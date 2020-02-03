 Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией

Решение об аресте принял оккупационный Белогорский районный "суд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Олег Зубков отправлен в СИЗО на 2 месяца.

"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – сообщили в пресс-службе "суда".

На директора зоопарка надели наручники и увели в полицейский участок. Сын уже отвез вещи Зубкову.

По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Зубкова отпустили досрочно.

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В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "Тайгана" Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных".

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. ​

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У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего оккупацию полуострова Россией, – затянувшийся конфликт с оккупационными властями. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.