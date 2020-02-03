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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2310) насилие (223)

 За месяц в Киеве зарегистрировали 3 тысяч случаев домашнего насилия, - КГГА

В течение января 2020 в Киеве зафиксировали более 3,3 тысячи обращений по фактам домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По ее словам, в этой статистике учтены данные полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами - всего таких обращений в январе было 3336.

"Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), наименьшее - в Печерском (18)", - сказала чиновница.

Хонда рассказала, что полиция получила 1689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердились 1171.

"Правоохранители вынесли 351 срочное запрещающее предписание, которое запрещает обидчику приближаться к пострадавшемуго лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлено 479 протоколов в отношении обидчиков", - говорится в сообщении КГГА.

Центр по работе с женщинами получил 315 обращений по домашнего насилия. Из них от женщин поступило 300, а от мужчин - 15.

"Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми. Шесть обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ", - сказала Хонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3173541
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо переселенцам с дамбаса, что сделали для Киева новую рекордную статистику. Скоро еще и тамженашилюди на днрбляхах приедут наводить порядок как у них в Даунецке
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За насилие над детьми лишал бы родительских прав.
А вот с насилием над одним из супругов должны работать специалисты, трудно вынести когда тебе все время, каждый день говорят, а тому ли я дала, у других муж, как муж, а ты ЧМО меня на Мальдивы ни разу не отправил.
Маємо те, що маємо.
Довгих вам років життя хлопці!!!
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рюська хромосама бьет значит любит!
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Спасибо переселенцам с дамбаса, что сделали для Киева новую рекордную статистику. Скоро еще и тамженашилюди на днрбляхах приедут наводить порядок как у них в Даунецке
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Если муж бьет жену, значит любит! Это очевидно!
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За насилие над детьми лишал бы родительских прав.
А вот с насилием над одним из супругов должны работать специалисты, трудно вынести когда тебе все время, каждый день говорят, а тому ли я дала, у других муж, как муж, а ты ЧМО меня на Мальдивы ни разу не отправил.
Маємо те, що маємо.
Довгих вам років життя хлопці!!!
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Ну то займи їй рот, що би не болтала...
Дітвачня,вчити вас усьому потрібно
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А разве то что вы говорите не подпадает про закон о домашнем насилии?
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Феминизация общества это называется . Вот когда Вова Комик говорит про то шо женщины это национальный бренд , то по всем сми стоит истеричный вой всевозможных особ от богатых содержанок до безмозглых феменисток .Зато когда любой нормальный мужик хочет шоб нормальная женщина выходила замуж только 1 раз а не 101 то там молчок , много хочут от них видите ли . За месяц в Киеве зарегистрировали 3 тысяч случаев домашнего насилия, - КГГА - Цензор.НЕТ 2673
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Inna Turenko@i_turenko 2 ч

Порохоботів вже назвали злочинним угрупуванням чи ні? Друзі, ознайомтеся, дуже цікаво! «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого | Тексти для думаючих людей http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
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