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 Политика Украины, Экономика
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 Минюст готовит новые иски против России, это будет сюрприз, - Малюська

Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интетрвью изданию "Главком".

По словам министра, у Украины сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, то тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерской комиссии счет идет на часы, в национальных судах - на месяцы. Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст не планирует отзывать иски против России в международных судах, - Малюська

Вместе с тем, Малюська не захотел комментировать относительно чего эти иски: "Это пока вопрос инициативы. Предоставим, а затем сообщим. Ведь с той стороны тоже за нами следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом".

Источник: https://censor.net.ua/n3173564
 
 
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А что за иски такие? Может ********** выставят дополнительный счёт за новые серии "Сватов"
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Малюска собирается засесть в правительство на годы, как бы контролируя Международные суды...
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Вобще-то, чтобы что-то было действительно сюрпризом, то о нем заранее не болтают.
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Вот именно.Какие нах.иски,если у нас "конфликт,на востоке".
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Сюрпризом буде коли виявиться, що в манюські зовсім манюсінький і на концерті зєроялістів він не зможе виконувати "Марш Віслюка" на роялі 😕
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масква має компенсувати українцям афганську аферу як правонаступниця ссср і сплатити Україні всі розходи по афганцях плюс компенсація недоотриманих доходів від витрачених на це коштів. а ще компенсацію за заселення України своїми вояками плюс збитки від прокладки кримського каналу ( знищені тисячі гектар родючих земель і переселені села ) і так далі...
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Кому? Пока сюрприз преподнесли тем, у кого есть деньги в банке. Вчера. Теперь без суда могут заглядывать к зебилоидным на банковский счет. А он про Россию. Там уже знают про все эти "сюрпризы". И думаю, их ответ не заставит себя долго ждать.
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