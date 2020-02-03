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 Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский

Министерство здравоохранения намерено подать запрос в Резервный фонд на дополнительные средства с целью упреждения распространения в Украине коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь шла о запросе Минздрава в Резервный фонд на предоставление дополнительных средств различным органам власти, в том числе и самому министерству. Поскольку это (превентивные меры против коронавируса. - Ред.) компетенция не только министерства, но и межсекторальная, потребность (в средствах. - Ред.) будет собираться (от органов власти. - Ред.), после чего будет направлена в Резервный фонд и Министерство финансов",- сказал он.

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По словам Скипальского, такое решение принято в рамках утвержденного Кабмином в понедельник распоряжения "О мерах предотвращения заноса и распространения на территории Украины инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом".

"Структура этого документа предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти. Установлены карантинные мероприятия для прибывающих из города Ухань провинции Хубэй",- сказал он.

Скипальский также отметил, что в рамках указанного распоряжения был утвержден план противоэпидемических мероприятий.

"План состоит из 24 пунктов, в частности ограничения туристических поездок в Китай, создания временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, усиления субъектами хозяйствования режима текущей дезинфекции. Очень важным пунктом является определение пунктов пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила, и в случае осложнения ситуации переход через границу может осуществляться только через эти пункты, но речь идет только об определении, а не о запрете въезда по всем пунктам",- сказал он.

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Кроме того, Скипальский подчеркнул, что в случае усложнения ситуации с коронавирусом будут создаваться дополнительные госпитальные места, а также уже разрабатываются схемы перспективного перепрофилирования медучреждений на случай массового поступления больных.

Он добавил, что Кабмин поручил Минздраву в марте подать новую редакцию правил санитарной охраны территорий, а также разработать стандарты инфекционного контроля.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173522
 
 
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Ну пошла жара.... пилить бюджет будут так шо аж вспотеют...
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Ну пошла жара.... пилить бюджет будут так шо аж вспотеют...
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Кстати, как-то не заметили новость про держателя Зелиного общака на выьорах. Чего-то несвежего скушал? Или как у Кирпы -- количество и качество информации в голове не совместимо с жизнью?

Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 1565
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В нашій місцевій клятві Гіпократа є слова "подалі від пацієнта і поближче до бабла".
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Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать."
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А мона мушаку отрезать причинное место без наркоза и без хирурга я думаю что помогать в операции будет кому Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 3661
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т.е. ЦУ раздали а деньги выделить - забыли. Ну шо ж за непруха у министров-клоунов?
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Здесь можно так прибарахлится, внукам хватит.
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- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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и спустилось в схроны догадайтесь с одного раза за чем
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На стороне вируса темп и инициатива. Мы проигрываем партию!
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Нічого не знадобиться... Санітарні функції виконуватимуть Пожежники...
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У тебя неровная голова. Голова неровная!
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На боці віруса універсальність й неймовірна здатність до модифікування! Партія вже програна Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 6598
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'На ногі поставілі,... танцевать заставілі',...' Дешеве трюкачество й недолугі ляпи Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 5235
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Я таких ушлепков еще не видел Не дай Бог что то пострашней эти дегенераты угробят страну Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский - Цензор.НЕТ 3368
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