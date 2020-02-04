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 Политика Украины
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 Некоторые пункты минских соглашений заслуживают уточнения и детализации, - посол Франции в Украине де Понсен

В минских соглашениях есть некоторые пункты, которые заслуживают уточнения.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью hromadske.

"Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Так же пока не изобрели лучшего, чем нормандский дипломатический формат работы - формат, в котором принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.

В то же время очевидно, что в самом тексте минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали эти пункты", - сказал посол.

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Вместе с тем он отметил, что это вовсе не значит, что надо отказаться от "Минска".

"Нет другой возможности, кроме минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, а дальше могут быть интерпретации", - подчеркнул Понсен.

Как сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3173575
 
 
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Посол Франции не хочет отдать половинку земли Франции днр, пуска там тыщ 50 французов поубивают?
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Liberté pour l'île de Corse! (Свободу Корсіке!)
Хай живе корсиканська народна ресбубліка!!
Що у цьому питанні треба доопрацювати, пан посол?
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Было при Порохе всё ясно а теперь это чмо можно и опустить и заставить флаг своей страны убрать(чтобы не раздражал тех перед кем он лебезит) и и на Конституцию своей страны насрать...
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Тобто виходим на те, з чого почали - без виводу орди з ОРДЛО, контролю за кордоном, посадок/амністії бандформувань, реабілітаційного періоду для хворого руцкім міром населення, повернення людей додому не може бути і мови про вибори. Я б ще провів би всеукраїнський референдум, особисто я не хочу, щоб донбаська вата лізла в материкову Україну і користувалась її благами. Крім того стоїть питання - який дідько буде відбудовувати і хто відповість за розграбунок. Дійсно - питань дуже багато.
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