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Все про:Кабмин (11564) сироты (84) Юлия Соколовская (23)

 Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская

Минсоцполитики координирует реализацию на стратегии деинституализации, которая должна сократить количество детей-сирот в интернатах и ​​направлена ​​на поддержку семьи, создание условий для воспитания детей в семье или среде, максимально приближенной к семейной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, одна из весомых составляющих деятельности в этом направлении - усиление финансовой поддержки интересов семей с детьми.

"Наша цель - каждый ребенок должен воспитываться в семье или в условиях, максимально приближенных к семейным. Уже с 2020 года увеличены выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях и в семьях патронатных воспитателей, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. В абсолютных цифрах это увеличение выплат минимум на 1100 грн в месяц. В отношении детей с инвалидностью увеличение произошло с 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что составляет почти 3 тыс. грн в месяц", - подчеркнула глава министерства Юлия Соколовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января выросли выплаты для семейных форм воспитания

Руководительница министерства добавила, что в 2020 году правительство увеличило также размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям с 70% до 100% от прожиточного минимума.

"В денежном эквиваленте это дополнительно 630 грн в месяц", - отметила министр социальной политики.

По словам Юлии Соколовской, также значительное внимание уделяется программам обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа.

"В частности, в прошлом году благодаря совместным усилиям правительства и местной власти мы закупили почти вдвое больше жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Если в 2018 году было приобретено 829 квартир, то в 2019 году нам удалось этот показатель увеличить до 1971 квартиры", - резюмировала министр.

Также читайте: 2 тыс. детей-сирот получили от государства жилье в 2019 году, 313 из них - в последние дни года, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3173555
 
   
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Тепер будуть продавати дітей, щоб оплатити газ?
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Тепер цих дітей будуть брати аби хто заради грошей.
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У нас вже давно продають дітей, іноземцям!
Свої стоять в багаторічній черзі, збирають купу довідок, а іноземцям здорових дітей часто записують як хворих, а ті потім подають як "вилікуваних".
Це дуже добрий відпрацьований бізнес, узаконена торгівля людьми, і головне, подається під соусом благородства!.. Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5361
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Я на 4х собак, лайки, в день минимум трачу по 50 гр на каждую.
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Одной слуге народа не хватает 36тысгрн на детей, шум подняла чтобы до 100тыс подняли зарплату иначе будет воровать, а здесь на 600гривень подняли и уже перемогу трубят
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чтобы больше людей уехало в развитые страны.....и Украина больше денег на них потратила...
1 чел - это 100 000 дол потерь для страны. впрочем. воры умеют только воровать. решить даже 1 проблему они не способны
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Так не хочуть в нас дітей з дитбудинку.На словах всі патріоти і кажуть ми українці і за сім'ю і дітей.А на ділі дуже далеко,до бездуховної Гейропи.Натомість близько до братів московитів.
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