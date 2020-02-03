<У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав>

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", — сказано в сообщении.
Подозрение на коронавирус отклонили и еще у троих вернувшихся из Китая украинцев, им поставили диагноз "аденовирусная инфекция", добавили в Минздраве.
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Ранее пресс-служба министерства сообщила, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились двое прибывших из Китая украинцев. Их госпитализировали в Александровскую больницу.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Также на Цензор.НЕТ: "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры
термометром знову?
статистика каже,що дійсно,Наявність інфікованих на бортах з Китаю до 1 лютого була менше
10 відсотків.
щодо рейсів 2 і 4го вона каже- 99,9 відсотка.
Це аже ГАРАНТІЯ (
https://censor.net.ua/news/3173527/testsistemy_dlya_vyyavleniya_koronavirusa_budut_v_ukraine_na_sleduyuscheyi_nedele_minzdrav
Ржу.
але це дорого і повільно..(
судьбу, себя - всё вкупе,
но тут вступился за меня
ответственный по группе.
сказал он тихо, делово -
такого не обшаришь,
мол, вы не трогайте его
мол, кроме спирта - ничего
проверенный, наш товарищ...(c)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ""Арбидол" как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". Федеральная антимонопольная служба России уже расследует эти случаи недобросовестной рекламы.
Тема актуальна и для Украины - тот же Ингавирин свободно продается на территории нашего государства.
Какие у Киева есть города-побратимы
Или в дьютифри купили?
А по темі- пробіг я по кацапським форумам, так схоже що у кремлеботів та зеботів одні методички. Старанно заспокоюють народ.
1.А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
2.И вот.
3.И вот.
4.И ещё вот.
5.И ещё...
6.И ещё.
7.И вот.
8.И вот.
9.И ещё вот.
10.И вот ещё.
11.Также вот.
12.И вот.
13.И вот.
14.Ещё вот.
15.И ещё.
16.И ещё.
17.И снова.
18.И снова...
19. И снова.
20. И снова!
_Вот видео.
Так что не будьте беспечны!
Перевод текста твита:
Многие пациенты представили этот симптом гипертермии: 105F или 40,5ºC, записанные в больнице #wuhan до коллапса!
☠️
Этот #Coronavirus является вирулентным
☣️
некоторые
😷
не имеет симптомов и внезапно упадет дома или на улице! Это # грипп
⁉️
🤔
Ухань. Больница. Это частое явление по сообщениям от кетайцев.
Для избранных - Тамифлю.
Тим часом можна визначити основні характеристики.
Ми ми їх дуже скорочено викладаємо із статті в Нью-Йорк таймс:
1. Заразність вірусу - середня.
2. Смертельність вірусу - ймовірно, менша за 3%.
3. Виявлення симптомів - через 2 - 14 днів і він заразний у інкубаційний період. Це гірше ніж у попередніх вірусів.
4. Поширення вірусу - від початку велике, оскільки спалах почався у транспортному вузлі. Поширюється швидше ніж звичайний грип.
5. Відповідь на спалах - ВООЗ хвалить зусилля Китаю, але критики бояться, що "закриття" міста може бути недостатньо.
6. Коли може з'явитися вакцина - принаймні через рік.
Підсумовуючи, американці заспокоюють, що ризик сильного поширення вірусу за межі Китаю дуже низький.
Сезонний вірус грипу наразі є більш реальною загрозою, ніж Ухань.
Вірус Ухань може поширитися на відстань до двох метрів від зараженої людини. Для порівняння, вірус кору - до тридцяти метрів, пише NYT.
Втім, сезонний грип, наприклад, є менш заразним за Ухань.
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/99618/Koronavirus_Uhan_serednoji_vrednosti_Ne_tak_davno
Хоча показники поліпшуються і далі може бути дійсно 3..5%, але ж зараз на це нема ніякого натяку!
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ЛІКІВ-ЖОДНИХ НЕМАЄ.
ТОБТО крім карантину(підозра,що Моз НЕ ЗДАТНЕ ОРГАНІЗУВАТИ КАРАНТИН НАВІТЬ ДВОХ РЕЙСІВ В КИЄВІ)Короновірусу нічого не стоїть на заваді для початку "роботи" в Україні строго згідно геометричної прогресії з знаменником 1.23
12 лютого"перший пацієнт" офіційний. інфікований вже в Україні.
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з смертністю в Україні становище буде гірше як в Ухані(там смертність 2.2).
чому?
всі знають чому (
Давно известно, что два пункта Конституции Украины не выполняется:
-Бесплатное образование(при налогах, как в Швеции)
-Бесплатное медицинское обслуживание.
Где деньги(налоги) Зин?
Возможно, итальянцы могут все умереть.
Если что, это тест на беременность...
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
Кого может вылечить человек с такой фамилией ?
Бюрократический монстр, бесполезный и бессмысленный.
<Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе>
<У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав>
кто-то тут п..дит
Якщо б по результатах фальшивих діагнозів садили як за фальшиві гроші то тюрми б були переповненими білими халатами.
. При этом подобные тексты нередко подписываются даже не врачами. Например, на сайте "Главком" - Амизон навязчиво советует политический обозреватель Кирилл Сазонов.
Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-n-CoV. По словам Председателя Союза Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с крайней осторожностью. Говорить о даже теоретической эффективности препаратов Арбидол, Амизон и Ингавирин против 2019-nCoV - безответственно, так как речь идет об абсолютно неизученном виде коронавируса.
не гівно,а мумійо
інтерфероногенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, чинить
протизапальну, жарознижувальну і аналгетичну дії.
Противірусна дія Амізону® Макс пов'язана із безпосереднім його впливом на гемаглютиніни
вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднуватися до клітин-мішеней для
подальшої реплікації.
Протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення
дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних
нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення. Жарознижувальні властивості
даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку. Аналгезуюча дія
препарату здійснюється через ретикулярну формацію стовбура мозку.
Амізон® посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендогенного інтерферону у
плазмі крові в 3-4 рази, лізоциму та збільшення титру антитіл до збудників інфекцій, а також
клітинного імунітету - за рахунок стимуляції функціональної активності Т-лімфоцитів і
макрофагів. Даний засіб є потужним індуктором ендогенного інтерферону.
https://amizon.ua/amizon/amizon-maks
Якщо амізон допомагає виробляти більше інтерферону, то це реально допоможе організму боротися з будь-яким вірусом. Якщо в анотації написана неправда (обман споживача), то чому амізон продається в аптеках, а виробник не сидить в буцегарні?