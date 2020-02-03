 Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должна составлять цену, которая сформировалась за январь. Дело в том, что у нас происходит развитие. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, а другая - это цена товара", - пояснил министр.
Он добавил, что тариф на транспортировку определяет государство.
"Труба - это монополия. Другой такой трубы нет. Регулируемый тариф оплатили, а газ нашли дешевле. Соответственно у украинцев может быть ниже цена на товар. Поэтому появилась вторая платежка", - отметил Оржель.
Ах, вот оно что! Так теперь за любой товар надо 2 платёжки выставлять, ведь, как правило, тот, кто товар продаёт, тот этот товар не производит.
только так
иначе толку не будет
Теперь прийдётся платить ни за что.
Зебилы, вас опять нае..али! Жаль, что не только вас!...
теперь я не пользуясь газрм должен платьть
Непонятно, а как же идея, что цена на газ должна быть одинаковой, что местный, что не местный, чтобы не было спекуляции?
Так я уже нашёл самый дешёвый газ - украинской добычи.
Прошутребую запустить в трубу моего дома именно этот газ!
В Украине много квартир/домов которые подключены к газу, но в которых никто не живет, соответственно газ не потребляет и ничего не платит. Например люди поехали на зароботки или на зиму в теплые края, перекрыли коммуникации и им не надо было платить.
После этого разделения платить будут все, и кто использовал газ и кто не использовал.
Короче очередное ограбление населения под благовидным предлогом.