 Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по позициям ОС, а именно:

- четыре раза неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 28 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

- рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;

- дважды в районе населенного пункта Авдеевка - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов. Также противник осуществил обстрел из стрелкового оружия;

- вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 9 мин;

- неподалеку от Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 5 мин;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.