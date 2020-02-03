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 Политика Украины
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 Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросе освобождения крымских татар, - Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3173524
 
 
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вставил таки Эрдоган президенту,что бы знал ,что крымские татары тоже граждане Украины!
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Йозеф Кнехт
За результатами перемовин з Ердоганом Зе доручив Баканову зайнятися гюленівськими школами. Я думаю, що доля 5 вчителів, яких не видав Порох вже вирішена. Ви запитуєте себе перед чим зупиниться Зе? Ні перед чим. У нього відсутнє поняття морального компасу. Просто флюгер.
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Жодних ілюзій щодо турків з татарами, особливо - коли вони спаруються. Це може вилізти Україні пекельною машиною погірше московської. Хіба що, як тактичний хід: пообіцяти з дулею в кишені. Але для цього треба бути політиком і мати НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ...
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Але для цього треба бути політиком і мати НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ...++++++++++++++++++++++++++++
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