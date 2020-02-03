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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1276) дороги (1892) Зеленский (4465) концессия (42) порт (390) Турция (2198)

 Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает компании из Турции участвовать в планируемых концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и проектам концессионных дорог.

Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам президента, одним из приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры: дорог, аэропортов и морских портов.

"Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор", — сказал Зеленский.

Читайте также: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский

Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.

Также на Цензор.НЕТ: Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик

Источник: https://censor.net.ua/n3173534
 
 
 Топ комментарии
 
Всю Украину по куску раздадут.
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Отдайте в концессию дорогу николаев-кривой рог и на этом астанавитесь.И себя не забудьте к этой дороге приложить.
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Правильно, никого не впускать. Фсе поделим между гудком, беней, кумом ***** и пецей. Да?
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Ок между пецей, двумя патриотами и торговымии портнерами и беней. Сойдет?
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Петя не Зеленский. Он страну в турборежиме не разворовывал.
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В международной практике выделяются следующие типы концессионных соглашений[2]:BOT (Build - Operate - Transfer) - «Строительство - управление - передача». Концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном - на праве собственности) в течение установленного срока, после чего объект передаётся государству;BTO (Build - Transfer - Operate) - «Строительство - передача - управление». Концессионер строит объект, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионера;ВОО (Build - Own - Operate) - «Строительство - владение - управление». Концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не ограничивается;ВООТ (Build - Own - Operate - Transfer) - «Строительство - владение - управление - передача» - владение и пользование построенным объектом на праве частной собственности осуществляется в течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность государства;BBO (Buy - Build - Operate) - «Покупка - строительство - управление» - форма продажи, которая включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для эффективного управления.
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Сами ничего не создали кроме "Квартала" и "сватов". Ничего не построили. А раздавать в концессии первыми Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 736 . Интересно сколько отката просят Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 4394 Остап Бендер отдыхает...
Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 824
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раньше войной шли, а теперь просто просят взять
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ну не всё же кацапам отдавать, и других желающих нужно удовлетворять ..
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Турки вже роздумують чи не оголосити Україні війну, аби відбитись від "данайців дари дарящих"...
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лучше бы он себя туркам предложил ...
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Так, холєра, кому він треба? Як залежний, все у ломбард.
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Животных действительно жалко. А суку-Зубкова - нет. Он понаехал в Крым из Курска, а потом в марте 2014-го "самооборону" устраивал... Хотел в роиссю - получи.
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Зараз відсидить, а потім , коли Крим повернеться він відсидить ще раз. Ляпота. І щось підказує, що гоблін та константінов також будуть на зоні.
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Кемска волость? Та забирайте..государство не обеднеет..(с)
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Отдайте в концессию дорогу николаев-кривой рог и на этом астанавитесь.И себя не забудьте к этой дороге приложить.
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любимая сцена 😬
а из украинских политиков кактусы 🌵 сделать
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Та Роксолан і Куйоков полная страна, так и хочуть за турков віскочить.
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значить, туркам дають заробити...
Мало їх на наших базарах торгує? Привезуть нових асфальтоукладчиків, після закінчення робіт матимуть прописку та знову - на базар...
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Примерно так турки оказались в Австрии: в шестидесятых им, понаехавшим строителям, массово давали виды на жительство, не особенно задумываясь, что вслед за мужем в Австрию приедет его первая жена с выводком из 5-6-7 детей, через год - другая жена (с таким же выводком). По законам доброй Австрии всем детям положены пособия, выплаты от государства, а родившиеся в Австрии автоматически получают гражданство, а вслед за ими - логично!- гражданство получают и их родители. Так незаметно в Австрии оказалось 550 тысяч турков (только по официальной статистике!). У многих уже семейный бизнес, и запах шаурмы и турецкой кухни - уверяю - будет преследовать вас повсюду в Вене. Напомню, в Австрии сегодня 8,8 млн жителей. Примерно такое же (если не хуже) положение в Германии.
Восток - дело тонкое. Муслимы умеют завоевывать без оружия. Украина на очереди?
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Антон, а вы "за большевиков или за коммунистов"? Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 4757 Как-то вы здесь уж очень нестабильны. То одним подыгрываете, то другим...
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Если картинка смешная, то чё я должен за Зебилов переживать? Мне смешно. Я ни за тех, ни за других. Я над битвой, я беспристрастный аналитик.
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Та давайте вже всю країну в концесію, що там розмінюватись.(((
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пусть одесскую трассу для начала до ума доведут....
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Вот сначала доведут, а потом да, "в концессию".
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Догосподарюються зелебенські, що і владу в Україні віддадуть, добре якщо туркам, а то кацапам!!!
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порошата, а ниче шо уже 6 лет дороги в Украине строят турки. онур вам в помощь.
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Зебил, а ты даже не сечешь разницы, вследствие тупости, между выполнением работ по контракту и передачу объекта в концессию..
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При Порошенко коммуналка была дешевле. Купи собачку у бабушки, сделай доброе дело.
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махим, ты писатель, или читать умеешь?
тема про турок.
ну что ты чурка это видно.
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так я же тебе зебилу и объясняю, что Порошенко тут причастен не больше, чем ты к Турции.
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при барыге коммуналка была дешевле? ты с какой планеты, чудо-зверь? Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 7349
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Жизнь в оригинале.





@SeamanInTheSea

Любая реформа в Украине так или иначе,приводит к тому, что нам приходится больше платить в бюджет страны. Нас это возмущает,но в то же время мы знаем,что эти реформы придумывают люди,которые кормятся из бюджета. Что с нами не так? Да все с нами не так.
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За сухими цифрами довіри Зеленському (49,4%) ховаються цікаві подробиці. «Скоріше» довіряє 28,7%. Відморожених апологетів лишилося лиш 20,7%. Далі буде.Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 290
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акакаяразница.. петя все равно труп в политике Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 2850
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Пораздает зе всем и каждому все что осталось в стране, а потом с кого спросишь? ЖД отдали немцам, землю всем и каждому, границы розмываются, и вот на конец сдадут в концессию дороги, аэропорты и морпорты.
Позже свои спросят, а че такик дорогие билеты на жд? А это у немцев и спросите. А почему такая дорогая еда? А это спросите у того кто купил у нас землю и вырастил на ней это, может быть он про маржу забыл? Турки если начнут дороги делать, то обязательно платными будут.
К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.
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К примеру у тех же немцев, ты платишь не только за то что бы купить воду, но и что бы слить ты тоже платишь и не хило так.

За то у нас- котедж с одной стороны улицы платит 27грн.за доставку газа,а частный дом с другой стороны улицы- 140грн.!С той же газовой трубы!
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Лучше бы он туркам 95-й квартал в концессию сдал. Вместе с собой, Лысым и Пузатым.
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Б**дь! А сами они что то собираются делать? На хера вы их выбрали если они ни хрена не умеют делать? Кто за это будет отвечать? Где вы сволочи попрятались?
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Рукозадый дебил раздает страну как свою собственность.
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это уже становится смешным,то немцам,то туркам Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты - Цензор.НЕТ 338
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То немцам концессию, то американцам, теперь и туркам. Как по сценарию с немецкой порноактрисой. Очередь за землей?
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а шо робити якщо свої тількі красти вміють
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Пусть лучше немцы возмут в концесию ВР, и расквартируют в Аушвице.
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Скоро ПрепиЗЕдент і пінгвінам запропонує взяти у "концессію"...та навіть "зиму" бо її не має у цьому році!
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А что кроме портов и дорог больше ничего не осталось?
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Якщо пустити частину населення на органи, можна дуже сильно підняти економіку. Пропоную розпочати з виборців зелених.
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Объясните ему кто-нибудь, что пока человек, укравший у государства 5,5 млрд., свободно дышит киевским воздухом и даже берет под "пресс" это самое государство - делает инвестиционный климат таким, что никогда трезвый и здравомыслящий инвестор в такое государство не зайдет. Хоть стань на колени в Давосе, хоть умоляй Помпео, хоть проси Эрдогана, хоть собери 100 форумов в Мариуполе и т.д.
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