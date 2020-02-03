 Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты

Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам президента, одним из приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры: дорог, аэропортов и морских портов.
"Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор", — сказал Зеленский.
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Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.
В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.
Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.
Также на Цензор.НЕТ: Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик
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Можете не продолжать...
а из украинских политиков кактусы 🌵 сделать
Мало їх на наших базарах торгує? Привезуть нових асфальтоукладчиків, після закінчення робіт матимуть прописку та знову - на базар...
Восток - дело тонкое. Муслимы умеют завоевывать без оружия. Украина на очереди?
тема про турок.
ну что ты чурка это видно.
https://focus.ua/ukraine/447527-srednii_schet_za_kommunalku_v_noiabre_vyros_v_22_raza
Жизнь в оригинале.
@SeamanInTheSea
Любая реформа в Украине так или иначе,приводит к тому, что нам приходится больше платить в бюджет страны. Нас это возмущает,но в то же время мы знаем,что эти реформы придумывают люди,которые кормятся из бюджета. Что с нами не так? Да все с нами не так.
Позже свои спросят, а че такик дорогие билеты на жд? А это у немцев и спросите. А почему такая дорогая еда? А это спросите у того кто купил у нас землю и вырастил на ней это, может быть он про маржу забыл? Турки если начнут дороги делать, то обязательно платными будут.
К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.
За то у нас- котедж с одной стороны улицы платит 27грн.за доставку газа,а частный дом с другой стороны улицы- 140грн.!С той же газовой трубы!