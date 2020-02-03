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 Дело об убийстве Шеремета: суд перенес на завтра рассмотрение продления меры пресечения Кузьменко

В Печерском суде прошло еще одно заседание по мере пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры другой судья.

Адвокат обвиняемой Тарас Безпалый отметил, что о заседании узнал за 11 минут до его начала, а по закону этот срок должен составлять минимум три часа. Он подал ходатайство о перерыве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер

Прокурор не возражал и судья перенес рассмотрение на 4 февраля. Начнется заседание в 10:30.

Напомним, меньше часа назад Печерский суд отказался изменить меру пресечения Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко

Источник: https://censor.net.ua/n3173531
 
 
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Механические действия, имитирующие правосудие.
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Шо характерно, эти же ватные дауны, которые сейчас чихать хотят на права человека и презумпцию невиновности, будут требовать соблюдения своих прав, когда их возьмут клещами за жопу.

А ведь возьмут. И теперь уже возможно, что без всякого суда порешат прямо на дому.
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Каждый сторонник нквдшных судебных троек считает, что все это только для других.
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Бывает...
Но чаще всего это заканчивается даже без всяких "троек" - разъяренная толпа сожгла вместе с домом, женой и детьми и все.
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то залишити під вартою то засідання переноситьмя на завтра випускайте нарешті і кайтеся
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Зєлю геть. Дострокові. Нема в нього 50% підтримки. І 15% підтримки нема. Зєля програє дострокові.
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Вони дограються. Якісь "невідомі люди" з бойовим досвідом можуть одного разу штурмувати СІЗО, перебити охорону та адміністрацію і звільнити Антоненка та Кузьменка (а заразом випустити всіх в'язнів, озброїти з ментовських арсеналів - і на вулиці Києва. Отримуйте, ЗЕлені суки, "дестабілізацію" - таку, коли спалахнуть пожежі та почнеться кривава вакханалія розбою).
До речі, це буде ще й непоганим стратегічним ходом - сплеск хаосу та насильства на вулицях, менти та інші силовики не можуть нічого вдіяти, бо виклик за викликом... ситуація що треба для початку "процедури" силового імпічменту...
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