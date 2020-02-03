 Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на украинском-турецком бизнес-форуме в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю", — сказал Зеленский.

В качестве примеров реформ президент назвал ликвидацию административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализацию государственных процессов, приватизацию и внедрения рынка земли.

По его словам, эти и другие реформы "воплощаются нами с единственной целью: Украина должна "накрыть" лавина инвестиций — как внешних, так и внутренних".

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"Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств", — добавил Зеленский.