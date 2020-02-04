 Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на "Reuters".

Белый дом заявил, что Китай принял предложение о привлечении американских экспертов в рамках миссии ВОЗ по изучению и борьбе с коронавирусом.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин заявил, что борьба с вирусом является самой важной задачей его страны.

Страны продолжают эвакуировать своих граждан из Ухани.

Соединенные Штаты, которые вывезли около 200 человек на прошлой неделе, планируют "еще несколько рейсов".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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