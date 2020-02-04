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 Политика Украины
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Все про:Газ (9271) Укрпочта (141) Алексей Оржель (47) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (11)

 Будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет работать над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики газа.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 мая, мы будем этим заниматься, чтобы у каждого потребителя появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца - а это было предусмотрено в инвестиционных программах облгазов - появился эффективный и правильный новейшей учет газа", - сказал Оржель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель

По его словам, это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

"Мы сможем выбрать среди многих, кто предлагает", - отметил министр.

Он также анонсировал, что газ украинцам будут поставлять те инфраструктурные компании, которые уже существуют на рынке.

"Например, облэнерго, которое поставляет электрическую энергию, сможет поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать Укрпочта. Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - пояснил глава Минэкоэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель

По его мнению, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями.

"Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидированной", - добавил Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3173578
 
 
 Топ комментарии
 
Укрпошта постачає газ населенню. Пілотно-діджиталізованний проект.З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 9054
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В СН не просто дураки, но и люди с психическими заболеваниями. Шо оно несет? Какая "Укрпочта"?! Какие "Облэнерго"? Закройте его обратно, в дурку.
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Так как наша пошта умеет терять посылки, представляю что с газом будет твориться...
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Еще не забудьте спортлото-- там тоже газа не мерянно
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Укрпошта постачає газ населенню. Пілотно-діджиталізованний проект.З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 9054
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Ахметову отдадут распоряжаться газом, потому что ему за королевский замок на Лазурном берегу налоги чем то нужно платить. А в почта за отдельную плату будет квитанции разносить. Чего не понятно? Короче п***ц.
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Сволочи. Вместа рынка, которого я лично ждал, впаривают его иммитацию в интересах олигархов. ****. Никакой конкуренции и выгоды нам это не принесет. Фикция и обдиралово
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Как можно было ждать что-то серьезное от клоунов?
Укрпошта будет газ раздавать??
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Нет. Вопрос не в том, понятно, что он не в конвертах в почтовый ящик будет приходить. Просто они не хотят допускать на этот типа "рынок" других поставщиков кроме всем нам известных собственников облгаза, облэнерго и тд.
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Какой "рынок" ?! Его в принцыпене может быть !!! Хотя бы потому, что невозможно иметь параллельно несколько газовых сетей к одному абоненту ! и не возможно в одну трубу закачать и подать разным абонентам разный газ - разного качества !!!!
ЭТО не "рынок" - это ФИКЦИЯ !!!
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Все можно. Долго обьяснять как. Почитайте как оно функционирует
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ой как бы не смыло зелебобика "лавиной инвестиций" С 1 мая мы будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель - Цензор.НЕТ 8402
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Эта рынак па Украински детка!!! Только жесткач, только хардкор!!!
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С 1 мая зарплата директора Укрпочты будет составлять 2.5 млн в год
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И работников Укрпочты я что-то среди них не наблюдаю!)
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Классно "слуга" общается со своими избирателями "не пи..де ".

Им наверное нравится.
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Он говорит на понятном для его избирателей языке...
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Судя по количеству черноротых матерщинников в шобле "слуг", да.
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Мрак...
Чем ближе конец этого цырка...тем более дебильные решения в их туманных головах!
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ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ДОГНАЛ Оржель или явно и осознанно врет либо правая нога не знает что делает пальцы на левой руке.. ЦЕНА ГАЗА согласно Постановы КМУ будет единой для ВСЕХ она для населения установления Постановой КМУ 24 января 2020 года по данным стоимости газа на Хабе Амстердама Роттердама Нидерланды с 1 по 22 число текущего месяца плюс накрутки за доставку распределение границу и так далее... К%стати Зелебобик так мошонку рвал насчет Роттердама + Порошенко типа что с переляку уголь теперь стоит Коломойский + +30% на гешефт Бени а тут и газ на РОттердам биржу загнали.. вотакои....
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С первого мая будем платить и за транспортировку лехтричества, и гамна в отсьойники, и воды, а также хлеба и пробуктов в магазины...
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Ну рынок это вообщето, когда продавать может тот кто хочет... А так похоже что нынешние воротилы делят пирожок между собой))
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Укрпошта! Газ в посилці саме те! Був газ стало повітря, яка різниця!
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набридли ідіоти у владі. Треба міняти.
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Передать поставку газа на Укрпочту и увеличить зарплату Смелянскому в два раза!
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Сделают скидку??
Что бы сделать скидку вначале, нужно сделать накрутку!
Правительство признало, что стоимость газа сильно завышена.
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В СН не просто дураки, но и люди с психическими заболеваниями. Шо оно несет? Какая "Укрпочта"?! Какие "Облэнерго"? Закройте его обратно, в дурку.
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Я наверное что то не понял... А какая связь между поставщиком электричества и поставщиком газа? Они по одним кабелям/трубам поставлять будут? И каким боком к поставщикам газа Укрпочта?
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А такая что нужно Ахметову дать заработать. Вот такая вот связь
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Не, Укрпочта доставляет долго, хоть и дешево. И что за монополия? Добавьте еще и Новую почту! Да, и возможность пользоваться почтоматами.
Давно так не смеялся)))
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или Спортлото. понабирали долбо*бов по объявлению...
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*****.... Как же вы ЗАДРАЛИ!!! Не нужна никому конкуренция между олигархическими облэнергами, почтами, жэками и другими отстоями!!! Дайте доступ на рынок не олигархам, а добросовестным поставщикам, сделайте РЫНОК сволочи!!!
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газ пойдет по проводам? или почтальоны в сумках носить будут?
зы это жесть
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Облгаз буде поставляти населенню газ по дротам,а листоноші з укрпошти будуть розносити газ у своїх поштарських сумках! От вам і конкуренція. Парад-алле! "Маэстро,урежте марш!" (с)
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Боже, сколько эта зеленая плесень еще будет пробивать дно? Куда дальше?
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"Например, облэнерго, которое поставляет электрическую энергию, сможет поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку.

Господа слуги народа, вы там вообще *бнулись все поголовно? Откуда по вашему Ахметов возьмет газ если только не купит его у нафтогаза и перепродаст его холопам еще дороже чтобы наварить? Вы уже с *зелеными тарифами* обобрали всю страну. Мало того Ахметовская шавка уже визжит что нужно закрывать АЕС чтобы поднять еще больше цены на електроенергию которую впаривает Ахметов якобы со своих ветряков и панелей.
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Все что они могут сделать, эта шобла, это дискредитировать идею рынка газа, до последнего не пуская туда "посторонних" и давай преференции местному ворью
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ой, а можно что б Воля кабель мне газ поставляла? С 1 мая мы будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель - Цензор.НЕТ 6792
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А ще краще ..через *тарельку * кодіровану .
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Ента "идейка" была еще при рыгосоевому..
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у тебя была? та я вижу, что мозгов, как у зебила.
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В конвертах по почте отправлять газ будут,или как ？Что за дебилы у власти !
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Укрпочта??)))) та давайте зразу АліЕкспрес, китайське ж дешевше)))
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Клоуны во власти никак не завяжут с анекдотами. Кстати, не смешными.
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Ребята, вы реально долбо...бы?! ГрузИте газ бандеролями?? Или облэнерго будет пускать газ через розетки?? Частные облэнерго, монополизировавшие поставки электроэнергии, получат ещё и газ и будут конкурировать сами с собой? На кого расчитано это дебил-шоу театра невменяемых клоунов???
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На тех,кто наголосовали этих дебилов.
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Почему тимошенко до сих пор не вывела людей на Майдан? Для чего она вчера так ярко выступала - чтобы сегодня опять выпустить этих клоунов на сцену в верховной зраде? Посмотрите - перед нами полные неадекваты. После собаки ещё и почту приплели. Как может быть почта посредником для поставки газа? У них ещё совок в местных отделениях. У них вор во главе, который оценивается в миллион гривень в месяц. Как эти у ***** могут что-то ещё там рассматривать?
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ОСТАП БЕНДЕР ПРОСТО ОТДЫХАЕТ В УГЛУ!

ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ!!

ИНТЕРЕСНО КТО У НИХ В КАБМИНЕ ПОСТАЩИК ТРАВЫЙ СМОТРЮ ОЧЕНЬ КРУТАЯ ТРАВКА!!
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Какой "рынок" ?! Его в принципе не может быть !!! Хотя бы потому, что невозможно иметь параллельно несколько газовых сетей к одному абоненту ! и не возможно в одну трубу закачать и подать разным абонентам разный газ - разного качества !!!!
ЭТО не "рынок" - это ФИКЦИЯ !!!
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Вы в вопросе лучше разберитесь, потом пишите
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Блин ну вопрос не простой, найдите, почитайте как оно функционирует.
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Рынок, это когда потребитель самостоятельно выбирает то что он лично хочет, а не то, что ему навязывают ! Каждый потребитель - я вляется участником рынка - как покупатель, а следовательно любой владелец квартиры (если это рынок) вправе выбрать себе лично любого и поставщика газа и владельца газа ! В зависимости от того к кому у него будут предпочтения.
А это невозможно по выше описанному мною !
А нам втюхтвают не то что кто то из нас хочет, а кого они сами решат с теми условиями, которые они сами решат !
У вас лично есть возможность внести свои условия хоть в один договор по коммуналке !?
НЕТ !
А значит это не рынок - а монопольный сговор !
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Однозначно, то что они предлагают - не рынок, а очередное закрепление новой кормушки за олигархами. Насчет настоящего рынка, то там ты вроде покупаешь у поставщика не кубы а килокалории. И потом оплачиваешь, исходя из того, сколько газа с известной калорийностью, которая в твоем куске трубы замерена, ты получил. Както так.
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Вы в своей квартире можете воспользоваться биогазом добываемом в соседней деревне (предположим он там есть и вас там всё устраивает) !
НЕТ - не можете !!! МОНОПОЛИСТ и государство вам не даст !!!
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Ну понятно, что всего нельзя. Но например если ты можешь топить газом из баллонов то можно. Но в квартире завозить газ баллонами нельзя. Рынок это не хаос - есть правила и тд.
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А на Новой почте почем пакет газа будет?рядом отделение шоб далеко не носить.
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О да скиньте 2куба на электронку.Какой газ они там нюхают в правительстве
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Я щас ментов вызову, наркоманы чертовы!З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 8483
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т.е... если не смеяться а вникнуть (пом еще смешнее)...как я в многоквартирном доме могу выбрать поставщика подешевле? не весь дом, а именно я? мне "укрпочта" понравилась и как они мне газонет в трубу??? или они мне баллоны будут подтаскивать? (а оно мне надо...?)
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ага...и добавить за это зарплату начальнику укрпочты .а то шо такое 2 лимона?
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За что стране такое нашествие дебилов от власти

Суть не в том кто будет предоставлят услуги а в том что эти Су Народа просто придумали налог с воздуха и обязывают людей платить конченная мерзость
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Класика жанру вечором гроші стільці з ранку.
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Все течет, но ничего не меняется! Вся "работа" власти сводится к "корыту". Корыто не может быть пустым! Как только оно пустеет, власть начинает визжать, а если полное, довольно хрюкает.
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кто-то нам рассказывал, что при дорогом газе увеличится добыча в Украине...и где добыча???... нет что б не концентрировать в одних руках облгазы и облэнерго, вы..нехорошие люди со времен Кучмы все сконцентрировали в одних олигофреничных руках....
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«... газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель» У них там в ЗЕ-балагане конкурс на самого упоротого долбодятла? То министр-дебил, то за 36 косарей в месяц ребёнок загнётся, то собачку на энергоносители...

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"© - фраза, приписываемая французской королеве Марии-Антуанетте. Видать, тётка по глупости своей слишком оторвалась от жизни тогдашних французских лохмандеев. Лохмандеи шутку юмора заценили и «вставили» ей ума - отрубили бошку. По-франзуски элегантненько так отрубили - гильотиной на площади при общем стечении народа. Как говаривал старина Гегель - "История учит, что ничему не учит"©, поэтому взывать к разуму нынешних властьпридержащих ЗЕ-подонков из падлючего ЗЕ-балагана - дело безнадёжное. Есть только один способ вставить им ума - французский, вышеописанный.
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Почта так почта. А марки где покупать?
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