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 "Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение

Прокуратура Киева направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к бывшему военнослужащему Алексею Белько, который угрожал взорвать киевский мост Метро 18 сентября 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Соответствующее ходатайство сейчас направлено на рассмотрение Днепровского районного суда г.Киев", — сказано в сообщении.

Напомним, 18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

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Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

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Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

20 января Белько поместили в психиатрическую больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3173536
 
 
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Его нужно назначить советником Зебила по связям с ОРДЛО. За своего сойдет "Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7727
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А еще недавно этот минер (кстати, ветеран АТО) был в почете у порохоботов как ярый противник подписания формулы Штайнмайера и капитуляции. А оно вон как.
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То есть вы как не порохобот ярый сторонник формулы Штанмайера и капитуляции. Вон оно как.
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Циник, @Zol_ter,

7 год

В Белгороде(РФ) доброе утро выглядело сегодня как-то так: 18-летний выпускник православной гимназии повесился использовав в качестве висилицы памятник Поклонного-креста.. встали с колен, *****!
"Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение - Цензор.НЕТ 7093
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