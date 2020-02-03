" Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе"

Об этом сказала председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.



Комментируя высказывания представителя "Слуги народа" Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку и заплатить за газ, она заметила, что тоже почему-то получила платежку за газ за предыдущий год. При этом непонятно, каким образом в предыдущие периоды осуществлялась плата за транспортировку газа.



"Я себе представляю, как возмущены сейчас граждане, которые начали получать эти платежки, и также ретроспективно за транспортировку газа за предыдущие периоды", - отметила депутат.



Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что этот вопрос поднимался несколькими представителями разных фракций во время заседания согласительного совета.



"Мне бы меньше хотелось обсуждать конкретного представителя монобольшинства, который в очередной раз демонстрирует свою несостоятельность. У меня больше вопросов к президенту Зеленскому. Он должен извиниться за то, кого он привел в парламент, и каких непрофессиональных людей он привел в парламент", - подчеркнула председатель комитета.

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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".