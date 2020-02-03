" Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе"

Об этом сказала председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Комментируя высказывания представителя "Слуги народа" Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку и заплатить за газ, она заметила, что тоже почему-то получила платежку за газ за предыдущий год. При этом непонятно, каким образом в предыдущие периоды осуществлялась плата за транспортировку газа.
"Я себе представляю, как возмущены сейчас граждане, которые начали получать эти платежки, и также ретроспективно за транспортировку газа за предыдущие периоды", - отметила депутат.
Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что этот вопрос поднимался несколькими представителями разных фракций во время заседания согласительного совета.
"Мне бы меньше хотелось обсуждать конкретного представителя монобольшинства, который в очередной раз демонстрирует свою несостоятельность. У меня больше вопросов к президенту Зеленскому. Он должен извиниться за то, кого он привел в парламент, и каких непрофессиональных людей он привел в парламент", - подчеркнула председатель комитета.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".
Как по мне-набиванию собственных карманов себе и своей команде- у знакомого пенсия была 310 долларов стала 189-слава Барыге!...
Посмотрим что будет. С берега кораблем не правят...
Или тут играю, тут не играю, такая логика?
Какое же вы лицемерное порохатое свино-стадо.
Как же я сразу не понял!
"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее».
а тут еще и брагар подоспел с продажей собак населением если нечем платить!
я честно говоря шокирован
Ну а что нынешние депутаты это якобы какое-то исключительное явление за последние 28 лет рассказывай кому-нибудь другому, я не припомню хоть один созыв ВР, который отличался бы образованностью и облико морале.
А в свете того, что ты топишь за Порохосраную свиношоблу, то видимо настаиваешь что прошлый созыв был качественно лучше?
Но я прекрасно помню дэпусрата Гаврылюка с грязными ногтями, который кидался на журналистов и прикидывался бедняком отстроив себе хоромы, быдло-Парасюка с его кульбитами ногами, Сэмэна Сэмэнченку и прочих вомбатов-дегенератов, ********** с янтарем, Каноненку со схемами.
Среди прошлых точно так же были рогули, чернь и заядлые схематозники.
Я понимаю когда нынешних обсирают и вполне заслуженно. Но когда на их фоне пытаются представить прошлых как нечто, которое мы якобы потеряли и должны жалеть об этом - побойтесь бога, это же просто смешно.
Золотые слова!
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Президент України Петро Порошенко вказав тренд всьому українському сегменту інтернету. Під час відвідування Харківського тракторного заводу 3 березня він зробив заяву, в якій звинуватив людей, які, цитата, будки не збудували, а вже намагаються дестабілізувати ситуацію в країні. Соцмережі тут же підхопили тему, перетворивши її на мережевий мем. Всі вихідні стрічки "Твіттера" і "Фейсбуку" рясніли жартами про будку, встигнувши набити оскому. Багато хто навіть не знає, звідки це пішло.
И какой бы говенной не была нынешняя власть или будет после нее, а поросячая банда от этого никогда лучше уже не станет. Так что как пролетели твои ставленники-уроды, так и будут пролетать дальше.
Какая логика-пока ПЭС Барыга кормит- пока ПЭС и на плаву...
- уезжаю я. вирнусь висной, када платежки за газ снизяцца
Зубожіла бабуся - так ее называют западные политики...
С гранатой и Танькой он плыл по реке...
Брехня і цинічна демагогія залишаються основними інструментами в діалозі цієї переформатованої мафіозної кліки з народом.
Для экономии отключил газ, получил счет на 1800 кубов. А мне рассказывает про патриотизм, а сами лишь бы очередному олигарху дать обобрать украинцев .
Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов ...
5 ****. 2018 г. - Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций ... Підтримаємо на виборах тандем Порошенко-Косюк! Не ..КлимпушЦинцадзе ,а когда принесет извинения Порошенко за дотацию из януковических денег своему другу миллиардеру Косюку 812 МИЛЛИОНОВ и куда вложил этот Косюк такой щедрый подарок Я не за Зеленского,я за справедливость
-"Станьте нарешті Президентом України! Бо інакше на газ поміняють не собаку, як пропонує Ваша партія, а Вас особисто"