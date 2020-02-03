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 Политика Украины
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Все про:ВР (24332) Стефанчук Руслан (120) диджитализация (38)

 Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты

С 4 февраля начинается переход Верховной Рады Украины на электронную форму деятельности. До сентября парламент должен полностью отказаться от использования бумаги.

Об этом сообщил первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Полгода будет действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в первую очередь, для депутатского корпуса", — сказал Стефанчук.

"Ранее Верховная Рада использовала до 30 тонн бумаги в год. Сейчас этот показатель уменьшается, и мы сами за то, чтобы ускорить диджитализацию, потому что это время, бюджетные средства, человеческие ресурсы", — цитирует пресс-служба парламента руководителя аппарата ВР Вячеслава Штучного.

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В пресс-службе напомнили, что закупили для депутатов 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB.

"Уже более 100 народных депутатов получили "лэптопы". Розничная цена такого устройства составляет около 30 тысяч гривен, Аппаратом ВР они закуплены за 26 тысяч гривен, включая шесть приложений", — сказано в сообщении.

Закон об электронном документообороте в парламенте был принят 16 января. Он предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы народные избранники будут получать по электронной почте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173510
 
 
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вот нормальный премьер .голобородька вместе
с соросятами и порохатами на ... Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты - Цензор.НЕТ 3027
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Ці кретини писати не вміють, не те що планшетом користуватися. Але економія має бути економною.... Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты - Цензор.НЕТ 9693
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господа форумчане!.. делаем ставки:
1) из какой фракции депутат первым проепосеет планшет;
2) приоритетное право на потерю планшета:
- рукоблуд Илья Кива;
- просто ТП - Лизка Богуцкая;
- собаковод Брагар;
- сексуально уполномоченныый Богдан Яременко;
- Рабинович (продаст и скажет украли);
другие варианты ...
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Lenovo Miix 520-12IKB - роздрібна ціна 18872грн
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блин опять коррупция
почему LENOVO ?
я на днях купила в магазине планшет APPLE-500 евро 2019
это дешевле чем тот мусор
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дрочить в зале, будут теперь не на картинки , а на видео. Реформа удалась-страна в планшете.
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***
- где у вас тут хоть какая-то газета...мне это...в тубалетке...э...почитать..
- дед...ну возьми планшет....
- да? и зад вытереть твоим плашетом
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