 Политзаключенные Бугайчук и Кантимиров в РФ не получают должной помощи, - Денисова обратилась к Москальковой

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову обеспечить нашим гражданам надлежащие условия содержания и оказать квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с международными стандартами", - сообщила она.

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Денисова объяснила, что у Сергея Бугайчука серьезные проблемы со здоровьем, что подтверждается медицинскими заключениями. До задержания он находился на стационарном лечении в ожоговом отделении, где перенес ряд сложных операций по пересадке кожи с бедер обеих нижних конечностей на поврежденный участок левой руки и лица. Также мужчина ранее перенес операции по удалению желчного пузыря и вен на правой и левой ногах. Сейчас у него усиливается боль в ногах и аллергическая реакция по всему телу.

Омбудсмен добавила, что у другого политзаключенного, Эльдара Кантимирова на фоне хронического гастрита и холецистита начались проблемы с почками и жалобы на сильную головную боль. Он содержится в неудовлетворительных санитарно-бытовых условиях, а также Кантимиров постоянно испытывает психологическое давление со стороны сотрудников правоохранительных органов РФ.

Гражданам Украины не оказывается необходимая медицинская помощь, что противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктам 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, подчеркнула Денисова.

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Также она призвала международное сообщество, представителей дипломатического корпуса и правозащитных организаций с просьбой направить и сконцентрировать усилия, чтобы заставить РФ соблюдать права граждан Украины, которые до сих пор находятся в ее плену.

Напомним, Сергей Бугайчук - проводник, работающий в пассажирском вагонном депо "Ковель", - был задержан 11 июля 2018 года. Ему инкриминируется, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван лишь по имени) якобы переправлял через украинско-российскую границу для последующей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".

Эльдар Кантимиров - фигурант алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир". Вместе с Русланом Месутовым, Ленуром Халиловым, Русланом Нагаевым и Асаном Яниковым.

Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны 10 июня 2019 года в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины.

Асан Яников был задержан 27 марта 2019 года в Симферопольском районе в ходе самых массовых обысков крымских татар в их современной истории.

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