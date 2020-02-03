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 Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер

В понедельник, 3 февраля, в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета внезапно назначили слушания относительно изменения меры пресечения фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседания должны пройти в 19:30 и 20:30, в нерабочее время.

Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко

Отметим, что Яна Дугарь не в Киеве, а в военной части, так как может находиться под ночным арестом там, чтобы иметь возможность работать, поэтому вероятно, что заседание по ее делу перенесут сразу после его начала.

Отметим, что в Печерском райсуде 3 февраля прошло рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее оставили под стражей.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. 24 января Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3173519
 
 
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скоро ночью как при януковоще начнут "судить" Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер - Цензор.НЕТ 386
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скоро ночью как при януковоще начнут "судить" Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер - Цензор.НЕТ 386
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Ага, сейчас.
Если и будут это делать, то по тихому, привяжут к какому то событию/происшествию, что бы не заметили.
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внезапно и ночью....
Муссора думают что блазень вечно править будет...
Гиены позорные...
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но факты в их сторону с 2014 никто не наказан а ненаказуемость порождает вседозволеность
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а вообще законно в нерабочее время проводить заседание суда
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Не знаю, чи правильно думаю, але мені здається, що будуть відпускати. Дехто зрозумів, що тягнути з цим - дорожче, ніж відпустити. Чому вночі? А саме тому, щоб розголос не був масштабним. Преси теж буде менше. Можливо, помиляюся.
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зачем такая спешка?с утра нельзя или Помпео все таки ткнул фейсом об тейбл и посетил госпиталь показово?но тут нельзя предугадать ничего в этой новой судейской системе когда "прокурор на все 100% мой"
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Ви шукаєте логіки у людей з курячими мізками? Хоча я пемеборщив - у поведінці курей є певна логіка. У цих - немає. Зовсім.
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да я в курсе,насмотрелся в ютюбе на "лохторат" ,за кого голосовал на выборах?за зеленского!а почему?ну,ну,прикольный!и как тебе сейчас?а шо я на выборы сходил,а шо?я больше политикой не интересуюсь!
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Правильно. Тепер черга політики ними цікавитись. Бо все-таки плювати на політичні процеси боляче. Віддача сильна.
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Как же эти "волонтеры" разводят доверчивых лохов.
Дугарь сначала аппелировала что домашний арест к ней надо применять не по месту прописки, а в Киеве - чтобы удобно было ходить на суды.
А когда решили поменять на Киев, и даже сделали только ночной - она умотала в часть фиг знает куда.
И ведь ведутся на такое.
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Темнота, "воронок", судебные тройки нквд. Привет властям от товарища сралина.
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Цирк
под названием 95 квартал
Отрабатывают мацкальский заказ
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Засідання до Дугарь і Антоненку призначино на сьогодні тому, що потрібно продовжити термін досудового розслідування, який спливає 12 лютого, а також у всіх трьох підозрюваних спливає термін запобіжного заходу 8 лютого, який, якщо буде продовжено термін досудового розслідування, то запобіжні заходи теж треба продовжити
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