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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2947) соглашение (1073) Турция (2198) водительские права (102)

 Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины и Турции, которые легально проживают на территории обеих стран, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор со Францией.

Соответствующий документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель Министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже. Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Аваков отметил, что Турция - давний стратегический партнер Украины, сейчас наблюдается значительная динамика двусторонних отношений.

"Украинско-турецкое стратегическое партнерство предусматривает планомерную координацию действий наших стран во всех сферах, включая сектор гражданской безопасности и противодействие преступности", - сказал министр.

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Аваков подчеркнул, что соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений - это еще одно доказательство продуктивной совместной работы. Новое Соглашение дает возможность гражданам Украины и Турции обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

"Кроме того, планируем, что следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспортам", - добавил министр внутренних дел Украины.

Напомним, в сентябре 2019 во время встречи Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений.

Источник: https://censor.net.ua/n3173585
 
   
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Вот єто новость -- моей радости нет предела !!! Дебилы
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Ну да.... Ведь сразу сдать на международные - вопрос вопросов
Дочь неделю по Штатам ездила на арендованной машине. У нас с ними договор?
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уверен - шо украинки, будут активно возражать, по количеству жен - это аксиома
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А до чого тут кількість жінок? В Туреччині може бути лише 1 дружина. Це світська держава. За сімейним законодавством Туреччини якраз жінка, а не чоловік, захищена. В порівнянні з ними навіть італійські закони нормальні, а там при розлученні чоловіка практично без нічого залишають.
Я мав дві справи про розлучення з громадянами Туреччини. Тому знаю що кажу.
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