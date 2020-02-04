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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (545) Президент (4300) премия (354) премьер (1462) спикер (556) Дмитрий Дубилет (81)

 Предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - сказал Дубилет.

По словам министра, на данный момент уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, и теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен, и от выполнения каких KPI зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности свои подходы.

"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое - это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - добавил министр.

Кроме того, он сообщил, что одно из предложений, которое он подал премьеру и президенту, о том, чтобы для руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16% и составляет 12,3 тыс. грн, - Госстат

Министр также отметил, что в правительстве пока дискутируют, какой должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты.

"Тут нет правильного ответа. Например, когда я занимался бизнесом, то всегда считал, что чем больше переменная часть, тем лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека. С дугой стороны, например, европейский опыт говорит о том, что должна быть фиксированная часть больше, а переменная меньше, если не ошибаюсь 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем какой-то баланс", - отметил Дубилет.

Что касается зарплат в госкомпаниях, то, по его словам, вопрос еще также обсуждается.

"Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия, посмотрим", - заявил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173579
 
 
 Топ комментарии
 
Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".

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Если ВВП в январе в минусе на 15 млрд Тогда что???

Прошлые три года, январский ВВП был в плюсе.
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Нарисуют прирост очень быстро, если так сделать...
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Зачем рисовать прирост.Их зарплата -не источник благосостояния.Продажа Украины-вот где источник наживы.А мы останемся нищими и без земли.Любой нас раздавит просто мезинцем.
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Почему не к минимальной заработной плате ???
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К минималке это сильно для них жирно. К е...ной тарифной сетке по первому разряду (2102 грн.). А по сути о каких премиях речь идет, за что? Да и о зарплатах быть речи не может, там сидят богатые люди, им месячной ЗП только на одно паркоместо за неделю хватает.
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Недоумеваю! При чём тут рост путлера?
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Не только премию, но и зарплату!
Годовая зарплата должна быть равна годовому ВВП на человека.
% премии - % прироста ВВП.
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Зарплата должа зависеть от пенсии! Также как пенсия от зарплаты!
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Если ВВП в январе в минусе на 15 млрд Тогда что???

Прошлые три года, январский ВВП был в плюсе.
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А лучше привязать к росту благосостояния Игоря Валерьевича....хоть честно будет... Предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП, - Дубилет - Цензор.НЕТ 442
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. Одобряю. В лучшем случае зарплата будет 0 целых ... десятых. В худщем - будут в бюджет Украины доплачивать. Плохо что это только фантазии
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Не более, чем в 10 раз от минимальной должна быть зарплата чиновников высокого ранга. Хотите космические зарплаты? Подымайте минимальную зарплату.
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З/п и премия должна быть привязываться максимум к 10 минимальным з/п, растет экономика, соответственно минимальная зарплата и у казнокрадов ставка.
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простите, переводы денег от заробитчан в Украину дают к примеру 2 проца прироста к ВВП - каким боком в данном случае к этому през, спик и прочая чухня?
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Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".

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А к реальной величине зарплат, свои зарплаты, не хотите ПРИВЯЗАТЬ?!
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Ви спочатку прив'яжіть свою зарплатню до прожиткового мінімуму, а про премії забудьте! Ви, окрім маячні різних сортів, нічого не виробляєте, то яка вам премія? Хіба що тими песиками, якими пенсіонери будуть за комуналку розплачуватись. Щоб з вами сталося те, чого бажає вам "мудрий нарід", який вже отримав платіжки!
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долбо#блет ...ви однією платіжкою не можете зробити оплату за газ ...чи не хочете ...банкам комісій мало ...нажретеся навіть не сумнівайтеся
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У этих амеб память и мозг курицы! Пообещали - не сделали, так много раз, а то, что делают - убивает бизнес или убивают страну! Но наши одноклеточные избиратели что-то подозревать начинают, но все равно бубочканивчемневиноват
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Подход должен быть простым, прозрачным, понятным и одинаковым для всех. Это больше чем просто зарплата, это гарантия спокойствия в обществе.
Привязка должна быть к реальным показателям, которые легко контролировать, иначе всё, что можно нарисовать на бумаге, будет нарисовано.
Дубилет оставляет приятное впечатление в отличие от некоторых, если не многих.
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