Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко опубликованном 3 февраля.
Еще 20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием.
На вопрос, к какому вероисповеданию вы себя относите, 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% — римо-католиками, 0,9% — протестантами, 0,1% — иудеями.
Ислам не выбрал никто из опрошенных. Иное вероисповедание назвали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, относящих себя к христианам без определения конфессии. Не религиозными себя назвали 22,5% опрошенных.
Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года. В рамках исследования было опрошено 2003 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Почти 40% украинцев заявили, что являются прихожанами ПЦУ, - исследование
Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя считают 38,6% украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе, проведенном Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко опубликованном 3 февраля.
І снєгу нєтуті, чьтоп в тазік набрать, да?
«Станом на травень 2019 79 % відсотків українців вважали себе православними, при цьому найбільше (49 % опитаних) вважають себе вірянами Православної церкви України. До УПЦ (МП) зараховують себе 16 % українців, а 14 % православних українців не визначились із конкретною юрисдикцією.[5]»
ты бы лучше правду в гохране поискал...500 лет некоторые документы хранятся,и никто о них не знает.а особенно период 20 века.
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
Священнослужителям не следует освящать оружие массового поражения, решили в пятницу на специальной комиссии по церковному праву, о которой рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По итогам комиссии был составлен проект документа, который будет регулировать освящение оружия.
"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку "с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его словам "можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно освящаться оружие массового поражения и не личное оружие", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Факт тот, что Украина теперь имеет свою церковь, а не придаток к московской гундяевщине
Прихожанами Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием, себя СЧИТАЮТ 38,6% украинцев.
Пока считают, а потом постепенно и станут прихожанами ПЦУ.
И потом УПЦ МП юридически в Украине уже не существует. А Есть только РПЦ