EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  308  8
Все про:Зеленский (4465) помощь (3196) Турция (2198)

 Анкара предоставит Киеву $36 млн военной помощи

Турция предоставит Украине $36 млн помощи. На эту сумму наша страна сможет купить у Турции товары военного и двойного назначения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выделение помощи оговорено в совместном заявлении по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, которое подписали Зеленский и Эрдоган.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце. ВИДЕО

Также, как сообщил Владимир Зеленский, по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это", — сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты

Источник: https://censor.net.ua/n3173538
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас начнётся, вой на мокшанских болотах
 показать весь комментарий
 
 
это финансовая помощь за то, что бы религиозные школы Гюлена в Украине прикрыть..
в принципе, это нормальная сделка..
 показать весь комментарий
 
турки помогают отбиваться от "братов" по вере

ктоб мог подумать 7 лет назад
... мерзкая росия
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх