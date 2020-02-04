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Все про:Гидрометцентр (596) погода (2582) ГСЧС (2465)

 Дождь с мокрым снегом и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Сегодня погода в Украине снова ухудшится, ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам "Укргидрометцентра", днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м / с (в горах 25 м / с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Также сообщается, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

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"Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, а также осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3173568
 
 
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Помнится на прошлой неделе эти же "синоптики" обещали снег по пояс.Дождь с мокрым снегом и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине - Цензор.НЕТ 3347
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А тепер переклади те, що ти написав, або на українську або на російську мову.😂
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А шо то за бульбашка зелена вискакує в тебе? Сопля, шолі?
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Це ти мабуть від великого розуму написав?
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Я в тебе взагалі то нічого не запитував.Дощ із мокрим снігом та ожеледиця: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 6630
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