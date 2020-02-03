 За месяц в Киеве зарегистрировали 3 тысяч случаев домашнего насилия, - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.



По ее словам, в этой статистике учтены данные полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами - всего таких обращений в январе было 3336.



"Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), наименьшее - в Печерском (18)", - сказала чиновница.



Хонда рассказала, что полиция получила 1689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердились 1171.



"Правоохранители вынесли 351 срочное запрещающее предписание, которое запрещает обидчику приближаться к пострадавшемуго лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлено 479 протоколов в отношении обидчиков", - говорится в сообщении КГГА.



Центр по работе с женщинами получил 315 обращений по домашнего насилия. Из них от женщин поступило 300, а от мужчин - 15.



"Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми. Шесть обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ", - сказала Хонда.

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