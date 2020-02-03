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 Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины

Бывший руководитель ОАО "Лисичанскуголь" подозревается в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству около 190 тысяч гривен убытков.

Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему руководителю ОАО "Лисичанскуголь" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры.

По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.

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С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.

Противоправные действия руководителя нанесли государственному бюджету в лице ОАО "Лисичанскуголь" материальный ущерб в размере около 190 тыс. гривен.

Следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3173526
 
 
 Топ комментарии
 
Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 9924
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
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13.12.19. Партия «Слуга народа» собралась потратить миллион на новогодний корпоратив.

Продали собак на 40 000 $$$$$$
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190 тисяч - це такий жарт? Це лише на шоп-тур. Якась сума нереально для такого птаха.
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Ви там курви міцнішщ тримайте у СІЗО Юлю Кузменко бо ж втече в Лугандон
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Жлоб, делиться с прокурором не захотел. Сейчас бы уже компенсации от государства получал.
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Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины - Цензор.НЕТ 9924
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
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Може там шахту затоплювало, а не вистачало якогось підшипника для помпи. Пішов на нари, щоби виробництво не закрилося.
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А может просто в карты проигал. Дамбасня она такая загадочная, за 20 баксов могут вопить путенвведи. Что говорить о 8000?
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Я всіх обставин не знаю, але в цьому разі схиляюся на сторону цього гендиректора. Він, якби захотів, то би міг шахту попиляти і взяти щедрою рукою 190 мільйонів та був би вже депутатом.
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поэтому он ничуть не раздумывая свалил к абизянам . вы тоже " схиляетесь " к тому что бы при первом шухере бежать именно туда ?
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Ну куда же дется настоящему поцреоту, как не в Лугандон? Только лохи, зрадофилы, и огнтены путена идут на нары. Натоящие поцреоты бегут, кто в рашку, кто в луганду, кто побогаче - в Лондон.
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так скажите что не 190 тыс. грн, а 250тысяч евро, пусть ему обьяснят, что нельзя врать братве, а то отсчитал с каких то 190 тысяч грн а остольное скрысил, надо добыться справедливости и пусть заплатят за поллимона евро
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190 тисяч - це такий жарт? Це лише на шоп-тур. Якась сума нереально для такого птаха.
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13.12.19. Партия «Слуга народа» собралась потратить миллион на новогодний корпоратив.

Продали собак на 40 000 $$$$$$
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это только то что накопали на сегодняшний день . дали буде
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Слуги как-то неосмотрительно решили присоединить Украину к Лугандонии, наверно про запасные аэродромы не слышали...
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мелковат крадий...190 тыщ...тут вон дама в три раза больше в месяц получает.и не собирается в ордло тикать.

Pavlo Nuss
2 ч. ·

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая вошла по квоте Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка и является подругой Елены Кравец из "Студия Квартал-95", за шесть месяцев получила более 3,4 млн заработной платы.
Это по 500 000 - 600 000 гривен в месяц. Хорошо «понаблюдала» за деятельностью государственного банка.
И за весь этот обнаглевший беспредел вся полнота отвественности возлагается исключительно и персонально на Зеленчкого, который локомотивом и привёл во власть все эти тупые и наглые рожи, которые советуют пенсионерам продать собаку для оплаты платежки за газ.
Ещё раз. Я не против высоких зарплат как таковых. Совсем даже наоборот. Но всему есть мера и предел. На фоне дичайшого кадрового состава у Зеленского, на фоне дичайшей тупости и безответственности этих же кадров, на фоне не растущей экономики вот уже почти как год, на фоне других проблем, посетивших наше государство с момента избрания Зеленсокго на занимаемый им пост, такие высокие зарплаты чиновников - кощунство, легализированное ими воровство, если хотите, паразитизм на украинских налогоплательщиков.
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Следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

А как этот отъезд согласуется с УПК Украины?

Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012

Статья 278. Вручение уведомления о подозрении

Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
1. Уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - в порядке, установленном этим Кодексом для вручения сообщений.
2. Уведомление о подозрении задержанному вручается не позднее двадцати четырех часов с момента его задержания.
3. В случае если лицу не вручено извещение о подозрении после двадцати четырех часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению.
4. Дата и время сообщения о подозрении, правовая квалификация уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности безотлагательно вносятся следователем, прокурором в Единый реестр досудебных расследований.

Ему что, подозрение вручали через соседку или заказным письмом?
Даже если его задержали, но после вручения уведомления о подозрении отпустили, то почему не взяли подписку о не выезде и не передали, прежде чем его выпустить, информацию пограничникам ?
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Joseph the Fox
Когда пришел Путен, олигархи 90-х действительно перестали красть. Вот только даже вата уже порой понимает, что место олигархов занял кооператив "Озеро", а наши "патріоти" мало того, что не могут внятно сказать, кто и что украл, так и от ваты уже отстают в понимании процессов.
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Считаю, что в бегстве подозреваемых и подследственных виноваты конкретные дожностные лица. Судить их и назначать жескую отсидку, это прекратится само собой.
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