 Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос об обеспечении лабораторий тест-системами, он отметил, что "собрана потребность в тестовых системах вообще лабораторий, в отношении тех вирусов, которые циркулируют... это тест-системы на грипп и вирусы, которые циркулируют в Украине".
"Когда мы говорим о тест-системах на новый коронавирус — это другая история. Мы заявляли, что в течение 10 дней такие тест-системы появятся в Украине, — они действительно появятся примерно через неделю, на следующей неделе. У нас есть согласование от Всемирной организации здравоохранения по дополнительным, я знаю, 30 комплектам, которые будут предоставлены Украине. На следующей неделе у нас будут тест-системы", — рассказал Скипальский.
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Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Пост. Студен. Столовка, голодная толпа "дайте борщ, он сегодняшний или вчерашний? " повариха - скажу вам по секрету, он еще и завтрашний.
було з ранку на цензорі, не знайшов.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
А про строки поставки тестів в їх брехнях вже заплуталась і махнула рукою.Какаяразніца.Зебіли і при наявності тестів всеодно напартачать як завжди
Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".Источник: https://censor.net.ua/n3173527
"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.Источник: https://censor.net.ua/n3173341
1.А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
2.И вот.
3.И вот.
4.И ещё вот.
5.И ещё...
6.И ещё.
7.И вот.
8.И вот.
9.И ещё вот.
10.И вот ещё.
11.Также вот.
12.И вот.
13.И вот.
14.Ещё вот.
15.И ещё.
16.И ещё.
17.И снова.
18.И снова...
19. И снова.
20. И снова!
НАДІЄМОСЬ-раніше розпочнеться виготовлення вакцини..
зокрема щодо її планів закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях з 1-го квітня 2020 року(бюджет,прийнятий більшістю БПП_НФ припиняє їх фінансування)
Воз НЕ ДАЛО(НА УКЛІННІ БЛАГАННЯ\наполягання КИТАЮ) ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ ЗАБОРОНИТИ АЕРОРУХ ВЗАГАЛІ БЕЗ КАРАНТИНУ щодо рейсів з Китаю
3 в 1."короновірусу смерть!'
від імені Уряду і МОЗу
РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ
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