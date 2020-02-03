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Все про:Тарифы на газ (174) Алексей Оржель (47)

 Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель

Несмотря на то, что потребители коммунальных услуг в январе получили две платежки за газ, в итоге это не повлияло на его цену.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должна составлять цену, которая сформировалась за январь. Дело в том, что у нас происходит развитие. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, а другая - это цена товара", - пояснил министр.

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Он добавил, что тариф на транспортировку определяет государство.

"Труба - это монополия. Другой такой трубы нет. Регулируемый тариф оплатили, а газ нашли дешевле. Соответственно у украинцев может быть ниже цена на товар. Поэтому появилась вторая платежка", - отметил Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3173552
 
 
 Топ комментарии
 
що тепер робити....?! платіжки -дві...а собака ж одна... Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель - Цензор.НЕТ 3613
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Не виросла? Так казали,що впала.
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"Дело в том, что у нас происходит развитие" - сказал министр.
Ах, вот оно что! Так теперь за любой товар надо 2 платёжки выставлять, ведь, как правило, тот, кто товар продаёт, тот этот товар не производит.
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Почему это транзит не входит в субсидию? В субсидию входят все коммунальные платежи.
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Транспортировка газа - это груз не покупателей газа, а поставщика газа!
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Негайно накрути цей крутяк собі на писюна!
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зеБилам уже в рты срут,а они чавкают и добавки просят Ціна на газ для споживачів не виросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель - Цензор.НЕТ 8570
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Ну раз такое дело, значит народу нужно срочно приступать к окончательному решению вопроса с мыролюбными реформаторами.
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У меня отец умер 2 года назад. Дом стоит пустой, никто там не живёт, соответственно газом никто не пользуется. Газ не отключали, просто перекрыли входной вентиль - вдруг когда-то надо будет приехать.
Теперь прийдётся платить ни за что.
Зебилы, вас опять нае..али! Жаль, что не только вас!...
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не выросла
теперь я не пользуясь газрм должен платьть
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На АЗС, никто мне не рассказывает сколько стоило привезти бензин,цена одна. Не нравится,проезжаешь дальше и заправляешься на другой АЗС. Я так понимаю в Украине не может быть одна цена на газ для всех, неначем мутить будет. Янык мутил на разнице для населения и производств, Потрох на субсидиях, Юля та вообще договорилась с плешивым по 450 покупать,тупо бабло поддонами делить. Вынесем на вилах вас-падлы.
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Плата за доставку пр думамна, чтобы те кто свалил за кордон помнили, что нужно платить в Укра не и содержать эту сволочь, какаго бы цвета она не была
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"...газ нашли дешевле" - сказал министр, имея в виду более дешёвый газ, а не поставщика.

Непонятно, а как же идея, что цена на газ должна быть одинаковой, что местный, что не местный, чтобы не было спекуляции?
Так я уже нашёл самый дешёвый газ - украинской добычи. Прошу требую запустить в трубу моего дома именно этот газ!
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Оплата за транспортировку была сделана не для выбора поставщика, поставщики могли прекрасно продавать и без этого разделения, и отдавать часть государству за транспортировку.
В Украине много квартир/домов которые подключены к газу, но в которых никто не живет, соответственно газ не потребляет и ничего не платит. Например люди поехали на зароботки или на зиму в теплые края, перекрыли коммуникации и им не надо было платить.
После этого разделения платить будут все, и кто использовал газ и кто не использовал.
Короче очередное ограбление населения под благовидным предлогом.
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Нужно отдать ксждому должное. Не зеленая плесень придумала отдельная плата за газ, отдельна за транспорт ровку. Это изобретение соевого барыги. Зеленый недоразвитый просто выполнил для блага правильных пацанов. Так, порохососы, ксждый отвечает за свое....
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