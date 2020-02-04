 Рада сегодня планирует рассмотреть увольнение Бабак, ренту за добычу янтаря и уменьшение количества нардепов

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" в частности предусматривает, что количество парламентариев должно сократись с 450 до 300. Верховная Рада направила этот документ в Конституционный Суд 3 сентября. Решение же о признании его конституционным Большая палата КСУ приняла во время заседания 16 декабря, а уже 13 января Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить этот проект закона. Рассмотрение этого вопроса депутаты запланировали четвертым вопросом во вторник.
Начать же заседание, после официального открытия третьей сессии и утверждения повестки дня на нее, Рада собирается с принятия двух кадровых решений - увольнения Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий и назначение на эту должность, а также на должность вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.
В первый день работы новой сессии ВР также намерена определиться относительно дальнейшей работы над четырьмя законопроектами о внесении изменений в Конституцию, инициированных Президентом. По каждому из документов КС предоставил свои выводы, рассмотрев которые, профильный комитет предложил парламенту установить новые сроки их повторной подготовки и доработки. Один из законопроектов (№1027) касается дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий депутатов.
Второе чтение в Раде должен пройти президентский заокнопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" и правительственная инициатива №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочивания размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".
Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.
- Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- Почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- Как Вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- Не стыдно Вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например, в Омане, когда депутаты Вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- Почему через 9 месяцев Вашей каденции мы мало того что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- Не хотели бы Вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- Как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- Сколько денег Вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- Куда делись наши карпатские леса?
- Почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- Сколько лично Вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российских газа и электроэнергии?
- Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для Вас они угроза?
- Помните ли Вы такое слово как люстрация?
- Какова Ваша доля с незаконного копания янтаря?
- Почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- Почему курс гривни растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- Почему Ваши депутаты вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?