 Враг с начала суток 10 раз нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов наших позиций а именно:

три раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;

дважды в районе населенного пункта Авдеевка - со станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также противник совершил обстрел из стрелкового оружия;

вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 9 мин;

неподалеку Орехово - с 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

Сегодня, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

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