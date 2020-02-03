EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  812  31
Материалы по теме:
Все про:вирус (231) Минздрав (2153) Скипальский (32)

 Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав

На следующей неделе в Украине должны появиться тест-системы для выявления нового коронавируса из Китая.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос об обеспечении лабораторий тест-системами, он отметил, что "собрана потребность в тестовых системах вообще лабораторий, в отношении тех вирусов, которые циркулируют... это тест-системы на грипп и вирусы, которые циркулируют в Украине".

"Когда мы говорим о тест-системах на новый коронавирус — это другая история. Мы заявляли, что в течение 10 дней такие тест-системы появятся в Украине, — они действительно появятся примерно через неделю, на следующей неделе. У нас есть согласование от Всемирной организации здравоохранения по дополнительным, я знаю, 30 комплектам, которые будут предоставлены Украине. На следующей неделе у нас будут тест-системы", — рассказал Скипальский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Читайте также: 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3173527
 
 
 Топ комментарии
 
Мы уже слышали на прошлой что прибудут на следующей Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7402
 показать весь комментарий
 
Тех что уже прилетели отпустили восвояси разносить заразу! Вирус ведёт 1:0.
 показать весь комментарий
 
Если "генеральный директо Директората" отправляясь на пресс-конференцию не знает в состоянии ли мы сами создать эти тест системы и "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами",его место с лопатой или метлой в бригаде дворников и то в качестве подносчика инвентаря!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы уже слышали на прошлой что прибудут на следующей
 показать весь комментарий
 
 
Вов, анекдот в твой
Пост. Студен. Столовка, голодная толпа "дайте борщ, он сегодняшний или вчерашний? " повариха - скажу вам по секрету, он еще и завтрашний.
 показать весь комментарий
 
 
А Гон-профан же заявил, что "все уже готовы" ?!

 показать весь комментарий
 
Слуги Народа не понимают что некому им налоги платить будет!
 показать весь комментарий
 
Че-то вспомнилось Юля, эпидемия, Тамифлю...или как ее там.
 показать весь комментарий
 
саме вчасно, двоє прибулих вже в Олексанрівській в інфекційній. Тим паче ніякого карантину не було.. чекаємо. ))
 показать весь комментарий
 
і двоє в обласній інфекційній у Львові на Пекарській..
 показать весь комментарий
 
 
Это важно, ещё надо бы на миллиардик терафлю прикупить как тимошенка
 показать весь комментарий
 
В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2145

 показать весь комментарий
 
Миша, это очевидно тот, что предлагал своего "киву" при назначении Скалецкой.
 показать весь комментарий
 
Зеприслуги хоч би домовидись брехать однаково,а то хто в ліс,хто по дрова
А про строки поставки тестів в їх брехнях вже заплуталась і махнула рукою.Какаяразніца.Зебіли і при наявності тестів всеодно напартачать як завжди

Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".Источник: https://censor.net.ua/n3173527

"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.Источник: https://censor.net.ua/n3173341
 показать весь комментарий
 
Ну-у...Один п...дить, другий бреше. "Какая разница! "
 показать весь комментарий
 
И вот это - привычная сейчас в кетае картина
Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2395
 показать весь комментарий
 
_Если веритькетайской компартии, у них стало увеличиваться число излеченных. Это может говорить о том, что они нащупали методику лечения. Дай бог!
 показать весь комментарий
 
Не паникуй. Китайцы справятся - с международной помощью.
 показать весь комментарий
 
Прячь голову в песок, если нравится. Но это без меня. Более тупой реакции и не придумаешь. Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2895
 показать весь комментарий
 
Хватит ныть. Продавай хату, купишь место в частной экспедиции в Антарктиду, там база украинская. Найдёшь, не заблудишься. Там со своими пересидишь пару лет. Лыжи и сало не забудь. Экспресс тест в аэропорту пройдёшь.
 показать весь комментарий
 
Не помню чтобы я спрашивал твоего совета! Страна советов, лять... Ты на форуме по работе или как? Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 221
 показать весь комментарий
 
 
за пів року..
НАДІЄМОСЬ-раніше розпочнеться виготовлення вакцини..
 показать весь комментарий
 
Эти дебилы а точнее так называемая министр здравоохранения Дунька с трудоднями просрали время и что то не видно что это недоразумение кидалось решать проблему как Ульяна Супрун хотя и к ней было много вопросов но в сложных ситуациях она была всегда на посту а где эта дура что рейтузы не успевает менять Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8731
 показать весь комментарий
 
о "Доктора смерть" ОКРЕМІ ПИТАННЯ..
зокрема щодо її планів закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях з 1-го квітня 2020 року(бюджет,прийнятий більшістю БПП_НФ припиняє їх фінансування)
 показать весь комментарий
 
А прибулих з Китаю два тижні на карантині не тримають ?
 показать весь комментарий
 
 
Тех что уже прилетели отпустили восвояси разносить заразу! Вирус ведёт 1:0.
 показать весь комментарий
 
 
не всі країни.
Воз НЕ ДАЛО(НА УКЛІННІ БЛАГАННЯ\наполягання КИТАЮ) ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ ЗАБОРОНИТИ АЕРОРУХ ВЗАГАЛІ БЕЗ КАРАНТИНУ щодо рейсів з Китаю
 показать весь комментарий
 
Если "генеральный директо Директората" отправляясь на пресс-конференцию не знает в состоянии ли мы сами создать эти тест системы и "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами",его место с лопатой или метлой в бригаде дворников и то в качестве подносчика инвентаря!
 показать весь комментарий
 
 
кажуть,Дубілет готує нову програму для смартфону.

3 в 1."короновірусу смерть!'

від імені Уряду і МОЗу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ

Останні новини щоо прибуття тест-систем

ІНСТРУКЦІЇ МОЗ

'Зворотній зв"язок" -ваші ОСТАННІ координати.

ВІДСПІВУВАННЯ ОНЛАЙН(є опції вибору конфесії)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх