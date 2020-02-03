 Кабмин принял распоряжение о мерах в связи с коронавирусом, Минздрав попросит выделить допсредства на реализацию, - Скипальский

Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь шла о запросе Минздрава в Резервный фонд на предоставление дополнительных средств различным органам власти, в том числе и самому министерству. Поскольку это (превентивные меры против коронавируса. - Ред.) компетенция не только министерства, но и межсекторальная, потребность (в средствах. - Ред.) будет собираться (от органов власти. - Ред.), после чего будет направлена в Резервный фонд и Министерство финансов",- сказал он.
По словам Скипальского, такое решение принято в рамках утвержденного Кабмином в понедельник распоряжения "О мерах предотвращения заноса и распространения на территории Украины инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом".
"Структура этого документа предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти. Установлены карантинные мероприятия для прибывающих из города Ухань провинции Хубэй",- сказал он.
Скипальский также отметил, что в рамках указанного распоряжения был утвержден план противоэпидемических мероприятий.
"План состоит из 24 пунктов, в частности ограничения туристических поездок в Китай, создания временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, усиления субъектами хозяйствования режима текущей дезинфекции. Очень важным пунктом является определение пунктов пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила, и в случае осложнения ситуации переход через границу может осуществляться только через эти пункты, но речь идет только об определении, а не о запрете въезда по всем пунктам",- сказал он.
Кроме того, Скипальский подчеркнул, что в случае усложнения ситуации с коронавирусом будут создаваться дополнительные госпитальные места, а также уже разрабатываются схемы перспективного перепрофилирования медучреждений на случай массового поступления больных.
Он добавил, что Кабмин поручил Минздраву в марте подать новую редакцию правил санитарной охраны территорий, а также разработать стандарты инфекционного контроля.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Вот видео и фото что сейчас в кетае. А через несколько недель - у нас. Смотрите и думайте сами...
1.А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
2.И вот.
3.И вот.
4.И ещё вот.
5.И ещё...
6.И ещё.
7.И вот.
8.И вот.
9.И ещё вот.
10.И вот ещё.
11.Также вот.
12.И вот.
13.И вот.
14.Ещё вот.
15.И ещё.
16.И ещё.
17.И снова.
18.И снова...
19. И снова.
20. И снова!
И вот привычная сейчас в кетае картина