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 У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав

У двоих киевлян, госпитализированных после поездки в Китай с жалобами на ОРВИ, не обнаружили коронавирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", — сказано в сообщении.

Подозрение на коронавирус отклонили и еще у троих вернувшихся из Китая украинцев, им поставили диагноз "аденовирусная инфекция", добавили в Минздраве.

Читайте на Цензор.НЕТ: 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук

Ранее пресс-служба министерства сообщила, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились двое прибывших из Китая украинцев. Их госпитализировали в Александровскую больницу.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173539
 
 
 Топ комментарии
 
Тести привезуть лише через тиждень, радісний ти наш.
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Яким чином? Тест системи будуть в найкращому через 10 днів! Суки, не брешіть так відверто!
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рано радоваться-новые самолёты скоро прилетят...
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Сейчас в самолетах обследуют на коронавирус, надеюсь, что не завезут.
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чим?
термометром знову?

статистика каже,що дійсно,Наявність інфікованих на бортах з Китаю до 1 лютого була менше
10 відсотків.
щодо рейсів 2 і 4го вона каже- 99,9 відсотка.
Це аже ГАРАНТІЯ (
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Тести привезуть лише через тиждень, радісний ти наш.
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А вітчизнязняні розробки тесту обіцяють лише за два тижні! Зате МОЗ бреше і не червоніє!
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короновирус нашди у богдана, геруса и гончарука
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03.02.20 19:58 Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав
https://censor.net.ua/news/3173527/testsistemy_dlya_vyyavleniya_koronavirusa_budut_v_ukraine_na_sleduyuscheyi_nedele_minzdrav
Ржу.
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Яким чином? Тест системи будуть в найкращому через 10 днів! Суки, не брешіть так відверто!
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А що, піпл хаває. Вище он відомий цензорівський русскоміровєц встикається від радощів.
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це можливо лабораторними дослідженнями..

але це дорого і повільно..(
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я крест сцарапывал, кляня
судьбу, себя - всё вкупе,
но тут вступился за меня
ответственный по группе.
сказал он тихо, делово -
такого не обшаришь,
мол, вы не трогайте его
мол, кроме спирта - ничего
проверенный, наш товарищ...(c)
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России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением

У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3404

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
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В Саратове Арбидол (Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) уже весь раскуплен.
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Заработок на коронавирусе: Союз потребителей медуслуг заявил об опасной рекламе фармпрепаратов



сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ""Арбидол" как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". Федеральная антимонопольная служба России уже расследует эти случаи недобросовестной рекламы.
Тема актуальна и для Украины - тот же Ингавирин свободно продается на территории нашего государства.
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А каким образом определяли наличие/отсутствие болезни, если в Украине еще нет препаратов для тестирования?
Или в дьютифри купили?
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Тихо, не пали контору.
А по темі- пробіг я по кацапським форумам, так схоже що у кремлеботів та зеботів одні методички. Старанно заспокоюють народ.
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_Ха-ха, вот это вот правда смешно! Не нашли. Конечно, лять, не нашли! Потому что не могут, не обладают такой возможностью!
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_Китайцы, которым на месте чуть видней что у них творится, чем нам из погреба, упираются насмерть и отбиваются от приехавших за ними космонавтов. Может знают, что с заражёнными родная компартия делает?..
_Вот видео.
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И вот это - привычная сейчас в кетае картина
У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 837 У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5607
Так что не будьте беспечны!
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А вот видео как кетаец падает на рабочем месте со стула на пол. Судороги. Затих...
Перевод текста твита:
Многие пациенты представили этот симптом гипертермии: 105F или 40,5ºC, записанные в больнице #wuhan до коллапса!
☠️

Этот #Coronavirus является вирулентным
☣️
некоторые
😷
не имеет симптомов и внезапно упадет дома или на улице! Это # грипп
⁉️

🤔
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то більше на епілепсію схоже ніж на коронавірус
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И пессимизм, и оптимизм - искажённое восприятие реальности.
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Вот это глянь.
Ухань. Больница. Это частое явление по сообщениям от кетайцев.
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Это китайская пенсионная реформа.
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Как лечить: чеснок, лимон, вдыхание и сосание, обильное питье.
Для избранных - Тамифлю.
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Коронавірус "Ухань" продовжує поширюватись у Китаї й за його межами.
Тим часом можна визначити основні характеристики.
Ми ми їх дуже скорочено викладаємо із статті в Нью-Йорк таймс:

1. Заразність вірусу - середня.
2. Смертельність вірусу - ймовірно, менша за 3%.
3. Виявлення симптомів - через 2 - 14 днів і він заразний у інкубаційний період. Це гірше ніж у попередніх вірусів.
4. Поширення вірусу - від початку велике, оскільки спалах почався у транспортному вузлі. Поширюється швидше ніж звичайний грип.
5. Відповідь на спалах - ВООЗ хвалить зусилля Китаю, але критики бояться, що "закриття" міста може бути недостатньо.
6. Коли може з'явитися вакцина - принаймні через рік.

Підсумовуючи, американці заспокоюють, що ризик сильного поширення вірусу за межі Китаю дуже низький.
Сезонний вірус грипу наразі є більш реальною загрозою, ніж Ухань.
Вірус Ухань може поширитися на відстань до двох метрів від зараженої людини. Для порівняння, вірус кору - до тридцяти метрів, пише NYT.
Втім, сезонний грип, наприклад, є менш заразним за Ухань.
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/99618/Koronavirus_Uhan_serednoji_vrednosti_Ne_tak_davno
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Цікаво як вони розраховують ці 3%. Бо поки що по тим даним що оприлюднюють смертельність від 45% загалом до 55% в самому Ухані.
Хоча показники поліпшуються і далі може бути дійсно 3..5%, але ж зараз на це нема ніякого натяку!
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Виявлення симптомів - через 2 - 14 днів і він заразний у інкубаційний період. Це гірше ніж у попередніх вірусів.

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ЛІКІВ-ЖОДНИХ НЕМАЄ.

ТОБТО крім карантину(підозра,що Моз НЕ ЗДАТНЕ ОРГАНІЗУВАТИ КАРАНТИН НАВІТЬ ДВОХ РЕЙСІВ В КИЄВІ)Короновірусу нічого не стоїть на заваді для початку "роботи" в Україні строго згідно геометричної прогресії з знаменником 1.23
12 лютого"перший пацієнт" офіційний. інфікований вже в Україні.
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з смертністю в Україні становище буде гірше як в Ухані(там смертність 2.2).
чому?
всі знають чому (
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А хорошо искали? Или за это тоже надо платить?
Давно известно, что два пункта Конституции Украины не выполняется:
-Бесплатное образование(при налогах, как в Швеции)
-Бесплатное медицинское обслуживание.
Где деньги(налоги) Зин?
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Макороновирус.
Возможно, итальянцы могут все умереть.
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Случайно не этим проверяли?
У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6510

Если что, это тест на беременность...

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Адханом Гебрейесус .
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
Кого может вылечить человек с такой фамилией ?
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А они лечением и не занимаются.
Бюрократический монстр, бесполезный и бессмысленный.
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Тем временем биткоин заметно подорожал на прошлой неделе и сформировал на графиках свечную модель, но не смог показать закрытие над важной зоной сопротивления.
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как понять 2 новости за один день ?
<Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе>
<У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав>
кто-то тут п..дит
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А чем они там обнаруживают? Тестов еще нет. Может зоркий зеленый глаз новой власти имеет волшебные возможности?
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"на глаз" как во всех поликлиниках терапевты придумывают диагноз, так и эти чем отличаются, всеита же школа" и "опыт"!?
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Та їм пофіг,у них мозок з трусів ніколи не вилазив!
Якщо б по результатах фальшивих діагнозів садили як за фальшиві гроші то тюрми б були переповненими білими халатами.
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тести прийдуть тільки на наступному тижні, а вони виявили вже зараз. Це як цікаво?
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В самой Украине тоже проявилось желание подзаработать на панике. В СМИ появились материалы о якобы эффективности некоторых препаратов. В частности, активно внедряется мысль о том, что для защиты от нового коронавируса "стоит использовать АмизонУ госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 666У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 666".
. При этом подобные тексты нередко подписываются даже не врачами. Например, на сайте "Главком" - Амизон навязчиво советует политический обозреватель Кирилл Сазонов.
Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-n-CoV. По словам Председателя Союза Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с крайней осторожностью. Говорить о даже теоретической эффективности препаратов Арбидол, Амизон и Ингавирин против 2019-nCoV - безответственно, так как речь идет об абсолютно неизученном виде коронавируса.
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_Когда до глупого большинства дойдёт масштаб и опасность происходящего, они кинутся даже собачье дерьмо покупать, если кто-то распространит слухи что оно помогает.
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_От перемены названия дерьмо не перестаёт быть дерьмом. Ну лично мне так представляется, я старомоден.
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Амізон® - похідне ізонікотинової кислоти. Виявляє інгібуючий вплив на віруси грипу, має
інтерфероногенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, чинить
протизапальну, жарознижувальну і аналгетичну дії.
Противірусна дія Амізону® Макс пов'язана із безпосереднім його впливом на гемаглютиніни
вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднуватися до клітин-мішеней для
подальшої реплікації.
Протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення
дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних
нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення. Жарознижувальні властивості
даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку. Аналгезуюча дія
препарату здійснюється через ретикулярну формацію стовбура мозку.
Амізон® посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендогенного інтерферону у
плазмі крові в 3-4 рази, лізоциму та збільшення титру антитіл до збудників інфекцій, а також
клітинного імунітету - за рахунок стимуляції функціональної активності Т-лімфоцитів і
макрофагів. Даний засіб є потужним індуктором ендогенного інтерферону.
https://amizon.ua/amizon/amizon-maks

Якщо амізон допомагає виробляти більше інтерферону, то це реально допоможе організму боротися з будь-яким вірусом. Якщо в анотації написана неправда (обман споживача), то чому амізон продається в аптеках, а виробник не сидить в буцегарні?
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