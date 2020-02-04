EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  526  5
Материалы по теме:
Все про:вирус (231) Китай (1107) США (16124)

 Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом

Китай согласился допустить в страну американских экспертов в области здравоохранения в рамках усилий Всемирной организации здравоохранения, направленных на борьбу с быстро распространяющимся коронавирусом, поскольку число случаев заболевания и смерти продолжает расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на "Reuters".

Белый дом заявил, что Китай принял предложение о привлечении американских экспертов в рамках миссии ВОЗ по изучению и борьбе с коронавирусом.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин заявил, что борьба с вирусом является самой важной задачей его страны.

Страны продолжают эвакуировать своих граждан из Ухани.

Соединенные Штаты, которые вывезли около 200 человек на прошлой неделе, планируют "еще несколько рейсов".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3173583
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно заказать по почте пробирку с мокротами инфицированного коронавирусом китайца и распылить это в систему кондиционирования в ОП и в верховной раде Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 840
 показать весь комментарий
 
 
И если заболеет только андрей богдан, то значит коронавирус действует только на бурято-китайцев Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1301
 показать весь комментарий
 
_Только сейчас пускают... Ладно, нужно ждать что скажут амеровские спецы. Даже если зажмут информацию что дело дрянь, то по действиям и подготовке Штатов это будет видно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх