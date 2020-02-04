 Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор со Францией.

Соответствующий документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель Министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже. Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Аваков отметил, что Турция - давний стратегический партнер Украины, сейчас наблюдается значительная динамика двусторонних отношений.

"Украинско-турецкое стратегическое партнерство предусматривает планомерную координацию действий наших стран во всех сферах, включая сектор гражданской безопасности и противодействие преступности", - сказал министр.

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Аваков подчеркнул, что соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений - это еще одно доказательство продуктивной совместной работы. Новое Соглашение дает возможность гражданам Украины и Турции обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

"Кроме того, планируем, что следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспортам", - добавил министр внутренних дел Украины.

Напомним, в сентябре 2019 во время встречи Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений.