 Дело об убийстве Шеремета: суд перенес на завтра рассмотрение продления меры пресечения Кузьменко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры другой судья.

Адвокат обвиняемой Тарас Безпалый отметил, что о заседании узнал за 11 минут до его начала, а по закону этот срок должен составлять минимум три часа. Он подал ходатайство о перерыве.

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Прокурор не возражал и судья перенес рассмотрение на 4 февраля. Начнется заседание в 10:30.

Напомним, меньше часа назад Печерский суд отказался изменить меру пресечения Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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