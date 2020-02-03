 Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Таким образом Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия банковской тайны в соответствии с законом, принятым 31 октября 2019 года.
Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
"Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках", — сообщается на сайте НБУ.
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Согласно тексту закона, в перечне уполномоченных государственных органов присутствуют СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры Украины.
Теперь СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и прокуратура смогут получить к ней доступ без разрешения суда.
Понеслось.
активные и имеющие возможность сваливают, обслуга остаётся
жлобьё, с замашками феодалов без признаков ума, у власти рулит уже давно, сменяя друг дружку
"наша" ылита всегда с завистью смотрит на возможности рашистской в плане контроля над холопами, но выходит лайт-версия
нарид не тот, пока что....
Друзі, ознайомтеся, дуже цікаво! «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого | Тексти для думаючих людей http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
Яка там рашка, яка КНДР... "Слуги" скоро переплюнуть ІГІЛ
Як там зелена мочеча, очі не пече?
Видимо этот закон,подтолкнёт ещё пару десятков тысяч граждан Украины,уехать в Польшу или Германию.
пейсатихобраної касти?
системе PayPal и положить ..уй на нацбанк и полицию.
Только дебилы могут считать что затягивание гаек это выход.
Вам скоро скажуть - "ну чавой-та делать, инвестиций нетути, на мировой арене обосрамшись, все плохо - один нам путь, ракообразно ползти к п*тину на поклон, авось пригреет дураков..."
Чи вам, бидлота всрата, цього й хотілося?!
===относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов"===
А шо, дєвачкам-Зебілочкам подобається.