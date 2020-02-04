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Все про:ДТП (6001) поезд (760) Ивано-Франковская область (406)

 Поезд насмерть сбил подростка в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске вечером 3 февраля скорый поезд №15 сообщением "Рахов - Харьков" смертельно травмировал подростка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua,

ЧП произошло в 19.36. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работает полиция.

Поезд до сих пор стоит на станции Ивано-Франковск.

Как сообщает местное изданиеГалка.Под поездом "Харьков-Рахов" вечером 3 февраля на станции Угринов, что на окраине Ивано-Франковска, погиб 14-летний мальчик.

По информации издания, в тот же вечер в патрульную полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении 14-летнего сына. Впоследствии стало известно, что погибшим является именно этот подросток. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173559
 
 
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_Та ***! Ну как, ну вот как так?! Поезд за ним по степи гонялся? Ну отказываюсь я понять как можно попасть под поезд, не считая Каренину.
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