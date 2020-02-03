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 Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией

Зубкова отправили за решетку из-за жалобы российской туристки, которую в его зоопарке позапрошлым летом укусил лев. Директор зоопарка утверждает, что женщина была пьяна и сама лезла к животному.

Решение об аресте принял оккупационный Белогорский районный "суд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Олег Зубков отправлен в СИЗО на 2 месяца.

"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – сообщили в пресс-службе "суда".

На директора зоопарка надели наручники и увели в полицейский участок. Сын уже отвез вещи Зубкову.

По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Зубкова отпустили досрочно.

Также на Цензор.НЕТ: "Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "Тайгана" Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных".

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. ​

Читайте на Цензор.НЕТ: Владельцу парка "Тайган" Зубкову на полгода запретили выезд из России и оккупированного Крыма

У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего оккупацию полуострова Россией, – затянувшийся конфликт с оккупационными властями. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.

Источник: https://censor.net.ua/n3173543
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот крендель который собирался натравливать своих львов и тигров , на биндеровцев . ?? Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5717 .Дозвизделся !!
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Ой, та нет проблем, щас Зеля его спасёт
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Обменяет на собаку по формуле "Доберман+". Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 9938
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В Белгороде мужик решил эпично выпилиться и повесился прямо на поклонном памятнике-кресте. Фото как иллюстрация к России

Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 9623
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"І вже тринадцятий апостол
З петлі показує язик...."
Б.Олійник

Зубкову із його ТигрЮлею присвячується
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не пес, а лев Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5727

скормят его же львам под улюлюканье #крымнашей
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Alex Belenky
А знаете ли вы, что все кошки, живущие в России, родились при Путине?

Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 8872
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враховуючи кількість двійників, скоро усі кацапи будуть народжені при *******.
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и еще будут рождаться до 12-го колена.

и это хорошо - при Путине раше никогда не стать мировой державой.
ее участь - региональный гопник Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 1343
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Это тот крендель который собирался натравливать своих львов и тигров , на биндеровцев . ?? Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 5717 .Дозвизделся !!
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Тот самый! Теперь себе локти кусает, волосья рвет во всех местах, за яйца щиплет плоскогубцами и орет: "Чего же мне, дебилу, не жилось при Украине???"
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Вроде ето падло хочет выехать в Европу по украинскому паспорту
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Я за историей этого чела волей-неволей наблюдал - рассейские фашистики очень плакались по поводу того, что этого придурка прессовали, причём не первый месяц. Теперь финал закономерн. Этот идиот думал, что Крым для улучшения частного предпринимательства аборигенов отжали. Гы-гы.
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Я знаю про нього завдяки Антизомбі)))
Це ж він надав автобуси для провокації. Напис "Парк львов" з правильного ракурсу перетворився на "львов". Ряжені опудала на камеру начебто стріляли в кацапських вояк (з гранатометів, які на озброєнні лише в фсб). І на основі цього відео совфед одностайно проголосував за військове вторгнення в Україну.
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Прямо ошибся совфед.

Если узнает переголосует обратно.
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Там не має грифу «Вашингтонського обкому».
Кассаби моляться на нього.

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Интересно наша новая власть даст днепровскую воду на о. Крым?
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так, вони це вже закидали. Реакція негативна, чекають коли зможуть зломати патріотів.
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зачем им с Днепра вода? У них море под боком Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 8824
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От морской воды на животе соль выступает Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 6194
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невинаватая ана - эта настойка баярышника !!!
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Бабки продажные хотели быть похоронены на России ( Крым),а будут похоронены на обычной военной базе Оккупанты арестовали директора крымского зоопарка Зубкова, поддерживавшего захват полуострова Россией - Цензор.НЕТ 8126
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Если б отпустили животных, в этой истории было бы прекрасно все!
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Аби йому відбили нирки і розірвали пляшкою анус.
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« На польты пойдут. Они из них белок делать будут». (с) ( Собачье сердце )
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І ще одна хороша новина:
«Тільки що спільна комісія у складі конструкторів ХКБМ, представників Міністерства оборони та Військогового представництва МОУ завершили перевірку усіх БТР-4Е, які буди передані «Укроборонпрмом» в кінці минулого року і знаходяться у розпорядженні військової частини.
За результатами перевірки жодних дефектів, у тому числі непроварів, тріщин та несплавлень не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації.
Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити..»
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Что и требовалось доказать. Крымская земля нужно Рашке только под военные базы и для расквартирования военных и чекистов.
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У крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего оккупацию полуострова Россией, - затянувшийся конфликт с оккупационными властями. Олег Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы оккупации Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны оккупационных властей.Источник: https://censor.net.ua/n3173543
У Зубкова - был большой зуб на украинских чиновников - коррупционеров ....
Эму по русскому ТВ наврали про кристально честных русских чиновниках во главе с Путиным ...
Оказалось - там чинуши в десяток разов наглее и грошелюбние ...

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теперь зе предложит кацапоидам поменять "патриота"на какого нибудь пленноно моторылу .вызволит и советником к себе назначит там уважают вату
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удачной посадки тебе..желательно на стеклянный аэродром имени шампанского
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львы, просто дуреют, от смрада, руссотуристок, лапы отказывают, еле челюсти работают. Лев укусил...полный аут. Если бы, ее, лев укусил, то в дяревню, под таганрогом, только скрепные портки, с портретом пуйла, на ж..е и уехали бы. Скорее, ее, какой-то, Коля Челябинский грызанул, перепутав целлюлитный зад, с родной репой, на заднем дворе.
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Ни чуть не жалко этого Зубкова. Он понаехал в Крым из Курска, а когда началась интервенция русских, всячески помогал "самообороне", ряженым кизякам и прочим тварям. Хотел "русскиий мир" - получай. А когда станет невмоготу - доставай украинский паспорт из схрона и проси Зеленского, чтобы тебя, мерзавца, обменяли...
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Пам'ятаю, як він одразу після окупації Криму бідкався, що у нього тваринки гинуть, землю відбирають, та і вапше камені з неба посипались. Окупанти заарештували директора кримського зоопарку Зубкова, який підтримував захоплення півострова Росією - Цензор.НЕТ 9439
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лев красава!.. ну чистый биндеравец!..
во-первых: покусал кацапку ))
во-вторых: отправил Зубкова за решетку..

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Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!
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На высоте 2345 метров над уровнем моря отца Федора укусил орел...
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Мда. Премия Дарвина. Так и хочется повторить известную фразу грустной лошади *****...
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Страданиями удовлетворен! Наконец то дождались камней с неба!
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Самое прикольное, что он писал письма Путину, когда его начали щемить: я крымчанин, который родился в России, всячески содействовал возврату Крыма ...
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Да и заголовок неправильный,не "Оккупанты арестовали директора Крымского зоопарка" а "Оккупанты арестовали сепаратиста,директора Крымского зоопарка"
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