 Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко опубликованном 3 февраля.



Еще 20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием.



На вопрос, к какому вероисповеданию вы себя относите, 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% — римо-католиками, 0,9% — протестантами, 0,1% — иудеями.



Ислам не выбрал никто из опрошенных. Иное вероисповедание назвали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, относящих себя к христианам без определения конфессии. Не религиозными себя назвали 22,5% опрошенных.



Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года. В рамках исследования было опрошено 2003 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

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