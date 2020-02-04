 Рада сегодня планирует рассмотреть увольнение Бабак, ренту за добычу янтаря и уменьшение количества нардепов

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" в частности предусматривает, что количество парламентариев должно сократись с 450 до 300. Верховная Рада направила этот документ в Конституционный Суд 3 сентября. Решение же о признании его конституционным Большая палата КСУ приняла во время заседания 16 декабря, а уже 13 января Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить этот проект закона. Рассмотрение этого вопроса депутаты запланировали четвертым вопросом во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты

Начать же заседание, после официального открытия третьей сессии и утверждения повестки дня на нее, Рада собирается с принятия двух кадровых решений - увольнения Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий и назначение на эту должность, а также на должность вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В первый день работы новой сессии ВР также намерена определиться относительно дальнейшей работы над четырьмя законопроектами о внесении изменений в Конституцию, инициированных Президентом. По каждому из документов КС предоставил свои выводы, рассмотрев которые, профильный комитет предложил парламенту установить новые сроки их повторной подготовки и доработки. Один из законопроектов (№1027) касается дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий депутатов.

Второе чтение в Раде должен пройти президентский заокнопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" и правительственная инициатива №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочивания размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".