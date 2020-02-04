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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (23112) молодежь (185) Дмитрий Дубилет (81) диджитализация (39)

 "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что электронные выборы в Украине смогут стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное решение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если честно, я это направление не веду, но я выскажу субъективное мнение. Мне кажется, что эта штука может стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная известная компания, вроде Microsoft, представит промышленное решение. Когда компания скажет: "Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно взломать", вот тогда у общества будет достаточно доверия для того, чтобы решится внедрять такие системы", - сказал Дубилет.

Он считает, что любое решение, которое правительство захочет создавать внутри, может вызывать негатив и недоверие со стороны общества.

Кроме того, министр отметил, что запуск электронных выборов не подразумевает отказ от возможности голосовать традиционным образом.

"Вообще, это очень важная вещь. Есть известная проблема по всему миру, что более молодое общество менее активно участвует в выборах, несмотря на то, что выборы - это то, что больше всего влияет именно на молодое общество. Поэтому, электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - считает Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3173587
 
   
 Топ комментарии
 
опоздал...молодёжь уже давно там. А с элетронными выборами есть большая вероятность хакерства и подтасовки властьимущим, опять шулерство и мухлёж. Украина пока ещё не готова.
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коррумпированные страны, выходят из этого состояния десятки лет!
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази... "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 5555
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ага. а то понасмотрятся "скотов" по "г+г", и ходят за Голобородька голосовать.
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ага. а то понасмотрятся "скотов" по "г+г", и ходят за Голобородька голосовать.
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Я б так не сказав, після собак за комуналку старші люди повернуться до Йулі і Ляшка, а молодь залишиться вірною уклоністу.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
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Приходи и стандартно кидай бюллетень,если нет смартфона.
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опоздал...молодёжь уже давно там. А с элетронными выборами есть большая вероятность хакерства и подтасовки властьимущим, опять шулерство и мухлёж. Украина пока ещё не готова.
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коррумпированные страны, выходят из этого состояния десятки лет!
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази...
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Дубилет мне нравится. Единственный вменяемый в правительстве клоунов, где он как инородное вещество.)
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Дубилет сделал Приватбанк лучшим в Украине и не только.Чистый технарь.Он и в правительстве работает за копейки.
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может не надо молодежь?
они в большинстве своем проголосуют за любого кто пообещает откосить их от армии... "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2580
Последние выборы это доказали..
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Шобы маладьож еще больше начала голосовать за зебила?
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Якщо народ тупий, то можна не метушитися. Будь-яка схема не працює. Зеееее...
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Электронные выборы - это предсмертные судороги несостоявшейся власти.
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"Электронные выборы - это способ вернуть виртуальную молодежь и не только, на избирательные участки"
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А еще на наших выборах смогут голосовать и кацапы, ну и тот кому товарищь нофелет даст доступ "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 947 прямо мечта скобеевой: голосовать на украинских выборах
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Ну да еще нам не хватало электронных выборов "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2161
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нельзя этих паталогических лгунов допускать и на пушечный выстрел к "электронному" голосованию ...

тогда фальсификации неизбежны как и начало нового , очень кровопролитного гражданского конфликта, что в принципе и надо кремлевскому куйлу
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При обранні Чучми на другий термін застосували проміжний сервер де підтасували протоколи. Вже проходили.
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от все через промежность пока... беда...
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Умничка Дубилет. Напишем, чьто нам надо! И ни кто не подкопается. "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 8683
У волшебника Сулеймана,всё по чесному без обмана. "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 1016
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электронные выборы - это способ избавиться от влияния избирателей на "выборы"...
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Электронные выборы можно проводить онлайн и не нужны будут опросы на выходе.Результат в 20-00.
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Электронные выборы можно не проводить, поскольку в них нет смысла. Победит тот, кто разрабатывает платформу и те, кто платил разработчикам.
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Воно хворе, не вміє читати? В деяких країнах світу проходять електронні вибори і досить вдало. Чи на тих методах тре шось робити самім та й бабла не розпиляєш, а при купівлі готового рішення можна "нєплохо прібарахліться, внукам хватіт"?
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Судячи з коментiв, до виборів можно допускати лише порохоботів, незалежно від віку.
Усі інші - вороги. "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 9825
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Судячи з коментів, зебобіків протрезвить тільки голод і відсутність електроенергії в телевізорах. Це доводять досліди академіка Павлова і його собачок, яких він не продав щоб оплатити комуналку.
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зе-гавно и его почитатели - кремлёвское гавно - враги, добивающие Украину...

кацап, можешь писать українською - та від тебе, номерного, козлятиною тхне за кілометр...
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Пэт Люра






- Ваша Светлость, народ у нас хитрый
- Шо такое?
- Мы подняли цены на газ и урезали субсидии а они ставят эконом котлы, экономят, а то и вообще на дрова переходят. Несем убытки
- Выделить транспортировку газа в отдельные квитанции. Топишь не топишь дом не жилой, не ибет, заплати!
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Что еще раз доказывает, что у пенсов нужно отобрать право голосовать. Ну или если хочешь голосовать - откажись от пенсии. Изи же
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Хай краще якийсь компьютер керує країною (фільм "Термінатор"), ніж зелені.
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Дубілєт порахував населення (+/- міліон), порахує і виборців, а чо?
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