 Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией

Решение об аресте принял оккупационный Белогорский районный "суд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Олег Зубков отправлен в СИЗО на 2 месяца.
"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – сообщили в пресс-службе "суда".
На директора зоопарка надели наручники и увели в полицейский участок. Сын уже отвез вещи Зубкову.
По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Зубкова отпустили досрочно.
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В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "Тайгана" Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных".
Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил.
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У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего оккупацию полуострова Россией, – затянувшийся конфликт с оккупационными властями. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.
З петлі показує язик...."
Б.Олійник
Зубкову із його ТигрЮлею присвячується
скормят его же львам под улюлюканье #крымнашей
Лев укусил.
Alex Belenky
А знаете ли вы, что все кошки, живущие в России, родились при Путине?
и это хорошо - при Путине раше никогда не стать мировой державой.
ее участь - региональный гопник
Це ж він надав автобуси для провокації. Напис "Парк львов" з правильного ракурсу перетворився на "львов". Ряжені опудала на камеру начебто стріляли в кацапських вояк (з гранатометів, які на озброєнні лише в фсб). І на основі цього відео совфед одностайно проголосував за військове вторгнення в Україну.
Если узнает переголосует обратно.
Кассаби моляться на нього.
«Тільки що спільна комісія у складі конструкторів ХКБМ, представників Міністерства оборони та Військогового представництва МОУ завершили перевірку усіх БТР-4Е, які буди передані «Укроборонпрмом» в кінці минулого року і знаходяться у розпорядженні військової частини.
За результатами перевірки жодних дефектів, у тому числі непроварів, тріщин та несплавлень не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації.
Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити..»
За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.Источник: https://censor.net.ua/n3173543
У Зубкова - был большой зуб на украинских чиновников - коррупционеров ....
Эму по русскому ТВ наврали про кристально честных русских чиновниках во главе с Путиным ...
Оказалось - там чинуши в десяток разов наглее и грошелюбние ...
во-первых: покусал кацапку ))
во-вторых: отправил Зубкова за решетку..