
Прислушиватся нужно к мнению настоящих лидеров...США и Великобритания...а не мнения предателей и союзников твоих врагов
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1940-41...Париж...
Не стоих оставлять Германию в изоляции!
Их мнение оченьь важно для мира в Европе...
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл






Звернення Романа Ковальова.(того самого офіцера ЗСУ,якого ******** за пост у фейсбуці)


https://twitter.com/i/status/1224601125673893888



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Выигрыш по судам у газпрома,показал,что такой путь очень даже рентабелен. А раз так,то разве так мало у нас к ней вопросов ? Значит этим ее и давить пока давится.Исками,судами. Пока ей не станет очевидно,что это ее тупик и он бесконечен.До ее полной смерти .
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Войны не выигрываются судебными исками...
Иски это итог платы агрессора за войну...
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Нада б паРашку повесить , а уж лучче-закопать!!
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И потому решили поставить Украину раком.
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Франция выступает за диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не является хорошей стратегией. Источник: https://censor.net.ua/n3173593

Франція все більше і більше нагадує валютну повію Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 8824

Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 6078
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Украина - самое логичное и актуальное для Кремля направление блицкрига,

https://www.checheninfo.com/2020/01/28/852/
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шо прошлый посол, шо этот - просто политика Кэ д'Орсе ,а вернее президентов Франции, однозначна - Франция превыше всего - как то так
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когда у нас это поймут - Порох понимал ,а этот нет
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Самая позорная нация в Европе , это французы . Читал я одну книгу о сталине , но написанную на Западе , где сталин вообще не воспринимал никак французов , а они как и сегодня зад лизали
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Жаль Господь не разместил Францию рядом с Рашкой((((
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"Загонять гитлеровскую Германию в угол-неэфективно...." Забыли?! Чем окончилось?!
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