 Экс-руководитель "Лисичанскугля", которого подозревают в хищениях на 190 тыс. грн, сбежал в ОРЛО, - прокуратура Луганщины

Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему руководителю ОАО "Лисичанскуголь" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры.
По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.
С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.
Противоправные действия руководителя нанесли государственному бюджету в лице ОАО "Лисичанскуголь" материальный ущерб в размере около 190 тыс. гривен.
Следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.
примерно так выглядят 190 000 гривен?
8 штук баксов это конечно матерый коррупционер
Продали собак на 40 000 $$$$$$
Pavlo Nuss
2 ч. ·
Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая вошла по квоте Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка и является подругой Елены Кравец из "Студия Квартал-95", за шесть месяцев получила более 3,4 млн заработной платы.
Это по 500 000 - 600 000 гривен в месяц. Хорошо «понаблюдала» за деятельностью государственного банка.
И за весь этот обнаглевший беспредел вся полнота отвественности возлагается исключительно и персонально на Зеленчкого, который локомотивом и привёл во власть все эти тупые и наглые рожи, которые советуют пенсионерам продать собаку для оплаты платежки за газ.
Ещё раз. Я не против высоких зарплат как таковых. Совсем даже наоборот. Но всему есть мера и предел. На фоне дичайшого кадрового состава у Зеленского, на фоне дичайшей тупости и безответственности этих же кадров, на фоне не растущей экономики вот уже почти как год, на фоне других проблем, посетивших наше государство с момента избрания Зеленсокго на занимаемый им пост, такие высокие зарплаты чиновников - кощунство, легализированное ими воровство, если хотите, паразитизм на украинских налогоплательщиков.
А как этот отъезд согласуется с УПК Украины?
Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012
Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
1. Уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - в порядке, установленном этим Кодексом для вручения сообщений.
2. Уведомление о подозрении задержанному вручается не позднее двадцати четырех часов с момента его задержания.
3. В случае если лицу не вручено извещение о подозрении после двадцати четырех часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению.
4. Дата и время сообщения о подозрении, правовая квалификация уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности безотлагательно вносятся следователем, прокурором в Единый реестр досудебных расследований.
Ему что, подозрение вручали через соседку или заказным письмом?
Даже если его задержали, но после вручения уведомления о подозрении отпустили, то почему не взяли подписку о не выезде и не передали, прежде чем его выпустить, информацию пограничникам ?
Joseph the Fox
Когда пришел Путен, олигархи 90-х действительно перестали красть. Вот только даже вата уже порой понимает, что место олигархов занял кооператив "Озеро", а наши "патріоти" мало того, что не могут внятно сказать, кто и что украл, так и от ваты уже отстают в понимании процессов.