 Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал он, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.
Про смету и я верю.
караул! пятая колонная русскоязычных здоровья лишает !
а вообще-то ватник, не попадайся живым в руки крымских татар,
поверь мне, это даже не бендеровцы........
это лучшая профилактика от колорадов - ни одного не пропустят
будь они в Крыму, ни один зеленый челевечек не шевельнулся бы
и ни один кырымлы добровольно не уехал из Крыма.
они скорее умрут, чем покинут Родину
Нужно ещё напрячь французов с немцами, чтобы помогли с жильем для переселенцев с оккупированного Донбасса. Это было бы cool
А по Европе я имею ввиду- помощь.
А что Украина не может себе позволить такие расходы?
Нищая Грузия может,а Украина не может.
Может это тонкий намек зезиденту на то что красть меньше надо?
п.с
в украинских семьях в среднем 1, 61 ребенка на семью ( это "вымирание"), в крымско-татарской- 3, 61...- вот и весь ответ ...- а время летит быстро ..., что для истории несколько поколений