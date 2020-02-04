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Все про:памятник (1912) переименования (557) Харьков (4564) декоммунизация (479)

 Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

Министерство культуры отказалось включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке. сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Активист опубликовал копию ответа Минкульта на свой запрос.

В документе сообщается, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".

"Бюст Жукова в Харькове больше не памятник", - подчеркнул Поздняков.

Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес

Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове 02

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3173556
 
   
 Топ комментарии
 
Харьковские рускамирцы носятся с жуковым, как дурень с торбой.
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Харьковские рускамирцы носятся с жуковым, как дурень с торбой.
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Была б возможность, они б с него таранку сделали б и запнули в маузалейй ! Была бы ищё одна мумия народу на потеху ! 😁
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Не сколько харьковская вата, сколько их предводитель - "луДший мэр" Гепа
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то есть если бюст не памятник то он и не символ советской эпохи и поэтому под закон о декоммунизации не попадает а его демонтаж на усмотрении местных громад
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флаг с серпом и молотом, как бы то же не памятник, но при этом это символ сов.эпохи
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и правильно! нечего памятнку савецкаму псевдополководцу-мяснику делать в Харькове. не эта ли мразь сказала: "Чем больше хохлов при форсировании Днепра подохнет, тем меньше их после войны в Сибирь отправлять придется"
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Насчёт хохлов - фейк, он не говорил таких слов. Но с потерями не считался, это да.
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йа так поняв, шо цим рішенням об'єкт вивели з-під дії закону про декомунізацію. Так шо досягнення Зє!льоної плєсєні в угоду москві
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Але тепер цей бюст можна просто знищити.
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Не дозволять! Харківська вата та ватна влада не дозволять.
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Все рівно його знищать, можливо це буде без дозволу.
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А що ж воно в біса тоді таке, як не пам'ятник? Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове - Цензор.НЕТ 4231
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бюст (тут особисто у мене сексуальні алюзії)
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Поряд ще треба поставити не пам'ятник «Гєпа на візочку». Може тоді харківська вата заспокоїться. Цікаво, коли вони не пам'ятник сраліну поставлять?
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Тут треба трохи формулювання виправити:
Минкульт признал бюст Жукова в Харькове какой-то неведомой хмуйнёй
...
Ось так буде норм.
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