 Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров

Такое мнение 3 февраля Крым.Реалии выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя идею главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова продавать воду в Крым, передает Цензор.НЕТ.
"Поставка воды в Крым – это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить от того, что Крым является Россией, поскольку она (Россия. - Ред.) очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставке воды", – считает Чубаров.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
- Він першим побіжить домовлятися з ворогом про мир.
Захар Беркут (с)
Активисты это те, кто может оторвать жопу от кресла и хоть что то сделать для проявление своей позиции - даже просто постоять перед АП, к примеру.
Продать воду в Крым- это плевок на Небесную сотню и Мадан. Тех, кто заикнется об этом, смывать в унитаз нужно!
Віталій Барабаненко
Нова реформа СБУ. Для початку прибрали св. Георгія який пронизує списом кремлівського дракона
Попробую объяснить автору -- почему:
1. Это прописная истина. По крайней мере здесь, на ЦЕНЗОРе, ни у кого и сомнений в этом не возникает. Поэтому, чтобы написать это, особой смелости не требуется.
2. Это может оказаться провокацией: раз "Крым -- это Украина", почему же Украина не снабжает свои земли водой?
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Після того, як Україна дасть воду для Криму, то про деокупацію можна буде забути. Ті, хто це зробить підуть під суд, бо неможливо заключити договір на поставку води.
Сухий водний концентрат «Камені з неба!», тара -
0,33 л. Перед вживанням - розбавити будь якою водою.
С ней будет так же, Собралось три раза Вече - и о формуле Штанмайера уже все забыли.
Так же будет и в случае попытки подачи воды в Крым.
закидывали мульку - проверить реакцию...
от мудаки !
1. Рынки подцепили коронавирус и их лихорадит.
Китай открылся обвалом и потянул за собой всю Азию. Америка откроется через пару часов и явно не ростом.
Нефть рухнула к $55 - четырехмесячный минимум (две недели назад было $68). Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!
Фубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру. Многие российские предприятия на грани остановки. Причины банальны. Прекращаются поставки из Китая из за вируса. Руководство Камаза в панике, а если завтра война ? Кто же будет перевозить доблестную и непобедимую ?
2. В Сирии растет эскалация.
Турки перебрасывают танки и бронемашины в Саракиб (Идлиб) на который наступают асадиты, иранцы и русские. Асадиты и русские понесли большие потери на юге Алеппо.
Уничтожены:
- 170 асадитов
- 56 иранцев
- 11 русских
Только в одном районе Зайтан захвачены - танки T90, T72, T62 и БМП.
Власти Турции привели официальные данные своих потерь в Сирии - 4 убитых и 9 раненых.
Также подтверждена информация о том, что Турция задействовала свои самолеты F16 для ударов по войскам. Эрдоган заявил об уничтожении 35 асадитов в ходе ответного удара. Ранее турецкое командование сообщило, что удары были нанесены по 40 целям в Сирии. Также Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля - если чухонцы не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это. Чухонцам следует помнить, что Северный Кавказ и Поволжье - это зона турецких интересов.
США тоже сделали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.
3. "Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым". Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Д.......ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией.
Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна -- и власть стала походить на цирк.
Странно, неправда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
4. Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкции ***** полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас?
Тот самый "мудрый народ", 5 лет достигавший всё вышеперечисленное, резко разучился добиваться побед!
Этот самый народ, сейчас разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
А ведь у каждого ЗЕбила, был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, *********?».
5. Новый ятаган в спину путиноидам.
Первый раз за 8 месяцев мы услышали от президента "Слава Україні". Правда, это оказался президент Турции, но это мелочи.
Эрдоган поздоровался с почетным караулом приветствием "Слава Україні!"
Мог ли мечтать Бандера, что приветствие "Слава Україні!" будут использовать президенты иностранных государств?
Путинские патриоты с горящими пердаками в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо!" и исправляют на "Эрдоган - нацист и бандеровец!"
В нашем полку бандеровцев прибыло!!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый