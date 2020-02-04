 Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.

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По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.



Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.



"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.



24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный.