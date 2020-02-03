 Тест-системы для выявления коронавируса будут в Украине на следующей неделе, - Минздрав

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос об обеспечении лабораторий тест-системами, он отметил, что "собрана потребность в тестовых системах вообще лабораторий, в отношении тех вирусов, которые циркулируют... это тест-системы на грипп и вирусы, которые циркулируют в Украине".

"Когда мы говорим о тест-системах на новый коронавирус — это другая история. Мы заявляли, что в течение 10 дней такие тест-системы появятся в Украине, — они действительно появятся примерно через неделю, на следующей неделе. У нас есть согласование от Всемирной организации здравоохранения по дополнительным, я знаю, 30 комплектам, которые будут предоставлены Украине. На следующей неделе у нас будут тест-системы", — рассказал Скипальский.

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Говоря о разработке собственных тест-систем для определения нового коронавируса, он отметил, что министерство "не располагает информацией, что такие работы ведутся какими-то лабораториями или институтами".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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