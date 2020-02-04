 Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.
По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.
Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.
"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.
24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков.
Куди вам тупорилим до Юлі?
Хоча можете спробувати порушити справу проти Тимошенко як це вже робив ваш бох на замовлення *****.
."Анавсьоукрала"!!!
15 жовтня 2010 року (після скасування Конституції України 1 жовтня, і до місцевих виборів 31 жовтня) уряд Азарова (Контрольно-ревізійне управління Мінфіну) закінчив аудит «Другого уряду Тимошенко». До аудиту були підключені дві фірми з США «TroutCacheris» та «AkinGump» (посольство США відмежувалася від цих фірм). Після закінчення аудиту, «КРУ Мінфіну України» оголосило про 43 млрд грн. «зловживань». Однак через місяць сума скоротилася в 15 разів, і виявилася не «розкраданнями», а перерахованими в «Пенсійний фонд Україна» коштами (320 млн євро), які були отримані від продажу Японії «квоти на викид парникових газів».[16] Отримання цих грошей «уряд Тимошенко» вважав своєю заслугою, оскільки «продаж квоти на викид парникових газів» - був здійснений в Україні вперше, і тим більше в «рік світової економічної кризи». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96_100_%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
Зачем мне отмазывать того, кто ни в чем не замарался?
А вот вы уже год отмазываете своего петруччо. Но, что-то плохо получается. Так и не удалось все его делашки свалить на ЗЕ, наоборот повыплывали греши прошлых лет, его бандитская молодость в Молдове и 4 уголовных дела там.
Це дуже зручне визнавати собі профаном и дебілом, а нам что з того?
"Народним депутатам" потрібно звернутись до "народного лікаря" Комаровського
И да, если у вас таки нет собачки, продайте чьто то не нужное, почку наконец. Будете меньше пить пива и станете таки здоровее и добрее.
тогда будут платить...
очень удобный народ эти украинцы.. - мечта любого правительства...
https://www.youtube.com/watch?v=pLkx3Bjwc98
0 : 12 x k = 0
Откуда 300 грн?
Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, то есть за транспортировку. А за год набежит кругленькая сума.
Вот это реформаторы, куда там канфетному барыге.
ЭТО ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО.
эта дрянь дерёт с жителей Украины за совецкие/купленныеими трубы
дороже, чем с кацапов
жрите, что наголосовали ....
Предыдущие 5 лет во всем, по словам журналистов, был виноват Порошенко, ога. Вспомните заголовки, вспомните формулировки.
… депутат от Порошенко
… из окружения Порошенко
… из окружения близкого к окружению Порошенко
… черти-что, но где-то все равно будет Порошенко
А теперь посмотрите на последний случай "У Зеленского" с этим юным дарованием, предлагавшим продать собачку. И что-то я как-то не вижу особых упоминаний Зеленского. Как, впрочем, и в предыдущих скандалах.
Залет бородатого любителя заказов проституток - называют его фамилию и… все.
Залет депутата, крышующего игровые залы - называют его фамилию и… все.
Кто эту пакость провел в парламент? Кто эту всю нечисть собрал и утвердил?
Мы сейчас наблюдаем легализацию идеи "царь хороший - бояре подкачали", что при роспуске ВР опять раскрутит рейтинг самого Зеленского. Но ведь именно он ответственен за все это мракобесие под куполом ВР.
Такие дела…
ОН ИХ ПРИВЕЛ ЕМУ И ОТВЕЧАТЬ.
Отже. СРСР. часи коли "при Брєжнєве лжилося по нєжному", 1980-83рр.
Середня зарплата у будівництві - 180р, на руки - 155. За двокімнатну квартиру - 12р. За електроенергію - 8р, всього 20р.
Середня зарплата у Києві після сплати податків (за даними Нумбео) - 14300грн. Сумарний платіж за 2К (все, світло, газ, вола, тепло, сміття, обсл. будинку) влітку - 800грн, взимку - 2200грн, в середньому 1500грн.
14300/155=92.
1500/92=16,3<20.
При чому і при Пороху ситуація була такою ж, платили відносно менше ніж при СРСРі
Я свідомо беру часи Брєжнєва, а не Горбачова, коли почали гроші на ліво і на право роздавати, але на них нічого було купити. На початку 80-х це в магазинах було все норм, були певні дефіцитні позиції, але в цілому попит і пропозиція були збалансовані.
І дуже цікаво , як створювався цей оператор , який разом привласнив собі всі газові мережі України ( не секрет , що більшість мереж в селах , маленьких містах робилося за кошти їх жителів , навіть проектна документація ) . А тепер було ваше , стало наше і ви зобов'язані платити нам за їх користування. Ідеальна афера , як заробити мільярди не вкладаючи ні копійки. Браво слуги народу !!!!!
КОРОЧЕ НЕ СЧИТАЙЕТ ВСЕХ ИДИОТАМИ!! ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ ОТКУДА РОСТУТ НОГИ И РУКИ И ЧТО ОНИ ГРЕБУТ!!
Зелені "реформатори" та "покращувачі" продовжують невпинно "дбати" про українців. Цього разу вони дбайливо пояснили, чому ті громадяни України, що не користувалися газом все одно повинні заплатити зеленій владі.
Міністр енергетики від Зеленського Оржель так обгрунтував це на ICTV: ви повинні платити за те, чим не користуєтесь, щоб "вся структура працювала". Тоді мені цікаво, а якщо я не користуюсь вугіллям або центральним водопостачанням, коли я отримаю платіжки, за це? Але ж Зеленському треба "щоб структури" по вугіллю або постачанню води "працювали". А хто за це повинен на їх думку платити? Зеленський, чи що?
"Для того, щоб весь час, в будь-який час доби, український споживач міг, й газ знаходиться під тиском, його можна отримати. … Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати. Навіть якщо ти не споживає. Так складається тариф. Це така ж послуга, як водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою", - заявив міністр Оржель, що тільки офіційної зарплати отримує більше 100 000 гривень на місяць, це не враховуючи інших пільг та корупційних оборудок.
11 ч. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ объявил 2020й годом... присядьте... математики!
Бедная Совсунь с Квитом и Новосадищем от страха снова слились в троистом могилянско-соросятном домике (кибинете Квита шалуна).
Но... Математика так математика...
Одобрил Зеленский разделение оплаты газа на 2 платежки... И пришло 2. Одна за транспортировку на... 3 грн.
Услуга по оплате той платежки - 10 грн. Т.е. банкьоры получат в ТРИ раза больше за услугу, чем сама платежка.
А я должен заплатить в ТРИ раза больше за услугу, чем стоимость самой услуги.
Вопрос: какова вероятность, что я оплачу ее ранее, чем набежит хотя бы 10 грн.?
Вывод: если ранее транспортировка составляла 8% и ее оплачивали в той единой платежке (не часто, но оплачивали), то теперь минус 8% как минимум на квартал.
Да... потом оплатим конечно... когда грн ляжет... Ибо нахиба выдавать платежку на сумму в три раза меньше чем стоимость ее оплаты?
Поднимите стоимость? Ну чтоб не так обидно сразу было? ФФпирьод! Неплатежи составят астрономические цифры, а суды просто лопнут от дел.
Учи математику, Зеля... и привет Гончаруку и Новосадищу... с Совсунями и Квитами... и не забудьте про Кобелевых с Витренками )