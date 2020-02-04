 Будем искать альтернативных поставщиков газа населению: ими могут стать облэнерго или Укрпочта, - Оржель

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 мая, мы будем этим заниматься, чтобы у каждого потребителя появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца - а это было предусмотрено в инвестиционных программах облгазов - появился эффективный и правильный новейшей учет газа", - сказал Оржель.

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По его словам, это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

"Мы сможем выбрать среди многих, кто предлагает", - отметил министр.

Он также анонсировал, что газ украинцам будут поставлять те инфраструктурные компании, которые уже существуют на рынке.

"Например, облэнерго, которое поставляет электрическую энергию, сможет поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать Укрпочта. Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - пояснил глава Минэкоэнерго.

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По его мнению, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями.

"Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидированной", - добавил Оржель.