Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По ее словам, в этой статистике учтены данные полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами - всего таких обращений в январе было 3336.
"Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), наименьшее - в Печерском (18)", - сказала чиновница.
Хонда рассказала, что полиция получила 1689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердились 1171.
"Правоохранители вынесли 351 срочное запрещающее предписание, которое запрещает обидчику приближаться к пострадавшемуго лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлено 479 протоколов в отношении обидчиков", - говорится в сообщении КГГА.
Центр по работе с женщинами получил 315 обращений по домашнего насилия. Из них от женщин поступило 300, а от мужчин - 15.
"Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми. Шесть обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ", - сказала Хонда.
За месяц в Киеве зарегистрировали 3 тысяч случаев домашнего насилия, - КГГА
В течение января 2020 в Киеве зафиксировали более 3,3 тысячи обращений по фактам домашнего насилия.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.
А вот с насилием над одним из супругов должны работать специалисты, трудно вынести когда тебе все время, каждый день говорят, а тому ли я дала, у других муж, как муж, а ты ЧМО меня на Мальдивы ни разу не отправил.
Маємо те, що маємо.
Довгих вам років життя хлопці!!!
Дітвачня,вчити вас усьому потрібно
Inna Turenko@i_turenko 2 ч
Порохоботів вже назвали злочинним угрупуванням чи ні? Друзі, ознайомтеся, дуже цікаво! «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого | Тексти для думаючих людей http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
@TextyOrgUa