 До конца месяца будет запущен веб-сайт, где будет раскрыта структура тарифов на газ по регионам, - Ковалив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Цена на газ как на товар является самой низкой за последние четыре года", - отметила Ковалив, добавив, что, по ее мнению, в тех городах, где мэры являются ответственными, потребители получили скидку на тепло.

"Половина руководителей тепловых компаний - бесхозяйственные. Это большой вопрос, который должна контролировать местная власть. Владельцами более 90% ТКЭ является местная власть", - заявила Ковалив.

По ее словам, правительство до конца месяца запустит сайт, где будет раскрыта структура тарифов на газ.

"До конца месяца у нас будет отдельный веб-сайт, где по каждому городу будет видно, какова структура тарифа, за сколько эта компания покупает газ, какая существует скидка. Каждый из нас, кто получает платежку за газ, должен контролировать, насколько эффективно эти деньги расходуются", - подчеркнула Ковалив.

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Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил: несмотря на то, что потребители коммунальных услуг в январе получили две платежки за газ, в итоге это не повлияло на его цену.

"Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, а другая - это цена товара", - пояснил министр.

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