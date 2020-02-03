 Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины

Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему руководителю ОАО "Лисичанскуголь" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры.

По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.

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С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.

Противоправные действия руководителя нанесли государственному бюджету в лице ОАО "Лисичанскуголь" материальный ущерб в размере около 190 тыс. гривен.

Следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.