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 Политика Украины
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Все про:Крым (22329) Чубаров (803) водоснабжение (464) вода (336) Аристов Юрий (3)

 Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров

Продажа днепровской воды с материковой Украины в оккупированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

Такое мнение 3 февраля Крым.Реалии выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя идею главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова продавать воду в Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Поставка воды в Крым – это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить от того, что Крым является Россией, поскольку она (Россия. - Ред.) очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставке воды", – считает Чубаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. ВИДЕО

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".

Источник: https://censor.net.ua/n3173582
 
   
 Топ комментарии
 
Они мать родную продадут, что там вода!
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это юридическое признание Крыма нарасеянским.
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Никаких продаж, это дело чести.
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Юрия Аристова -- нужно арестовать на лицо все признаки статьи 111 !!!

Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
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Засланные казачки- надо всех, ратующих за подачу воды в Крым провести через полиграф. Продались суки!
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кто ж его арестует то , когда вся зебильная команда во граве с гавнокомандующим настроена на скорое лобызание усех органов мышебратьев ....
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А як розпізнати зрадника, батьку?
- Він першим побіжить домовлятися з ворогом про мир.
Захар Беркут (с)
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это юридическое признание Крыма нарасеянским.
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Если содать в крысму неполитическую организацию, водоканал квартала 95 и заключить с ним договор, а не с рахой, то никакого признания не будет. Украина продает воду шараге на територии крысма, думаю схема понятна
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так они это давно уже сделали и деньги давно потратили. вот и ищут что еще можно продать.
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Тобі я про воду на Крим давно говорив. Забув? А тобі було "аби не пєця".
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Да хватит уже-в ушах звенит.Что мы сделали что бы его (Крым) вернуть?
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Турции Крым,в аренду сдайте.Р.Эрдоган-знает что делать с сепарами и оккупантами. Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2456
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Такой вопрос даже обсуждать должно стыдно.
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И ведь слуги нариту пойдут на это. Но я думаю активисты не дадут им этого сделать, но аваков поможет их разогнать
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Вся надежда на активистов?! Остальные заняты своими важными делами.
Активисты это те, кто может оторвать жопу от кресла и хоть что то сделать для проявление своей позиции - даже просто постоять перед АП, к примеру.
Продать воду в Крым- это плевок на Небесную сотню и Мадан. Тех, кто заикнется об этом, смывать в унитаз нужно! Продаж води в Крим - здача позицій щодо деокупації, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4864
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Ну смотря какая будет цена за куб воды. Если к примеру тысяча долларов за куб, то почему бы и нет? Продаж води в Крим - здача позицій щодо деокупації, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8587
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По тысяче долларов Раше та вода не нужна. ЮБК и без днепровской воды нормально живет, а Северный Крым москалей не волнует особо.
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Ну так в чом проблема тогда? Пусть сидят без воды
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Віталій Барабаненко






Нова реформа СБУ. Для початку прибрали св. Георгія який пронизує списом кремлівського дракона

Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4860
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нельзя раздражать мышибратьев. вот и убрали
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Воду продай, собаку продай, землю продай... А что дальше будет?
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Хм. Вроде правильно написано, а в течение получаса -- ни одного плюса...
Попробую объяснить автору -- почему:
1. Это прописная истина. По крайней мере здесь, на ЦЕНЗОРе, ни у кого и сомнений в этом не возникает. Поэтому, чтобы написать это, особой смелости не требуется.
2. Это может оказаться провокацией: раз "Крым -- это Украина", почему же Украина не снабжает свои земли водой?

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Думаю продажные представители нынешней власти готовы не только воду продавать (лишь бы деньги), а и сими догадываетесь что уже намечено к продаже. Последними будут продавать украинских детей и работоспособное население. Только не пойму одного. Майдан сделали и не один, на протесты выходили, а почему же "помірковані" сидят засунув один из органов в противоположенную точку тела?
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На майдан виходили патріоти, а на вибори прийшли ідійоти і обрали те що обрали. Папріколу.

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Да ладно вам. Скоро и патроны и взрывчатку будем поставлять окупантам потому что Украине выгодно зарабатывать деньги.
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только вот газ, к сожалению, в крысме есть, те е вышки бойца
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Климат так быстро меняется что скоро Украине самой не будет хватать воды. Прошлое лето 3 месяца дождей не было. Они уроды про крым думают. За 6 лет уже могли етот канал по всей николаевской и херсонской областях растянуть для орошения и повышения урожайности
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"Бывали хуже времена,но не было подлей"...(с)
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"Поставка воды в Крым - это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить от того, что Крым является Россией, поскольку она (Россия. - Ред.) очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставке воды", - считает Чубаров. Источник: https://censor.net.ua/n3173582
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Після того, як Україна дасть воду для Криму, то про деокупацію можна буде забути. Ті, хто це зробить підуть під суд, бо неможливо заключити договір на поставку води.
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...пропонується до продажу в окупований Крим:

Сухий водний концентрат «Камені з неба!», тара -
0,33 л. Перед вживанням - розбавити будь якою водою.
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Начнут продавать и никто ничего им не сделает. Гневные постики в соцсетях и Цензоре не в счет.
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Это одна из "красных линий", наряду с капитуляцией.
С ней будет так же, Собралось три раза Вече - и о формуле Штанмайера уже все забыли.
Так же будет и в случае попытки подачи воды в Крым.
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" на майдані коло церкви революція іде...."
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таки... это ж-ж-ж-ж не спроста было !
закидывали мульку - проверить реакцию...
от мудаки !
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Зебилы доведут экономику до ручки, в бюджете дыра будет увеличиваться и чтобы её закрыть, они пойдут и на предательство интересов страны.
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СНАЧАЛА ПРОДАДИМ В КРЫМ БЕСТОЛКОВЫХ ДЕПУТАТОВ, А ПОТОМ УЖЕ СТАНЕТ ВОПРОС О ВОДЕ. ЕСЛИ ДО ЭТОГО ВООБЩЕ ДОЙДЕТ.
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Если продавать воду Крыму то по цене как ЗА природный ГАЗ, а вообще - что поставлять воду в Крым, а так же выплата пенсий на оккупированных территориях ТАКОГО делать не как нельзя, ПУСТЬ россия снабжает эти территории и водой и деньгами.
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А шо такова? Титульная нация в украине поменялась давно, и при власти теперь именно она. Так чьто хватит ныть, берите лопаты и работайте, а мы будем гешефты крутить на чем хотим и как хотим.
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Лютi новини

1. Рынки подцепили коронавирус и их лихорадит.
Китай открылся обвалом и потянул за собой всю Азию. Америка откроется через пару часов и явно не ростом.
Нефть рухнула к $55 - четырехмесячный минимум (две недели назад было $68). Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!
Фубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру. Многие российские предприятия на грани остановки. Причины банальны. Прекращаются поставки из Китая из за вируса. Руководство Камаза в панике, а если завтра война ? Кто же будет перевозить доблестную и непобедимую ?

2. В Сирии растет эскалация.
Турки перебрасывают танки и бронемашины в Саракиб (Идлиб) на который наступают асадиты, иранцы и русские. Асадиты и русские понесли большие потери на юге Алеппо.
Уничтожены:
- 170 асадитов
- 56 иранцев
- 11 русских
Только в одном районе Зайтан захвачены - танки T90, T72, T62 и БМП.
Власти Турции привели официальные данные своих потерь в Сирии - 4 убитых и 9 раненых.
Также подтверждена информация о том, что Турция задействовала свои самолеты F16 для ударов по войскам. Эрдоган заявил об уничтожении 35 асадитов в ходе ответного удара. Ранее турецкое командование сообщило, что удары были нанесены по 40 целям в Сирии. Также Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля - если чухонцы не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это. Чухонцам следует помнить, что Северный Кавказ и Поволжье - это зона турецких интересов.
США тоже сделали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.

3. "Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым". Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Д.......ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией.
Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна -- и власть стала походить на цирк.
Странно, неправда ли? Ведь ничего не предвещало, да?

4. Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкции ***** полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас?
Тот самый "мудрый народ", 5 лет достигавший всё вышеперечисленное, резко разучился добиваться побед!
Этот самый народ, сейчас разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
А ведь у каждого ЗЕбила, был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, *********?».

5. Новый ятаган в спину путиноидам.
Первый раз за 8 месяцев мы услышали от президента "Слава Україні". Правда, это оказался президент Турции, но это мелочи.
Эрдоган поздоровался с почетным караулом приветствием "Слава Україні!"
Мог ли мечтать Бандера, что приветствие "Слава Україні!" будут использовать президенты иностранных государств?
Путинские патриоты с горящими пердаками в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо!" и исправляют на "Эрдоган - нацист и бандеровец!"
В нашем полку бандеровцев прибыло!!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!

И.Лютый
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Эта ЗЕленая дрянь во главе с дегенератом ЗЕянелохом уничтожают Украину.
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я знову ж, в 3353-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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А этим лишь бы что-нибудь продать - не землю, так воду, не воду, так хоть чужую собаку. Уроды лицемерные!
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