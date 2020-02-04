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 Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (18:00 киевс воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 235 человек, смертельных случаев - на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек, 632 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 33 случая заболевания: 15 - в Гонконге, восемь - в Макао и 10 - на Тайване.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173560
 
 
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начни утро с коронавирусом... Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4146

по ходу вирус опасен только для китайцев, которые его и придумали...



Kavkaz Center





@newkc14

·8 ч

#Китай. #Коронавирус продолжает косить китайцев (Включить звук)
ВИДЕОhttps://twitter.com/i/status/1224439846514479105
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Не радій. Через пару тижнів почнеться і в нас.
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кацахол - видео посмотри...

а свиней они вообще живыми сжигают.., а кошек собак с окон выбрасывают...
чет не жалко их...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224215122882723840




Kavkaz Center





@newkc14

·8 ч

#Китайцы начали выбрасывать кошек и собак из окон многоэтажек из-за слухов, что домашние животные могут быть переносчиками #короновируса
Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 7628
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вчера вроде на лиейность в 2000 чел вирус выходил а сегодня такой рывок...
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Він одноразовий, як і все китайське фуфло.
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_Горизонтальность - неверный график по последней цифре. После обновления данных график изменяется соответственно данным. Несколько раз уже замечал.
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Меня Александро 31-го января убеждал, что вспышка замедляется. Я ему ссылки на он-лайн график числа заболевших, а он мне ссылки на публикации Таймс с цитатами от китайских чиновников. (Если кто помнит что заявляли в СССР в первые дни после аварии на ЧАЭС, тот поймет) . Александро все еще верит, что любые инфекции легко побеждаются только карантинами и санитарией. Да, эти мероприятия тоже нужны, но без эффективной вакцины их явно недостаточно. Ведь даже при заболевании корью человек уже заразен последние два дня инкубационного периода. Когда вообще никаких симптомов.
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Роспотребнадзор вправе изолировать любого с подозрением на коронавирус
Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2952
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