 Адвокаты Антоненко завтра ознакомятся с ходатайством о продлении меры пресечения, для его регистрации судом их присутствие необязательно, - Маслов

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из защитников Андрея Антоненко Леонид Маслов.

"Сообщили довольно странно. Сначала следователь сообщил, что в Печерском райсуде будет вручение ходатайства. Адвокат Станислав Кулик пришел утром в Печерский суд, никакого ходатайства вручено не было. Вообще он следователей там не нашел. Около шести часов вечера другой адвокат - Виталий Галанченко - получил сообщение, что в 19:30 будет судебное заседание по ходатайству, которое еще не вручено ни адвокатам, ни Антоненко. Со Станиславом Куликом никто не пытался связаться. Позднее адвокат Дмитрий Круговой отправился в Киев (он, как и Леонид Маслов, находился в Харькове. - Ред.). Он сейчас в пути и сообщил об этом судье - сбросил билет помощнику судьи", - сообщил защитник.

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По его словам, ходатайство должно быть подано в суд до полуночи 3 февраля, чтобы суд успел принять решение о продлении меры пресечения до 8-го числа (до которого был назначен арест).

"Что мешает подать ходатайство - я не понимаю, но они хотят подать его уже с отметкой ознакомления подозреваемого Антоненко. В УПК нет такой необходимости, но чаще всего подают уже с такой отметкой, чтобы у судьи не было необходимости придерживаться трехчасового срока на ознакомление с этим ходатайством", - заявил Маслов.

Судья получил ходатайство и у него есть 72 часа на рассмотрение, а в случае с Антоненко - даже до 8 февраля, отмечает адвокат.

Защитникам неизвестно, зачем сторона обвинения так торопится.

При этом, Антоненко на связи сегодня не было, он не сообщал о ходатайстве, адвокаты узнали об этом из смс-сообщения от одной из следователей, которое пришло около шести часов вечера, а позже - от сотрудников суда. Причем последние сообщили, когда Круговой уже выехал из Харькова в Киев.

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"У нас есть неявка по уважительным причинам, так как нам заранее ничего не сообщили", - подчеркнул Маслов. По нормам процессуального законодательства, адвокатов должны были уведомить за три дня.

Он предположил, что следователи рассчитывали получить решение прокуратуры о продлении срока следствия утром, но это случилось позже, из-за чего не было возможности подать ходатайство о продлении меры пресечения.

Теперь суд зарегистрировал ходатайство и адвокаты планируют прийти завтра, чтобы ознакомится с ним.

"Никаких последствий это иметь не будет, потому что у суда есть еще несколько дней на это рассмотрение", - подытожил защитник Антоненко.

Он также сообщил, что на 12 февраля назначено рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра,по Яне Дугарь - на 14:00.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.