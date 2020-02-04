EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  5389  82
Материалы по теме:
Все про:Тарифы на газ (174) Алексей Оржель (47)

 Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный.

Источник: https://censor.net.ua/n3173571
 
 
 Топ комментарии
 
Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову.Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель - Цензор.НЕТ 31
 показать весь комментарий
 
А украинские флаги в сатанице луганскай снимали, чтобы не раздражасть сипаров Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель - Цензор.НЕТ 9404
 показать весь комментарий
 
В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну когда то должны аукнутся долги набранные за прошлые годы прошлыми президентами.
 показать весь комментарий
 
Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает).
Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков.
 показать весь комментарий
 
 
Яника ти спеціально приплюсував доТимошенко зелена пліснява,щоб не здогадались,хто ти?
Куди вам тупорилим до Юлі?
Хоча можете спробувати порушити справу проти Тимошенко як це вже робив ваш бох на замовлення *****.

."Анавсьоукрала"!!!

15 жовтня 2010 року (після скасування Конституції України 1 жовтня, і до місцевих виборів 31 жовтня) уряд Азарова (Контрольно-ревізійне управління Мінфіну) закінчив аудит «Другого уряду Тимошенко». До аудиту були підключені дві фірми з США «TroutCacheris» та «AkinGump» (посольство США відмежувалася від цих фірм). Після закінчення аудиту, «КРУ Мінфіну України» оголосило про 43 млрд грн. «зловживань». Однак через місяць сума скоротилася в 15 разів, і виявилася не «розкраданнями», а перерахованими в «Пенсійний фонд Україна» коштами (320 млн євро), які були отримані від продажу Японії «квоти на викид парникових газів».[16] Отримання цих грошей «уряд Тимошенко» вважав своєю заслугою, оскільки «продаж квоти на викид парникових газів» - був здійснений в Україні вперше, і тим більше в «рік світової економічної кризи». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96_100_%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
 показать весь комментарий
 
 
тебе треуголка не жмет, наполеончик ты наш? Вопрос еще раз прочитай, если не можешь ответить - сглотни, а "историческую" дату пусть запомнят твои зеленые опарыши!
 показать весь комментарий
 
 
А что команда зебилов кредиты не берет? И когда вы зебобики за свой выбор отвечать научитесь, а не валить на "пепередников". Ничего нового даже придумать не в состоянии
Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 4989
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Запомни и расскажи это своему тупому боссу. Когда ты так грубо и безосновательно обзываешь людей, то получаешь обратный эффект - сопротивление и непринятия ни тебя ни твоих высеров. В этом и кроется коренная причина провала тактики черного пиара. Бабло на ветер.
 показать весь комментарий
 
Запомни что? Что ты отмазываешь зеленую обезьяну? Так это по тексту видно. Передать что? Что ты из стада зебуинов.? Так это и так понятно. Это у зебобиков виноваты Рюрики, Романовы, Хмельницкий, Троцкий, Кучма, Кравчук и т.д., только не их зебильная команда
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ничо не перепутало?
Зачем мне отмазывать того, кто ни в чем не замарался?
А вот вы уже год отмазываете своего петруччо. Но, что-то плохо получается. Так и не удалось все его делашки свалить на ЗЕ, наоборот повыплывали греши прошлых лет, его бандитская молодость в Молдове и 4 уголовных дела там.
 показать весь комментарий
 
Смотря что считать "не замарался" Назвать Украины проституткой, Томос - термосом, сдавать украинские территории, прятаться с ФСБ по Оманам. Это не замараться? Сегодня твои зебилы планируют уменьшить количество депутатов ВР с 450 до 300. А ты в курсе, что 450 депутатов закреплено в Конституции Украины и менять это число может только Всеукраинский референдум. Или тебе на Конституцию насрать?
 показать весь комментарий
 
 
И как мы должны понимать эту фразу, какого то там неука Сталина.
 показать весь комментарий
 
 
В одній платіжці можна написати всю калькуляцію.
 показать весь комментарий
 
Так і було. До цього місяця. Але тоді не виходило рропіариьисч на зниженні ціни. Це така маніпуляція--розбиває на дві складові. Одну знижуєш. А іншою компенсуєш знижку, як мінімум. Тільки наше бидло на компенсацію не пішло, а й вирішило підзаробити, нараховуючи другий платіж навіть тим, хто газ не купує. І тут якраз і пряма вигода від розділення платежу. Другий платіж називають абонплатою і вказують у ньому об'єми, які ніяк не пов' язані з об'ємами, вказаними у першій платіжці. От така фігня.
 показать весь комментарий
 
 
результат роботи при владі повних профанів Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8267
Це дуже зручне визнавати собі профаном и дебілом, а нам что з того?
"Народним депутатам" потрібно звернутись до "народного лікаря" Комаровського Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8267
 показать весь комментарий
 
 
Явление Еврея Зеленского в Украине покажет украинцам и не явреям что мнение об исключительности евреев как самого умного народа- есть ТАЙНА ИЗ ТАЙН самих евреев.. вот снаала делим одну квитанцию на 2 потом как надо продавать собачек кошек и рыбок в аквариумах решили опять вернуться к 1 квитанции... дебилы...ля...
 показать весь комментарий
 
 
А это ещё чьто за проявления ксенофобии? Ви сами собой управлять не умеете, а вечьно евреи виноваты? Наши ребята с лицами херувимов только за руль взялись, а ви им уже по рукам бьёте?
И да, если у вас таки нет собачки, продайте чьто то не нужное, почку наконец. Будете меньше пить пива и станете таки здоровее и добрее. Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 5728
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Гы, поржал. Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, но за трубу, т.е. транспортировку, будете платить всегда, даже если труба в ваш дом проплачена вами.
 показать весь комментарий
 
 
хорошее решение, что бы украинцы не могли сжигать платежки за транспортировку газа..
тогда будут платить...
очень удобный народ эти украинцы.. - мечта любого правительства...
 показать весь комментарий
 
 
Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову.
 показать весь комментарий
 
 
министр вертит задом на сковороде - так и не сказал, у кого потребление ноль - будут платить или нет.А сумма там немалая за год набежит.
 показать весь комментарий
 
 
А украинские флаги в сатанице луганскай снимали, чтобы не раздражасть сипаров Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель - Цензор.НЕТ 9404
 показать весь комментарий
 
 
Главное по мосту шмальнуть, который бубочко так доблестно открывал за деньги налогоплательщиков из западных регионов Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 9672
 показать весь комментарий
 
ничего ты не понимаешь. просят люди не делать две платежки - нате вам две строчки в одной! это обратная связь с народом, при марадьоре о таком даже мечтать не могли!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас эти КОНЧЕННЫЕ просто-напросто вобьют ВСЕ свои хотелки в ОДНУ платёжку и ВУАЛЯ ....,ну *** и УРОДЫ !!! Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8146
 показать весь комментарий
 
 
провіряли реакцію зебаранів, зебарани почали невдоволено мичати. адже більшість зеленого лохторату обміняли незалежність на дішовий газ
 показать весь комментарий
 
 
Гівнюки думають. Розумово відстале населення просить і сподівається, замість того щоб вже давно винести цих шкодних ушльопків з владних кабінетів. Все, як завжди, "стабільність" цій країні і достаток паразитуючим аморальним виродкам гарантовано.
 показать весь комментарий
 
 
Ю.Тимошено:Скажіть мені будль ласка ,чому уряд і президент звітують про завершення епохі бідності,а от дані держкомстату - це офіційна статитика країни показала,що тарифи виросли на 8%

https://www.youtube.com/watch?v=pLkx3Bjwc98
 показать весь комментарий
 
с этой доставкой вообще весело. плита у меня электрическая, котел пиролизный и за последних 3 года я использовал ровно ноль кубов газа. но газовая труба к дому естественно подведена и я был сильно удивлен когда мне принесли платежку на триста с лишним гривен за транспортировку газа, которым я не пользуюсь три с лишним года. я улыбнулся и выкинул ее в мусорку.
 показать весь комментарий
 
 
потрібно було підтерти зад і відправити в ОП Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 4006
 показать весь комментарий
 
бумага довольно жесткая, можно травмироваться
 показать весь комментарий
 
"потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку"
0 : 12 x k = 0
Откуда 300 грн?
 показать весь комментарий
 
как мне сказали с Сумыгаз - теоретический расчет, произведенный по площади дома и количеству зарегистрированных жильцов.
 показать весь комментарий
 
Надо было употребить хотя бы 1 куб
 показать весь комментарий
 
Потому что барыги и мародеры, которые наживаются на крови!
 показать весь комментарий
 
 
Вот это мочат уроды.
Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, то есть за транспортировку. А за год набежит кругленькая сума.
Вот это реформаторы, куда там канфетному барыге.

 показать весь комментарий
 
И электроснабжение включить стоимость проводов. И в водоснабжение стоимость труб А что, чем "Водоканал" хуже "Горгаза" или воду транспортировать не надо? Все еще впереди
Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 4045
 показать весь комментарий
 
 
Теперь хотят сделать тоже самое, но как то немного скрыть, что бы не нервировать украинцев.
ЭТО ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО.


 показать весь комментарий
 
 
Одним словом "Команда клоунов". Перед тем как что-то делать оказывается надо думать.
 показать весь комментарий
 
 
зеленский подлатался на лохобанах голосовавших за него
эта дрянь дерёт с жителей Украины за совецкие/купленныеими трубы
дороже, чем с кацапов
жрите, что наголосовали ....
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБИЛЫ, вы привели к власти НАСТОЯЩИХ БАРЫГ, МАРОДЕРОВ!
 показать весь комментарий
 
 
Я вот немножко хфилософское.
Предыдущие 5 лет во всем, по словам журналистов, был виноват Порошенко, ога. Вспомните заголовки, вспомните формулировки.
… депутат от Порошенко
… из окружения Порошенко
… из окружения близкого к окружению Порошенко
… черти-что, но где-то все равно будет Порошенко
А теперь посмотрите на последний случай "У Зеленского" с этим юным дарованием, предлагавшим продать собачку. И что-то я как-то не вижу особых упоминаний Зеленского. Как, впрочем, и в предыдущих скандалах.
Залет бородатого любителя заказов проституток - называют его фамилию и… все.
Залет депутата, крышующего игровые залы - называют его фамилию и… все.
Кто эту пакость провел в парламент? Кто эту всю нечисть собрал и утвердил?
Мы сейчас наблюдаем легализацию идеи "царь хороший - бояре подкачали", что при роспуске ВР опять раскрутит рейтинг самого Зеленского. Но ведь именно он ответственен за все это мракобесие под куполом ВР.
Такие дела…
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, валите в Ростов, вы уже задолбали своей тупостью!
 показать весь комментарий
 
А введите абонплату на всё! Чтоб в любой момент любой гражданин мог взять и купить что-либо, или воспользоваться какой-нибудь услугой. Ведь это всё стоит денег!
 показать весь комментарий
 
 
да давайте сразу по червонцу за куб, чего мелочитесь
 показать весь комментарий
 
Всё гениальное ещё в переди, хотели клоуна, то смейтесь теперь.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВСЕХ СВОИХ ДЕБИЛОВ.
ОН ИХ ПРИВЕЛ ЕМУ И ОТВЕЧАТЬ.
 показать весь комментарий
 
Дэбилы то они дэбилы а некоторые олегофрены Но как ловко они людей на бабки розвели Но это только цветочки дорогие мои лохи Теперь транспортировка будет то дорожать то дешеветь на пару копеек Главное лохи чтоб вы привыкли к тому что вас доят Ну и тогда маланский смехотунчик даст приказ включить доильный апарат на полную мощность С чем я вас и себя и поздравляю
 показать весь комментарий
 
ИДИОТЫ - это самое цензурное, что я могу о них сказать!
 показать весь комментарий
 
 
дебилы, один палит в хоромах 800 кубов, другой топит дровами, а платить абонплату будут одинаково-круто
 показать весь комментарий
 
 
Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".
 показать весь комментарий
 
 
Курва, ты бы лучше чтобы не раздражать украинцев, сделала так, что цифры в платежках стали адекватными. Завтра вы твари в эту платежку всунете плату за какую то муйню, а через некоторое время снова скажите, давайте и это разделим чтобы не раздражать украинцев. Если вы лохи у власти, то это еще не значит, что весь народ Украины прошел ускоренные курсы в Трускавце.
 показать весь комментарий
 
Не фан Зєєєлі, але гвалт про платіжки трохи перебільшений.
Отже. СРСР. часи коли "при Брєжнєве лжилося по нєжному", 1980-83рр.
Середня зарплата у будівництві - 180р, на руки - 155. За двокімнатну квартиру - 12р. За електроенергію - 8р, всього 20р.
Середня зарплата у Києві після сплати податків (за даними Нумбео) - 14300грн. Сумарний платіж за 2К (все, світло, газ, вола, тепло, сміття, обсл. будинку) влітку - 800грн, взимку - 2200грн, в середньому 1500грн.
14300/155=92.
1500/92=16,3<20.
При чому і при Пороху ситуація була такою ж, платили відносно менше ніж при СРСРі
Я свідомо беру часи Брєжнєва, а не Горбачова, коли почали гроші на ліво і на право роздавати, але на них нічого було купити. На початку 80-х це в магазинах було все норм, були певні дефіцитні позиції, але в цілому попит і пропозиція були збалансовані.
 показать весь комментарий
 
Учитывая то, что большинство газовых сетей строилось на средства людей, то и сети эти должны быть в комунальной собственности и про оплату за их пользование с людей нельзя брать.
 показать весь комментарий
 
Всего то навсего просто сделать чтобы люди оплачивали только за использованный газ по факту мало ли что возле моего дома закопано а может магистральный газопровод и что Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8783
 показать весь комментарий
 
Ці недоумки вважають жителів України повними ідіотами. Вас дратують дві платіжки , тоді ми їх будемо друкувати в одній !!!! Від переміни доданків сума не змінюється. Що за абонентна плата за відсутності користування послугою ? Плата за повітря , за невиконану роботу ? І що за незалежний оператор , в чиїй власності він знаходиться ? Державний ? Чи знову обман громадян України , афера на розведення на гроші . Як задовбали ці покращувачі.
І дуже цікаво , як створювався цей оператор , який разом привласнив собі всі газові мережі України ( не секрет , що більшість мереж в селах , маленьких містах робилося за кошти їх жителів , навіть проектна документація ) . А тепер було ваше , стало наше і ви зобов'язані платити нам за їх користування. Ідеальна афера , як заробити мільярди не вкладаючи ні копійки. Браво слуги народу !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тихо,ані работают! Тепер плата за транспортування газу буде просто вказуватись в платіжці за спожитий газ.Щоб не дратувати народ.Одна платіжка,і все... Це не просто реформа- це дуже потужна реформа.Це реформище!
 показать весь комментарий
 
 
Тупизм крепчает! Почему когда я покупаю у поставщика интерент у меня просто цена за интеренет а ни чена за провода + интрнет! почему когда я заказыаю такси у меня просто цена за такси а не за бензин+такси!! Мне не интересно где поставщик берет газ как его поставляет мне я просто плачу за услугу а как она у него там бьется и делится то мне какая нафиг разница!!

КОРОЧЕ НЕ СЧИТАЙЕТ ВСЕХ ИДИОТАМИ!! ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ ОТКУДА РОСТУТ НОГИ И РУКИ И ЧТО ОНИ ГРЕБУТ!!
 показать весь комментарий
 
Не користуєшся газом? Все одно - плати за транспортування, бо Зеленському треба щоб "система працювала" - міністр Оржель

Зелені "реформатори" та "покращувачі" продовжують невпинно "дбати" про українців. Цього разу вони дбайливо пояснили, чому ті громадяни України, що не користувалися газом все одно повинні заплатити зеленій владі.
Міністр енергетики від Зеленського Оржель так обгрунтував це на ICTV: ви повинні платити за те, чим не користуєтесь, щоб "вся структура працювала". Тоді мені цікаво, а якщо я не користуюсь вугіллям або центральним водопостачанням, коли я отримаю платіжки, за це? Але ж Зеленському треба "щоб структури" по вугіллю або постачанню води "працювали". А хто за це повинен на їх думку платити? Зеленський, чи що?
"Для того, щоб весь час, в будь-який час доби, український споживач міг, й газ знаходиться під тиском, його можна отримати. … Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати. Навіть якщо ти не споживає. Так складається тариф. Це така ж послуга, як водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою", - заявив міністр Оржель, що тільки офіційної зарплати отримує більше 100 000 гривень на місяць, це не враховуючи інших пільг та корупційних оборудок.
 показать весь комментарий
 
Миха Чаплыга
11 ч. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ объявил 2020й годом... присядьте... математики!
Бедная Совсунь с Квитом и Новосадищем от страха снова слились в троистом могилянско-соросятном домике (кибинете Квита шалуна).
Но... Математика так математика...
Одобрил Зеленский разделение оплаты газа на 2 платежки... И пришло 2. Одна за транспортировку на... 3 грн.
Услуга по оплате той платежки - 10 грн. Т.е. банкьоры получат в ТРИ раза больше за услугу, чем сама платежка.
А я должен заплатить в ТРИ раза больше за услугу, чем стоимость самой услуги.
Вопрос: какова вероятность, что я оплачу ее ранее, чем набежит хотя бы 10 грн.?
Вывод: если ранее транспортировка составляла 8% и ее оплачивали в той единой платежке (не часто, но оплачивали), то теперь минус 8% как минимум на квартал.
Да... потом оплатим конечно... когда грн ляжет... Ибо нахиба выдавать платежку на сумму в три раза меньше чем стоимость ее оплаты?
Поднимите стоимость? Ну чтоб не так обидно сразу было? ФФпирьод! Неплатежи составят астрономические цифры, а суды просто лопнут от дел.
Учи математику, Зеля... и привет Гончаруку и Новосадищу... с Совсунями и Квитами... и не забудьте про Кобелевых с Витренками )
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх