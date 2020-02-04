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 Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по позициям ОС, а именно:

- четыре раза неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 28 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;
- дважды в районе населенного пункта Авдеевка - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов. Также противник осуществил обстрел из стрелкового оружия;
- вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 9 мин;
- неподалеку от Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 5 мин;
- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173561
 
 
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Ось Оманський ще раз подивиться ***** вглаза і війна закінчиться. Нада патірпєть.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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