 Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты

Об этом сообщил первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Полгода будет действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в первую очередь, для депутатского корпуса", — сказал Стефанчук.

"Ранее Верховная Рада использовала до 30 тонн бумаги в год. Сейчас этот показатель уменьшается, и мы сами за то, чтобы ускорить диджитализацию, потому что это время, бюджетные средства, человеческие ресурсы", — цитирует пресс-служба парламента руководителя аппарата ВР Вячеслава Штучного.

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В пресс-службе напомнили, что закупили для депутатов 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB.

"Уже более 100 народных депутатов получили "лэптопы". Розничная цена такого устройства составляет около 30 тысяч гривен, Аппаратом ВР они закуплены за 26 тысяч гривен, включая шесть приложений", — сказано в сообщении.

Закон об электронном документообороте в парламенте был принят 16 января. Он предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы народные избранники будут получать по электронной почте.

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