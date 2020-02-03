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Все про:вооружение (3308) Польша (5069) танк (674) Франция (2178) Дуда (304) Макрон (379)

 Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда

Варшава и Париж собираются принять участие в совместном проекте по разработке танка европейского производства.

Об этом польский лидер Анджей Дуда заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы будем вести переговоры об участии в проекте европейского танка в контексте сотрудничества оборонных комплексов. Мы хотели бы принять участие в этом проекте, формируя вместе европейскую экономику, и в будущем получить для своих нужд танк, который построим вместе", — отметил Дуда.

Он отметил, что это — примером одного из секторов, в котором Польша хотела бы развивать сотрудничество с Францией.

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Сегодня с участием Дуды и Макрона в Варшаве подписано два документа: о стратегическом партнерстве между Польшей и Францией и о сотрудничестве между странами в сфере кибербезопасности.

Макрон 3-4 февраля находится с официальным визитом в Польше. В течение первого дня визита он провел встречи с представителями власти и французской диаспорой в Варшаве, а на следующий день президент Франции посетит Краков, где побывает в королевском замке на Вавеле и прочтет лекцию в Ягеллонском университете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173546
 
   
 Топ комментарии
 
французский Леклерк еще так себе, а поляки известные танкисты, разве что с собакой.

Эх нам бы в этот проект влесть, да только не с этой ЗЕльоной властью
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Уверен, что у них получится лучше, чем парашное говно.
Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8143
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А с бубочкой чего никто развивать ничего не хочет ??? ?
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Дурачки...вкладывать деньги нужно в средства уничтожения танков....это важнее...
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Любая подобная идея, это вклад в экономику.
Новые предприятия, новые рабочие места, новые технологии.
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Лучшее средство уничтожения танка - другой танк.
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А с бубочкой чего никто развивать ничего не хочет ??? ?
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французский Леклерк еще так себе, а поляки известные танкисты, разве что с собакой.

Эх нам бы в этот проект влесть, да только не с этой ЗЕльоной властью
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Алекс Мышкевич І чим французький танк так собі? Це московити так сказали? Чим наші танкові інженери кращі?
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One Reader Я ж не казав що він поганий.Я запитав коментатора,чим французький йому не подобається.Бо він написав,що французький так собі.Так що ваше питання,не до мене.
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Польша лучше бы передала "свою" американскую базу Украине и её можно было разместить на границе Харьковской и Белгородской области.А Украина помогла бы Польше и Франции с харьковской продукцией. Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8155
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Французы, с помощью, янки да немцев, Леклерк, модернизируют и дадут полякам, за него, подержаться? По-моему, лучше Леопарда, пока нет.
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Меня терзайут смутные сомнения: Польша с Францией, Украина с Турцией... Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 2808
Кстати, а казламордым уже сказали ??? Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 7153
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Уверен, что у них получится лучше, чем парашное говно.
Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 8143
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Кацапская Срамата с фанерно-тряпочной бронёй, што-ли ???
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Германия знает об этом тайном заговоре? Кстати, я бы сказал, что это невозможно - в соответствии с договорами ЕС.
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Возможно название проекта, это ляп журналистов.
Просто решили совместно разрабатывать танк и не обязательно для Европы.
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Lucy tank v nire na segodnia cytajetsia leopard2a7,armata jesli zavediostia Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда - Цензор.НЕТ 4183 na 5 meste
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