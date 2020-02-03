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 Срок расследования по делу об убийстве Шеремета продлен до апреля, - прокурор Зузак

Срок досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлен до апреля 2020 года.

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, информирует Цензор.НЕТ.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

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Цензор.НЕТ об этом также заявил адвокат подозреваемого по делу Андрея Антоненко Леонид Маслов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра,по Яне Дугарь - на 14:00.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173553
 
 
 Топ комментарии
 
Просто удивительно.
Судя по всему, "неопровержимые доказательства", столь неопровержимы, что решили найти доказательства попроще?
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Тянут, скоты ЗЕблевотные. Знают что дело развалится, но нужно больше клоунады для ЗЕватного быдла
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це твердження ще раз доводить-що це слідство просто комедія...але сумна..."уже практично розкрито"-і ось таке...ганьба...!!!
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Та НИКТО и НИЧЕГО не расследует ,повозятся и ВСЕХ выпустят а Аваков поймает убийц президента Кенеди Срок расследования по делу об убийстве Шеремета продлен до апреля, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 5711 ..
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Просто удивительно.
Судя по всему, "неопровержимые доказательства", столь неопровержимы, что решили найти доказательства попроще?
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тут следствию нада "машину времени"...не иначе...
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Тянут, скоты ЗЕблевотные. Знают что дело развалится, но нужно больше клоунады для ЗЕватного быдла
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цікаво...то може вже до кінця каденції Президента...?! тоді хоч рейтинг нижче "плінтуса" не впаде... Срок расследования по делу об убийстве Шеремета продлен до апреля, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4053
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Ушастый коронавирус победил. Суд и подсудимых отвезли в госпиталь.
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Прокуроры, - прокрастинаторы хреновы. Откладывают неизбежное, как-будто что-то может измениться. Знают ведь что ничего не будет, но откладывают, на какой-то авось надеются... А тем временем сумма, которую государство заплатит трем невиновным людям по иску ЕСПЧ, растет с каждым днем.. И платить ее будут не прокурор, а налогоплательщики, т.е. все граждане Украины.
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народ имеет право на нормальное умное правительство. Но правительство активно сопротивляется, и побеждает. Мерзко все это.
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Прокуроры с судьями не хотят лишаться премиальных и бонусов.
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це твердження ще раз доводить-що це слідство просто комедія...але сумна..."уже практично розкрито"-і ось таке...ганьба...!!!
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з сайту СБУ "непомітно" зняла Козака-Переможця Який спис вібіває двоголову імперську сволота. файл лежав тут, https://ssu.gov.ua/img/kozak22.PNG зараз "404" і порожній <div class = "head_kozak"> - "шапіто-95" трансформує войну з РФ в "храшданскій канфлікт", а воїні "гинут внаслідок травм".https://twitter.com/C0D3TALK3R/status/1224298358476615682/photo/3
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А как же неопровержимые железные доказательства? И главное люди должны все это время сидеть? А если опять не будет достаточно доказательств сядут прокуроры? Чи не?
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Дідько... Вони скоро не лише Моржовію та КНДР, а й ІГІЛ переплюнуть
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Гірше, що до квітня Антоненка та Кузьменко можуть просто фізично знищити, якщо не виб'ють зізнання.
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По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия... в частности эксперименты и допросы.
...
Давай, ****, до кінця про допити. Зуби напильником спилювати, вутюг на живіт чи паяльник в пряму кишку? Чи, може, дітей підслідних привезете та катуватимете в них на очах? "Чай, сердчишко-то радетельское не камень - расколются, как с дитёв начнём шкуру до костей спускать"?

Тварюки портновські, стирчатимете на палях, мразота.
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