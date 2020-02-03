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Все про:Епифаний (239) ПЦУ (537)

 Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование

Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя считают 38,6% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко опубликованном 3 февраля.

Еще 20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием.

На вопрос, к какому вероисповеданию вы себя относите, 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% — римо-католиками, 0,9% — протестантами, 0,1% — иудеями.

Ислам не выбрал никто из опрошенных. Иное вероисповедание назвали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, относящих себя к христианам без определения конфессии. Не религиозными себя назвали 22,5% опрошенных.

Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года. В рамках исследования было опрошено 2003 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3173544
 
   
 Топ комментарии
 
кацапа,то только вас езыковый вопрос волнует Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 1402.украинскую армию и добровольцев он ваще не интересует.там бьют не за язык,а за кацапистость
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Собаки (пацаки) лают, а караван идет
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Ек, у тя парєнь, подгораіть, да калбасіть, то...
І снєгу нєтуті, чьтоп в тазік набрать, да?
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Та ось чому:
«Станом на травень 2019 79 % відсотків українців вважали себе православними, при цьому найбільше (49 % опитаних) вважають себе вірянами Православної церкви України. До УПЦ (МП) зараховують себе 16 % українців, а 14 % православних українців не визначились із конкретною юрисдикцією.[5]»
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Это наверно как с украинским языком, на котором "па апросам" говорит в 3 раза больше людей чем на русском. Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 8874
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кацапа,то только вас езыковый вопрос волнует Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 1402.украинскую армию и добровольцев он ваще не интересует.там бьют не за язык,а за кацапистость
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На кого рассчитаны эти сказки? На кацапских троллей? Ради чего.
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а ты спроси у своих двухсотых ихтамнетов Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 9650
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Так а из правительства не ходит никто. Чего это верующие сатанистов каких-то понавыбирали?
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почему сатанистов?просто синагоги не бывают мацковского или киевского патриархата Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 7327
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ну смотри - маленький, черненький. Скачет вокруг рояля, Бога боится. Может совпадение, двойник, но очень похож.
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Главный прехажанин
Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 5703
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и заметь,сам он не пиарился на этом...это кацапня со зрадовней где то добыли фотки Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование - Цензор.НЕТ 6797
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канечно не пиарился.. просто мимо проходил Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 2138
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Эта "мода" только у контингента с куполами на спине, а никак не у государственного чиновника, тем более у президента Украины.
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когда он это рисовал - ещё был нейтралом с куполом.
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это специально так размыто?или фотошопер налажал? Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 1807
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Быстро у порохоботов память обнулилась. Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 9468 Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 9468 Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 9468
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та ладно,кацапырло,хорош правдоискателем прикидываться.а то мы вас не знаем Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 807.
ты бы лучше правду в гохране поискал...500 лет некоторые документы хранятся,и никто о них не знает.а особенно период 20 века.
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Обосранного порохобота легко узнать, по тому как он с темы соскакивает. Напомню тема была :пиар порошенки на религии.
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раз речь пошла о кале-значит кацапа обратился к вопросам религии Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 6475.иди уже домой,тебе здесь не рады
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Hi, fellow American! Nice to see you here! Where the US are you from?)
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так є у порохоботів-'здєсь віжу..здєсь нє віжу..здєсь рибку заворачиваю'... Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 2538
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Що, свідетель гундяєва, підгорає? Картинки двадцятирічної давнини постиш? Це все що ти можеш Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 155 Палай далі
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Сейчас они прочитают ветку свыше, и сразу станут прихожанами банков.
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Скорее всего "Теоретическая точность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95." Так вернее будет.
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Мандите но знайте меру: в Украине не более 20% верующих людей всех вместе взятых конфессий а у вас 38 арестантов...
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«Станом на травень 2019, 79 % відсотків українців вважали себе православними, при цьому найбільше (49 % опитаних) вважають себе вірянами Православної церкви України. До УПЦ (МП) зараховують себе 16 % українців, а 14 % православних українців не визначились із конкретною юрисдикцією.[5]»
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Ну шо ты эту брехню пропагандонскую тиражируешь? В церквах вместе взятых капля в море- 100-200-300 человек даже на литургиях. Даже умножив на число фиктивных парафий число окажется смешным. Большинство- атеисты и безбожники в худшем смысле слова. Назваться православным далеко не всегда означает им быть. Настоящие верующие вообще в опросы и социологию не играют ибо это уже политика и значит говно...
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...а сколько процентов зебилов признаются, что голосовали за криворогое чмо из квартала 95? Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 9791
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сожгите, к черту, всех епифаниев, отдайте, ключи, от церкви, прихожанам, а они, сами, найдут диалог, с Богом.
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Китайский коронавирус - это биологическое оружие. Ситуация ухудшается

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
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В РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения


Священнослужителям не следует освящать оружие массового поражения, решили в пятницу на специальной комиссии по церковному праву, о которой рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По итогам комиссии был составлен проект документа, который будет регулировать освящение оружия.
"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку "с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его словам "можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и не личное оружие", - написал епископ в своем Telegram-канале.
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Хіба сектантам не пофіг що там "освящати"? Хоч гівно )(уйла! Безтомосним неканонічним вірунам гундяєва і всєя кдб можуть хоч мавзалєй з членіном святити 8 разів на тиждень! Майже 40% українців заявили, що є парафіянами ПЦУ, - дослідження - Цензор.НЕТ 32
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Вам шашечки, чи вам їхать?
Факт тот, что Украина теперь имеет свою церковь, а не придаток к московской гундяевщине
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Якби 40% були парафіянами ПЦУ, то Печерська лавра вже була б наша.
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як би Порошенко пропагував Томос не лише заради піару, то не доручив би Закон писати Таруті,секретарю ідеологічного відділу КПСС І сХІДНЯКУ Артурчіку Герасімову невідомого віросповідання
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Чтобы кто там не пиарил,но Порошенко уже навсегда останется в Истории Украины уже только за то, что он добился для своей страны, для украинской многострадальной церкви признания.
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Читайте внимательно
Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя СЧИТАЮТ 38,6% украинцев.
Пока считают, а потом постепенно и станут прихожанами ПЦУ.
И потом УПЦ МП юридически в Украине уже не существует. А Есть только РПЦ
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