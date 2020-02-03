 Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда

Об этом польский лидер Анджей Дуда заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы будем вести переговоры об участии в проекте европейского танка в контексте сотрудничества оборонных комплексов. Мы хотели бы принять участие в этом проекте, формируя вместе европейскую экономику, и в будущем получить для своих нужд танк, который построим вместе", — отметил Дуда.

Он отметил, что это — примером одного из секторов, в котором Польша хотела бы развивать сотрудничество с Францией.

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Сегодня с участием Дуды и Макрона в Варшаве подписано два документа: о стратегическом партнерстве между Польшей и Францией и о сотрудничестве между странами в сфере кибербезопасности.

Макрон 3-4 февраля находится с официальным визитом в Польше. В течение первого дня визита он провел встречи с представителями власти и французской диаспорой в Варшаве, а на следующий день президент Франции посетит Краков, где побывает в королевском замке на Вавеле и прочтет лекцию в Ягеллонском университете.

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