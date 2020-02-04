EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  80  1
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3917) Донбасс (20590)

 ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов

СММ ОБСЕ зафиксировала в субботу и воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области и 350 - на Луганщине.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (примерно 80), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (125 взрывов)", - отмечается в отчете.

Также читайте: Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории

Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"С вечера 1-го по вечер 2 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 320)", - информирует СММ о ситуации на Донетчине.

Более 80% нарушений режима прекращения огня так же зафиксировано в районах к юго-юго-востоку от Светлодарска и к северо-западу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка).

Также читайте: Наемники РФ ведут воздушную разведку, используя беспилотники СММ ОБСЕ для прикрытия , - пресс-центр ОС

"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако было зафиксировано больше взрывов (примерно 180), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - указывается в отчете.

Чаще всего режим прекращения огня нарушался в районах к северо-западу от н. п. Сентяновка (неподконтрольный правительству, 44 км к запад от Луганска).

В течение следующих суток в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества взрывов (170).

Большинство нарушений зафиксировано в районах к западу и юго-западу от н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ глушат беспилотники СММ ОБСЕ возле Петровского, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3173557
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І тепер треба знову відводити війська?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх