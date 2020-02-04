 Будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 1 мая, мы будем этим заниматься, чтобы у каждого потребителя появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца - а это было предусмотрено в инвестиционных программах облгазов - появился эффективный и правильный новейшей учет газа", - сказал Оржель.
По его словам, это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.
"Мы сможем выбрать среди многих, кто предлагает", - отметил министр.
Он также анонсировал, что газ украинцам будут поставлять те инфраструктурные компании, которые уже существуют на рынке.
"Например, облэнерго, которое поставляет электрическую энергию, сможет поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать Укрпочта. Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - пояснил глава Минэкоэнерго.
По его мнению, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями.
"Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидированной", - добавил Оржель.
Укрпошта будет газ раздавать??
ЭТО не "рынок" - это ФИКЦИЯ !!!
Dzyndzia Andriy
Ні дня без скандалу
Им наверное нравится.
Чем ближе конец этого цырка...тем более дебильные решения в их туманных головах!
Что бы сделать скидку вначале, нужно сделать накрутку!
Правительство признало, что стоимость газа сильно завышена.
Давно так не смеялся)))
зы это жесть
Господа слуги народа, вы там вообще *бнулись все поголовно? Откуда по вашему Ахметов возьмет газ если только не купит его у нафтогаза и перепродаст его холопам еще дороже чтобы наварить? Вы уже с *зелеными тарифами* обобрали всю страну. Мало того Ахметовская шавка уже визжит что нужно закрывать АЕС чтобы поднять еще больше цены на електроенергию которую впаривает Ахметов якобы со своих ветряков и панелей.
ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ!!
ИНТЕРЕСНО КТО У НИХ В КАБМИНЕ ПОСТАЩИК ТРАВЫЙ СМОТРЮ ОЧЕНЬ КРУТАЯ ТРАВКА!!
ЭТО не "рынок" - это ФИКЦИЯ !!!
А это невозможно по выше описанному мною !
А нам втюхтвают не то что кто то из нас хочет, а кого они сами решат с теми условиями, которые они сами решат !
У вас лично есть возможность внести свои условия хоть в один договор по коммуналке !?
НЕТ !
А значит это не рынок - а монопольный сговор !
НЕТ - не можете !!! МОНОПОЛИСТ и государство вам не даст !!!
пом-пом- пом! )))))
Суть не в том кто будет предоставлят услуги а в том что эти Су Народа просто придумали налог с воздуха и обязывают людей платить конченная мерзость
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"© - фраза, приписываемая французской королеве Марии-Антуанетте. Видать, тётка по глупости своей слишком оторвалась от жизни тогдашних французских лохмандеев. Лохмандеи шутку юмора заценили и «вставили» ей ума - отрубили бошку. По-франзуски элегантненько так отрубили - гильотиной на площади при общем стечении народа. Как говаривал старина Гегель - "История учит, что ничему не учит"©, поэтому взывать к разуму нынешних властьпридержащих ЗЕ-подонков из падлючего ЗЕ-балагана - дело безнадёжное. Есть только один способ вставить им ума - французский, вышеописанный.