 90 столичных школ закрыты на карантин полностью, еще 30 - частично

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал Киева.

"Образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 школах частично. Напомню, руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппа и ОРВИ", — сказал он.

По словам Поворозника, заболеваемость гриппом за и ОРВИ за прошлую неделю выросла в Киеве на 26,1%. При этом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне не дотягивает до базовой линии на 39,2%, сказал чиновник. Таким образом, никаких дополнительных мер принимать не нужно.

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"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51223 человека", — добавил Поворозник.

Ранее на карантин закрыли все школы в Одессе, Хмельницком и Сумах.