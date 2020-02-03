 Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Заседания должны пройти в 19:30 и 20:30, в нерабочее время.
Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.
Отметим, что Яна Дугарь не в Киеве, а в военной части, так как может находиться под ночным арестом там, чтобы иметь возможность работать, поэтому вероятно, что заседание по ее делу перенесут сразу после его начала.
Отметим, что в Печерском райсуде 3 февраля прошло рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее оставили под стражей.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. 24 января Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Если и будут это делать, то по тихому, привяжут к какому то событию/происшествию, что бы не заметили.
Муссора думают что блазень вечно править будет...
Гиены позорные...
Дугарь сначала аппелировала что домашний арест к ней надо применять не по месту прописки, а в Киеве - чтобы удобно было ходить на суды.
А когда решили поменять на Киев, и даже сделали только ночной - она умотала в часть фиг знает куда.
И ведь ведутся на такое.
под названием 95 квартал
Отрабатывают мацкальский заказ