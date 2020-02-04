 "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Если честно, я это направление не веду, но я выскажу субъективное мнение. Мне кажется, что эта штука может стать реальностью тогда, когда какая-нибудь крупная известная компания, вроде Microsoft, представит промышленное решение. Когда компания скажет: "Смотрите, вот наше решение для правительств всего мира, и я гарантирую, что эту систему невозможно взломать", вот тогда у общества будет достаточно доверия для того, чтобы решится внедрять такие системы", - сказал Дубилет.
Он считает, что любое решение, которое правительство захочет создавать внутри, может вызывать негатив и недоверие со стороны общества.
Кроме того, министр отметил, что запуск электронных выборов не подразумевает отказ от возможности голосовать традиционным образом.
"Вообще, это очень важная вещь. Есть известная проблема по всему миру, что более молодое общество менее активно участвует в выборах, несмотря на то, что выборы - это то, что больше всего влияет именно на молодое общество. Поэтому, электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - считает Дубилет.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази...
они в большинстве своем проголосуют за любого кто пообещает откосить их от армии...
Последние выборы это доказали..
тогда фальсификации неизбежны как и начало нового , очень кровопролитного гражданского конфликта, что в принципе и надо кремлевскому куйлу
У волшебника Сулеймана,всё по чесному без обмана.
Усі інші - вороги.
кацап, можешь писать українською - та від тебе, номерного, козлятиною тхне за кілометр...
Пэт Люра
- Ваша Светлость, народ у нас хитрый
- Шо такое?
- Мы подняли цены на газ и урезали субсидии а они ставят эконом котлы, экономят, а то и вообще на дрова переходят. Несем убытки
- Выделить транспортировку газа в отдельные квитанции. Топишь не топишь дом не жилой, не ибет, заплати!