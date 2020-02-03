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 Политика Украины
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Все про:Климпуш-Цинцадзе (355) Европейская Солидарность (241) Евгений Брагар (12)

 Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе

Президент Зеленский персонально ответственен за тех непрофессиональных депутатов, которых он привел в парламент.

Об этом сказала председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Комментируя высказывания представителя "Слуги народа" Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку и заплатить за газ, она заметила, что тоже почему-то получила платежку за газ за предыдущий год. При этом непонятно, каким образом в предыдущие периоды осуществлялась плата за транспортировку газа.

"Я себе представляю, как возмущены сейчас граждане, которые начали получать эти платежки, и также ретроспективно за транспортировку газа за предыдущие периоды", - отметила депутат.

Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что этот вопрос поднимался несколькими представителями разных фракций во время заседания согласительного совета.

"Мне бы меньше хотелось обсуждать конкретного представителя монобольшинства, который в очередной раз демонстрирует свою несостоятельность. У меня больше вопросов к президенту Зеленскому. Он должен извиниться за то, кого он привел в парламент, и каких непрофессиональных людей он привел в парламент", - подчеркнула председатель комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моральное осуждение, которое получил Брагар за предложение пенсионерке продать собаку, является достаточным, чтобы он сделал выводы, - Корниенко

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".

Источник: https://censor.net.ua/n3173516
 
   
 Топ комментарии
 
Каков поп, таков и приход. Он привел подобных себе, подобраных по принципу личной преданности.
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Такие как ты, что воняли, ...Хуже не будет, какая разница!!!!...
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Ответ - типа сам дурак. Ну о шо еще ждать от зебеней
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чудовищный эксперимент,я бы назвал это так
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Тут отчета о поездке в Оман не дождемся, какие там еще извинения. Сами наголосовали вот и "маемо що маемо". Так нет, как говорил волк в анекдоте, - шоу захотелось.
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Порошенко віддавав преорітет міжнародній політиці, як і подобаєт президенту! Він думав, що від успіхів за кордоном люди отримають більше задоволення ніж від повсякденного життя. Тому і уряди були і МВС і СБУ і МО- недорозвинуті кретини! Такщо доля Петра є в успіху блазня!
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знаешь,он не пустую казну оставил после себя и другое я бы рад если что то улучшилось по сравнению с предыдущим президентом в государстве для людей,для обороны,для Украины в целом
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Ни когда не надейся на лучшее! Лучшего добиваются тяжким трудом!
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Порошенко віддавав преорітет міжнародній політиці, як і подобаєт президенту!

Как по мне-набиванию собственных карманов себе и своей команде- у знакомого пенсия была 310 долларов стала 189-слава Барыге!...
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А кто извинится за то что привел к власти никчемного зеленского ?
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Петя привел к власти Зелю. После такого никчемы как Сывый Дид других кандидатур уже не воспринималось.
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А кто извинится за то что привел к власти никчемного зеленского ?

Посмотрим что будет. С берега кораблем не правят...
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Депутаты они совсем не никчкмные. Они кхабадные и ксоросячие. Семимильными прыжками раскатывают асфальт светлого будущего поверх украинского кладбища.
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От на кой те извинения ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского? Климпнула б разок ЗЕ-клоуна по башке цинцадзами - хотя медицинская наука цинцадзы ещё не открыла - но субтильному ЗЕ-паяцу для соскочить с копыт хватило бы.
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Ну пусть извинится, конечно. Только что нам толку от его извинений. Как минимум этого брагара нужна гнать из верховной рады. и не только его. а лучше бы все они удрапали обратно в свой 95 квратал и занимались тем что они умеют делать - клоунадой
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А что там по Сабакову, и другим мразям из команды рошен?
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Что-то я не припоминаю, чтобы ваш, климпушей-цинцадзей, вонючий вождь Петя Параша извинялся за то, что привел во власть своих депутатов: ***********, Кононенок, Грановских, Гончаренок. Когда такое было?
Или тут играю, тут не играю, такая логика?
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петя привел всех? кто их выбирает от выборов до выборов?бл да такие же как ты,которые не интересуются что происходит в государстве,а потом ищут крайних,слава богу есть с чем сравнивать а то бы совсем отупели
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То есть, тех не Свинопетя приводил, а вот этих нынешних лично Зе-кретин за ручку привел со словами "вот я вам депутатов избрал, прошу любить и жаловать"?
Какое же вы лицемерное порохатое свино-стадо.
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"слуга народа" это чья партия?ты состав ВР видел,там половина из 95 квартала,а другая половина из обслуги
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Аааа, так блок, который носил гордое имя Пети Параши, вовсе и никакого отношения к нему не имел, специально зашли под таким именем чтобы обрушать рейтинг Свыночолого гэтьмана!
Как же я сразу не понял!
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да я не за блоки разные,я за реальность,а вы все в прошлом живете!я про "полиграф" дубинского-арахамии,про "мама любит скорость",про "анал-табу",про зарплаты в конвертах,про министра образования Новосад пишущая с ошибками,про пленки разные трубы гончарука,а вот свежачок от министра соцполитики
"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее».
а тут еще и брагар подоспел с продажей собак населением если нечем платить!
я честно говоря шокирован
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Ну и? Как это отменяет то, что если один должен нести ответственность за своих депутатов, то другой так же должен за других?
Ну а что нынешние депутаты это якобы какое-то исключительное явление за последние 28 лет рассказывай кому-нибудь другому, я не припомню хоть один созыв ВР, который отличался бы образованностью и облико морале.
А в свете того, что ты топишь за Порохосраную свиношоблу, то видимо настаиваешь что прошлый созыв был качественно лучше?

Но я прекрасно помню дэпусрата Гаврылюка с грязными ногтями, который кидался на журналистов и прикидывался бедняком отстроив себе хоромы, быдло-Парасюка с его кульбитами ногами, Сэмэна Сэмэнченку и прочих вомбатов-дегенератов, ********** с янтарем, Каноненку со схемами.
Среди прошлых точно так же были рогули, чернь и заядлые схематозники.
Я понимаю когда нынешних обсирают и вполне заслуженно. Но когда на их фоне пытаются представить прошлых как нечто, которое мы якобы потеряли и должны жалеть об этом - побойтесь бога, это же просто смешно.
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Но когда на их фоне пытаются представить прошлых как нечто, которое мы якобы потеряли и должны жалеть об этом - побойтесь бога, это же просто смешно.

Золотые слова!
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вернись в реальность мой тебе совет,а топлю я за Украину если ты еще не понял

.
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Не вижу чтобы ты топил за Украину, вообще ни одного действия, указывающего на это. Вижу только попытки выгородить Барыгу.
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Та я и так был спокоен, а вот ты что-то не сдержался с самого начала. Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади нікчемних депутатів, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5352
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ну тогда купи собаку-дешево и кочумай тихонько Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади нікчемних депутатів, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9511
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Шоб купить собаку, надо сперва построить будку, как завещал Свыночолый гэтьман.
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ага,а ты падалью старой Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади нікчемних депутатів, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4638еще забыл,про "отсечь людей" про убтого им брата,липецк,офшоры

Президент України Петро Порошенко вказав тренд всьому українському сегменту інтернету. Під час відвідування Харківського тракторного заводу 3 березня він зробив заяву, в якій звинуватив людей, які, цитата, будки не збудували, а вже намагаються дестабілізувати ситуацію в країні. Соцмережі тут же підхопили тему, перетворивши її на мережевий мем. Всі вихідні стрічки "Твіттера" і "Фейсбуку" рясніли жартами про будку, встигнувши набити оскому. Багато хто навіть не знає, звідки це пішло.
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Не, не забыл. Все помню, что это мразь свинорылая сотворила. И не собираюсь забывать.

И какой бы говенной не была нынешняя власть или будет после нее, а поросячая банда от этого никогда лучше уже не станет. Так что как пролетели твои ставленники-уроды, так и будут пролетать дальше.
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да пох на тебя тролль беспантовый
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Или тут играю, тут не играю, такая логика?

Какая логика-пока ПЭС Барыга кормит- пока ПЭС и на плаву...
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Вся стара воровито-грабуньська гвардия повинна бути знищена политично.Молодь вперед!!!
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Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1317
- уезжаю я. вирнусь висной, када платежки за газ снизяцца
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Заодно надо сердечно поблагодарить глубокоуважаемого Петра Алексеевича, шо, благодаря его фиаско на выборах, куча мудаков из Порохатой кодлы пролетела мимо мандатов.
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Більших нікчем, аніж ті які прийшли разом з баригою - годі вже і шукати.
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Есть предложение -выдавать депутатам от ЗЕЛЁНЫХ СОПЛЕЙ зарплату хомячками, собачками ,котиками рыбками ! НБУ на бирже установить курс + процент прироста массы залоговой по живому весу
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Согласен с Цинцадзе на 100%.Только давайте спрашивать со всех без исключений.С Йули за Лозинского и Савченко.С Пеци за Грановского,Свынарчука и Кононенко с Барной.С Бойко за Киву и сидявого Рабиновича.А главное,начните с себя.Спросите с Таньки Чорновол,зачем она на режимные объекты несанкционированно пробирается,лазит через заборы с колючей проволокой?Подумайте,какой она пример подросткам подает?А дети насмотрятся таких тетенек,потом на крышу электрички лезут покататься.
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Звыняй.Не каждый день депутаты на охоте людей стреляют,а глава их партии (Йуля и Турчинов),отмазывает.Ну а безумная Надька Савченко? №1 Батькивщины прошлого созыва.Что не так?
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ну без Юли никак ...
Зубожіла бабуся - так ее называют западные политики...
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А что у Йули с лицом?Сегодня по телеку увидел,испугался.Верхняя губа,как у боксера с капой.Становится похожей на Джокера с "Бетмена".
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Танька подаёт такой пример, что вас, старшее поколение мудаков надо киздить лопатой, в том числе через забор с колючей проволокой
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Сразу видать,Танькин(Чорновол) однополчанин.
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Сразу видать,Танькин(Чорновол) однополчанин.

С гранатой и Танькой он плыл по реке...
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Ну не всем же, как тебе, быть однополчанами Моторолы.
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То есть, если бы он профессионально соврал или промолчал - это гуд. А то что он готов продать друга, Родину главное подороже, (совести ноль), это ничего.
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Коли народ вибірає президентом шута і україноненависника, коли народ вибирає депутатов і числа безробітних, весільних фотографіф і томад--то він заслуговує тільки зневагу і рабське життя. Але чому інша частина суспільства, яка наголошувала,що так не можна робити--повинна нести приниження і бідність через цих мудаків7
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А разве их зеленский выбирал? Его самого выбирали. Вы деПутатов с министрами не поПутали?
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От на кой здались те извинения ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского? Лучше как привёл, пусть так и уведёт.
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Климпуш-Цинцадзе, с 1999 по 2002 работала топ менеджером в российском "институте сотрудничества" Восток-Запад. ( Я думаю излишне пояснять чем занимаются российские "институты сотрудничества" ). с 2007 по 2014 - директор в "благотворительных" фондах Пинчука -Кучмы, тоже заточенных на интеграцию "русского мира". Не хочет Пеця извинться что привел в депутаты вот таких путинских консеровов?
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ПетрИло за Райніна вибачитись не хоче? Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1366
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Не извиниться должен Зеленский а идти на хутор бабочек ловить а по научному сложить полномочия президента пока ему не склеили ласты
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Когда 73% зебенят будут извиняться за реЗЕдента? Мой дворовой сосед-ЗЕ-агитатор таки прозрел, днями заявил "виноват, обшибнулся чуток". Первый, так сказать, пошел. Жду других, вижу, уже дозревают.
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Сказки не рассказывай. Да и за кого надо было голосовать ? Может за Бабу Юлю,или не дай бог Пана Олэжу?
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Ну, ну, скажи ще кого треба було вибрати.
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В общем климпуш-цынцадза,чия бы корова мычала ,а твоя помалкивала бы!
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Это еще вопрос, кто кого привел. ЗЕ и сам клоун неподмытый.
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Всі режими, які існували в Україні за весь час її фіктивної незалежності, були злочинними і узурпаторськими. Режим Зеленського - не вийняток. Цей режим на протязі менше ніж пів року показав своє справжнє обличчя і довів, що його кланові інтереси не мають нічого спільного з матеріальними запитами народу, його політичними настроями і морально-культурними цінностями.
Брехня і цинічна демагогія залишаються основними інструментами в діалозі цієї переформатованої мафіозної кліки з народом.
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То что вы делали, ничем не лучше нынешних, НКРЕКП приняла кодекс ГРМ в 2015 году.
Для экономии отключил газ, получил счет на 1800 кубов. А мне рассказывает про патриотизм, а сами лишь бы очередному олигарху дать обобрать украинцев .
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А кто извинится за профессиональных мандатованных барыг?!
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Пусть в начале петрушка извинится, что привел во власью свою любовницу.
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Добрий цар, погані бояри... сатара казочка для лохів. Він має стати на коліна і вибачитись за те, що будичи нікчемою і тупаком, поліз на таку посаду!!!
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" Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе"
Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов ...




5 ****. 2018 г. - Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций ... Підтримаємо на виборах тандем Порошенко-Косюк! Не ..КлимпушЦинцадзе ,а когда принесет извинения Порошенко за дотацию из януковических денег своему другу миллиардеру Косюку 812 МИЛЛИОНОВ и куда вложил этот Косюк такой щедрый подарок Я не за Зеленского,я за справедливость
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Ексміністр інфраструктури України В.Омелян прокоментував заяву нардепа від "СН" Є.Брагара та дав пораду президенту України зеленський
-"Станьте нарешті Президентом України! Бо інакше на газ поміняють не собаку, як пропонує Ваша партія, а Вас особисто"
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зеленский уходи вместе с верховной радой. РЕВОЛЮЦИЯ!
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Спочатку Пэтя за свою шоколядну банду мародерів нехай вибачиться
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