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 Враг с начала суток 10 раз нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов наших позиций а именно:
три раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;

дважды в районе населенного пункта Авдеевка - со станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также противник совершил обстрел из стрелкового оружия;

вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 9 мин;

неподалеку Орехово - с 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

Сегодня, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Также читайте: С начала суток на Донбассе ранения получили три воина ОС, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр

Источник: https://censor.net.ua/n3173517
 
 
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а в это время наш главнокомандующий скачет по сцене с 95 кварталом!
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найскорішого одужання і повного відновлення...
Враг с начала суток 10 раз нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3962

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Поранений один, а до Києва цілий борт прилетів. Хоча "какая разніца".
Хлопцям- швидкого легкого і повного одужання.
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Да хватит звездеть. В Днепр привезли минимум одного, в Киеве волонтеры просят кровь сдать , это все для одного раненого?
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