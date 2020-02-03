 Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросе освобождения крымских татар, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.
"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.
Йозеф Кнехт
За результатами перемовин з Ердоганом Зе доручив Баканову зайнятися гюленівськими школами. Я думаю, що доля 5 вчителів, яких не видав Порох вже вирішена. Ви запитуєте себе перед чим зупиниться Зе? Ні перед чим. У нього відсутнє поняття морального компасу. Просто флюгер.
клоун.