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 Политика Украины, Общество
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Все про:помощь (3196) Эрдоган (468) крымские татары (2239)

 Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган

Турецка Республика приняла решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал он, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3173504
 
   
 Топ комментарии
 
вот как надо - широкий жест ,турецкого султана
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ты у себя в тундре с чумом разберись, к нам соваться не надо Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 681
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вот как надо - широкий жест ,турецкого султана
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а не то что сиярты всякие...только скулить да палки в колеса...
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Подожди, рано радоваться. Неизвестно что от пархатых ждать. Может быть как в анекдоте про еврейского Деда Мороза- "Ребята, покупаем подарочки! Покупаем, покупаем, не дорого!"
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пів ціни, пів ціни, пів ціни, пів ціни, пів ціни, Туреччина забезпечить житлом близько п'ятисот сімей кримських татар, - Ердоган - Цензор.НЕТ 753
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Хочешь сказать, что Зеленский уродец? Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8575
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Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал он.

Про смету и я верю. Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5486
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ты у себя в тундре с чумом разберись, к нам соваться не надо
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крымско-татарская конница! турецкие янычары !

караул! пятая колонная русскоязычных здоровья лишает ! Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1935



а вообще-то ватник, не попадайся живым в руки крымских татар,
поверь мне, это даже не бендеровцы........ Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5186
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Нормальные нации строят дома для своей диаспоры, а ненормальная, как РФ - разрушает дома у своей диаспоры .
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стройте крымско-татарские поселки на юге Херсонской области, поближе к Перекопу,

это лучшая профилактика от колорадов - ни одного не пропустят
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дременуть як з Криму дременули. Армії може протистояти лише армія.
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подразделения территориальной крымско-татарской обороны

будь они в Крыму, ни один зеленый челевечек не шевельнулся бы
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до конца 80-х годов в Крыму не было ни одного кырымлы (это настоящее название "крымских татар"). Сейчас их триста тысяч. Они съехались со всего Союза, и не только из Узбекистана, но и гораздо более приятных мест. Начинали с землянок на шести сотках. Теперь построили двухэтажные дома, каждая семья имеет минимум по двое. а в норме трое детей. Всем детям дают высшее образование. Имеют хороший бизнес.

и ни один кырымлы добровольно не уехал из Крыма.
они скорее умрут, чем покинут Родину


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Красава. Жильё просто необходимо переселенцам.
Нужно ещё напрячь французов с немцами, чтобы помогли с жильем для переселенцев с оккупированного Донбасса. Это было бы cool
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та заберіть вже всіх, а територію під протекторат ООН
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Лахудра! А может твой извращенец педофил кремлевский, позаботится о судьбе рузСка-язычных.
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за донбасс надо раиську напрягать...а не францию или ниметчину
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Только через суды напрягать можно рашку.
А по Европе я имею ввиду- помощь.
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Не написано где.
А что Украина не может себе позволить такие расходы?
Нищая Грузия может,а Украина не может.
Может это тонкий намек зезиденту на то что красть меньше надо?
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В Киеве, раз по поручению Эрдогана турецкий министр проведет переговоры с украинским.
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пусть сразу в Крыму строит. чтобы два раза не ездить.
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а где строить будете - в Киеве, или Анкаре- Стамбуле....- Ердоган стратег, но для Турции!!!!
п.с
в украинских семьях в среднем 1, 61 ребенка на семью ( это "вымирание"), в крымско-татарской- 3, 61...- вот и весь ответ ...- а время летит быстро ..., что для истории несколько поколений Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1816
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так, якшо кримців поселити компактно, то з часом почнеться їх експансія - ото ердоган готує плацдарм для "пан-тюркського міра"
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Тилько тре щоб турки самі будували а не качнули бабло в Украіну і на тому фсьо ! Бабло покрадуть та розпачнуть долгострой як кажуть на Малоукраіні
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А Зе не побудував для кримських татар жодного будинку.
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он даже не построил даже пресловутой "собачьей будки", о которой говорит Порох Туреччина забезпечить житлом близько п'ятисот сімей кримських татар, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4178
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А пэ?
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Він подарував ім гордість за державу!
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